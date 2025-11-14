WHO: Việt Nam có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt

(Ngày Nay) - WHO đánh giá tại thời điểm hiện tại Việt Nam là một trong các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt, đe dọa thành quả thanh toán bại liệt đã đạt được.

Ngày 14/11, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bại liệt.

Theo Bộ Y tế, từ năm 2000, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt và ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ thành quả này trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, WHO cũng đánh giá tại thời điểm hiện tại Việt Nam là một trong các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt, đe dọa thành quả thanh toán bại liệt đã đạt được.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh bại liệt, Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã và ban ngành, đoàn thể các cấp phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh bại liệt, đặc biệt là các các tỉnh, các xã giáp Lào, người về từ quốc gia, khu vực đang có dịch.

Riêng đối với các tỉnh biên giới giáp với Lào, cần chủ động phối hợp với các tỉnh biên giới của Lào trong việc thông tin về tình hình dịch bệnh bại liệt cũng như công tác phối hợp triển khai phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur tổ chức triển khai đánh giá nguy cơ bại liệt và xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh bại liệt trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ nguy cơ; báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ bệnh bại liệt về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế (qua Cục Phòng bệnh).

Các địa phương tăng cường triển khai công tác tiêm chủng mở rộng, trong đó đặc biệt lưu ý đến tỷ lệ uống vaccine và tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt nhằm bảo đảm đủ liều vaccine chứa thành phần bại liệt theo quy định; khẩn trương rà soát tiền sử tiêm chủng, tổ chức tiêm chủng vaccine phòng bại liệt (IPV, bOPV) cho các trường hợp chưa uống/tiêm hoặc uống/tiêm chưa đủ liều, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ cao; đẩy mạnh tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Các cơ sở điều trị thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị kịp thời khi có các trường hợp bại liệt hoặc nghi bại liệt, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh khử khuẩn môi trường, không để lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Các tỉnh cần rà soát đảm bảo nguồn lực phục vụ cho các hoạt động phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; Chỉ đạo Sở Tài chính cấp và bổ sung kinh phí kịp thời để chủ động triển khai công tác phòng chống bệnh bại liệt, trong đó có kinh phí cho tăng cường giám sát, lấy mẫu, vận chuyển mẫu và tiêm bù, tiêm vét.

Các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố; Rà soát các khu vực, địa bàn có tỷ lệ tiêm chủng vaccine bại liệt thấp để tiêm chủng bổ sung…