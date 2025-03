Vụ mất 300 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank: Ngân hàng làm việc với khách hàng, vẫn bế tắc

Trao đổi với phóng viên, bà Mai nói: “Trong buổi làm việc, tôi trình bày ý kiến, vụ việc kéo dài gây thiệt hại cho tôi rất lớn. Trong văn bản trước đó, Vietcombank yêu cầu tôi không phát tán thông tin, không ồn ào với truyền thông để chờ thu xếp cách giải quyết.

Và tôi chờ đến nay gần 3 năm trời rồi, có luật nào quy định như vậy không? Tôi tôn trọng ngân hàng để tìm ra hung thủ cuối cùng và giải quyết cho công dân. Tại sao đến giờ Vietcombank không giải quyết?

Bây giờ tôi lên làm việc, họ còn nói chờ kết luận của công an là thiếu trách nhiệm. Tại vì, giữa tôi và Vietcombank là dân sự, không phải là hình sự. Hình sự là việc giữa ngân hàng với bên công an, tôi sẽ hợp tác vì tôi là người có quyền lợi và nghĩa vụ trong số tiền này.

Còn về dân sự, tiền của tôi gửi vào ngân hàng, các anh sử dụng kinh doanh, có sự cố xảy ra thì chúng ta chia sẻ. Anh là người quản lý (tài sản - PV) thì phải chịu trách nhiệm trong vấn đề mất mát này… Ngân hàng phải giải quyết trả tiền cho tôi”.

Tuy nhiên, theo lời bà Mai và những ghi chép trong biên bản làm việc, tân Giám đốc Vietcombank Nam Bình Dương vẫn bảo lưu ý kiến cũ, chờ kết luận của cơ quan điều tra. Ngoài ra, phía ngân hàng còn viện dẫn một văn bản từ tháng 8/2023, trong đó có nội dung:

“Vietcombank sẽ không tiếp tục xem xét xử lý các yêu cầu tiếp theo liên quan đến vụ việc của quý khách hàng khi không có thông tin, tình tiết, hồ sơ, tài liệu nào mới, đặc biệt là quyết định của cơ quan có thẩm quyền…”.

Bà Mai cho rằng, Vietcombank Nam Bình Dương tiếp tục thoái thác bằng cách đẩy trách nhiệm cho bên thứ ba, trong khi cơ quan điều tra đã ra thông báo tạm đình chỉ vụ án, tức là vụ án đã khép lại.

Vậy, Vietcombank Nam Bình Dương còn chờ kết luận gì nữa mà không chịu hoàn trả số tiền 300 triệu đồng cho khách hàng?!



Tháng 9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đến tháng 5/2023, cơ quan công an thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án do “chưa xác định được bị can nhưng đã hết thời hạn điều tra”. Tuy nhiên đến nay gần 3 năm trôi qua, khách hàng vẫn không nhận lại được số tiền đã tin tưởng gửi vào Vietcombank và bị mất.



Các chuyên gia cho rằng, ngân hàng không thể chỉ dừng lại ở việc "phối hợp điều tra" mà cần chủ động khắc phục hậu quả cho khách hàng. Bà Mai phải được xác định là nạn nhân của một vụ việc có dấu hiệu tội phạm công nghệ cao, phải được bảo vệ. Với tư cách là một tổ chức tài chính uy tín, Vietcombank cần thể hiện trách nhiệm đối với khách hàng bằng hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở những cam kết chung chung. Quyền lợi của bà Mai phải được đặt lên hàng đầu. Số tiền 300 triệu đồng – mồ hôi nước mắt của một người phụ nữ kinh doanh nhỏ – cần được hoàn trả đầy đủ.