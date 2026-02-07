Vinhomes Green Paradise đưa cây mai cổ 150 tuổi về Lễ hội Xuân Cần Giờ

(Ngày Nay) - Chiều 7/2/2026, Lễ hội Xuân Cần Giờ chủ đề "Tết ở thiên đường xanh" chính thức khai mạc tại Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, hội tụ sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động đặc sắc diễn ra xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Ban tổ chức, trong 3 tuần diễn ra lễ hội từ 7/2 – 28/2/2026, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được bao phủ trong sắc màu rực rỡ đặc trưng dịp Tết cổ truyền, với hệ thống cổng chào, đại cảnh và các tiểu cảnh nghệ thuật hình linh vật năm Bính Ngọ.

Toàn bộ không gian tràn ngập không khí vui tươi, náo nhiệt dịp Tết đến Xuân về, du khách sẽ được trải nghiệm không gian “lễ hội trong lễ hội”, gồm: lễ hội hoa xuân, lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, các điểm check-in với các góc trang trí đậm chất nghệ thuật và là xu hướng năm 2026, đặc biệt là cơ hội ngắm từ trên cao toàn bộ khung cảnh biển, rừng, sắc hoa tại “thiên đường xanh”.

Tại khu vực Lễ hội hoa xuân, du khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam, đặc biệt là cây mai Phú Quý cổ 150 tuổi được vận chuyển trực tiếp từ An Giang - mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại.

Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên xuất hiện trong một Lễ hội xuân với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc cùng chương trình pháo hoa trong ngày khai mạc (7/2) và đêm Giao thừa, ghi dấu ấn Tết Nguyên đán đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise sau khi chính thức khởi công vào tháng 4/2025.

Trong dịp khai mạc và ngày Lễ Tình nhân Valentine (14/2), Tất niên (15/2), du khách sẽ được chiêm ngưỡng các màn trình diễn dù lượn trên không. Ban tổ chức cũng sắp xếp các thiết bị chuyên dụng để phục vụ du khách, đặc biệt là các bạn trẻ bay trải nghiệm, tạo nên những kỷ niệm khó quên với “thiên đường xanh” Vinhomes Green Paradise.

Lễ hội còn tổ chức không gian ẩm thực 3 miền và các gian hàng đặc sản vùng miền, đồ thủ công mỹ nghệ; đan xen là các hoạt động dân gian, hoạt động cho gia đình sôi động như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân sư rồng, gói bánh tét, các khu vực vui chơi giải trí cho trẻ em….

Mang ý nghĩa “Tết ở thiên đường xanh”, Vinhomes Green Paradise cũng gửi tới hàng chục nghìn du khách những món quà may mắn cho năm mới. Trên cây lì xì khổng lồ tại trung tâm sự kiện sẽ có 2026 bao lì xì, bao gồm các phần quà như voucher dịch vụ ẩm thực và cây xanh. Ngoài ra, trong 3 khung giờ cố định mỗi ngày, khách tham quan có cơ hội nhận các phần quà đặc sản đặc trưng của dịp Tết như giò, nem chua và rượu vang.

Đại diện Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cho biết, việc tổ chức Lễ hội Xuân quy mô lớn ngay trong năm đầu tiên ra mắt không chỉ là hoạt động chào năm mới ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho sự tiên phong và năng lực triển khai hạ tầng điểm đến của chủ đầu tư Vinhomes. Với hạ tầng giao thông và hạ tầng điểm đến được đầu tư quy mô bậc nhất khu vực, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ xứng tầm là siêu điểm đến quốc tế gắn với tiêu chí ESG++ và định hướng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.