Cảnh giác với nguy cơ bệnh sởi "trở lại toàn cầu"

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Y tế Liên Mỹ mới đây cho biết bệnh sởi đã "trở lại toàn cầu", với Canada là “điểm nóng” nhất của khu vực châu Mỹ. Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, Israel ghi nhận ca thứ 9 tử vong trong đợt bùng phát dịch sởi từ đầu năm đến nay.

Trước tình hình này, các chuyên gia y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức tiêm chủng và phòng bệnh cộng đồng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan và tử vong, đặc biệt ở trẻ em.

Tại Trung Đông, Israel ghi nhận ca thứ 9 tử vong trong đợt bùng phát dịch sởi năm nay. Phóng viên tại Tel Aviv dẫn thông báo ngày 10/11 của Bộ Y tế Israel xác nhận ca tử vong mới nhất do biến chứng của bệnh sởi là một bé trai 7 tuổi ở Jerusalem, có bệnh nền và chỉ mới tiêm một liều vaccine sởi. 8 ca tử vong trước đó đều là trẻ sơ sinh khỏe mạnh nhưng chưa được tiêm phòng. Hiện tại, 16 bệnh nhân sởi đang được điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc, trong đó 8 người phải chăm sóc đặc biệt do biến chứng nặng.

Bộ Y tế cùng các bác sĩ trên toàn Israel đang kêu gọi phụ huynh nhanh chóng đưa trẻ đi tiêm phòng, khẳng định tiêm vaccine là biện pháp an toàn và hiệu quả. Nhà chức trách đã xác định nhiều “vùng dịch hoạt động” và khuyến cáo người chưa tiêm phòng hoặc trẻ 6–11 tháng tuổi mới tiêm một liều nên tránh các sự kiện đông người tại các khu vực này.

Những thành phố đang trong tình trạng bùng phát dịch gồm Jerusalem, Beit Shemesh, Bnei Brak, Harish, Modi’in Illit, Nof Hagalil, Kiryat Gat, Ashdod, Safed, Netivot, Hội đồng khu vực Mateh Binyamin và Tekoa.

Thông thường, trẻ được khuyến nghị tiêm hai liều vaccine sởi lúc 1 tuổi và 6 tuổi. Tuy nhiên, do dịch bùng phát mạnh, Bộ Y tế Israel đề xuất tiêm sớm liều thứ hai từ 18 tháng tuổi tại các vùng dịch.

Trong khi đó, tại Canada, bệnh sởi vẫn tiếp tục lây lan tại quốc gia này dù đã lắng dịu hơn so với thời điểm bùng phát cách đây 1 năm. Đợt dịch suốt từ tháng 10 năm ngoái đến nay với hơn 5.000 người bị ảnh hưởng đã làm dấy lên nguy cơ Canada có thể vào nhóm quốc gia vẫn còn ghi nhận bệnh sởi sau gần 30 năm ra khỏi danh sách này.

Tiến sĩ Lynora Saxinger, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Alberta, cho biết, tại Canada, các đợt bùng phát bệnh sởi ở cả Ontario và Alberta đều tập trung ở những cộng đồng tôn giáo và văn hóa. Mặc dù bệnh sởi là một căn bệnh có thể được kiểm soát tốt và thậm chí có khả năng được loại bỏ bằng các công cụ hiện có, nhưng chỉ riêng Alberta, đã có nửa triệu người vẫn chưa miễn dịch với bệnh sởi, dựa trên tỷ lệ tiêm chủng và xét nghiệm máu tìm kháng thể.

Theo Tiến sĩ Jeffrey Pernica, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Nhi McMaster ở Hamilton, Ontario, việc biết được một người đã được tiêm vaccine sởi hay chưa sẽ rất hữu ích cho các bác sĩ và y tá tại các bệnh viện, những người thường xuyên sàng lọc các triệu chứng như sốt và phát ban. Tiến sĩ Pernica cho biết, khi xảy ra phơi nhiễm sởi, việc dễ dàng truy cập và kết nối hồ sơ tiêm chủng cũng sẽ hỗ trợ đáng kể trong chăm sóc bệnh nhân.

Trong tương lai, sự bùng phát trở lại của bệnh sởi trên toàn cầu khiến việc bệnh sởi quay trở lại Canada và các nơi khác là điều "không thể tránh khỏi". Theo các nhà khoa học, để hạn chế chuỗi lây truyền, tỷ lệ tiêm chủng cao và nâng cao ý thức phòng bệnh cộng đồng là yếu tố then chốt.