Cảnh giác với nguy cơ bệnh sởi "trở lại toàn cầu"

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Y tế Liên Mỹ mới đây cho biết bệnh sởi đã "trở lại toàn cầu", với Canada là “điểm nóng” nhất của khu vực châu Mỹ. Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, Israel ghi nhận ca thứ 9 tử vong trong đợt bùng phát dịch sởi từ đầu năm đến nay.

Trước tình hình này, các chuyên gia y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức tiêm chủng và phòng bệnh cộng đồng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan và tử vong, đặc biệt ở trẻ em.

Tại Trung Đông, Israel ghi nhận ca thứ 9 tử vong trong đợt bùng phát dịch sởi năm nay. Phóng viên tại Tel Aviv dẫn thông báo ngày 10/11 của Bộ Y tế Israel xác nhận ca tử vong mới nhất do biến chứng của bệnh sởi là một bé trai 7 tuổi ở Jerusalem, có bệnh nền và chỉ mới tiêm một liều vaccine sởi. 8 ca tử vong trước đó đều là trẻ sơ sinh khỏe mạnh nhưng chưa được tiêm phòng. Hiện tại, 16 bệnh nhân sởi đang được điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc, trong đó 8 người phải chăm sóc đặc biệt do biến chứng nặng.

Bộ Y tế cùng các bác sĩ trên toàn Israel đang kêu gọi phụ huynh nhanh chóng đưa trẻ đi tiêm phòng, khẳng định tiêm vaccine là biện pháp an toàn và hiệu quả. Nhà chức trách đã xác định nhiều “vùng dịch hoạt động” và khuyến cáo người chưa tiêm phòng hoặc trẻ 6–11 tháng tuổi mới tiêm một liều nên tránh các sự kiện đông người tại các khu vực này.

Những thành phố đang trong tình trạng bùng phát dịch gồm Jerusalem, Beit Shemesh, Bnei Brak, Harish, Modi’in Illit, Nof Hagalil, Kiryat Gat, Ashdod, Safed, Netivot, Hội đồng khu vực Mateh Binyamin và Tekoa.

Thông thường, trẻ được khuyến nghị tiêm hai liều vaccine sởi lúc 1 tuổi và 6 tuổi. Tuy nhiên, do dịch bùng phát mạnh, Bộ Y tế Israel đề xuất tiêm sớm liều thứ hai từ 18 tháng tuổi tại các vùng dịch.

Trong khi đó, tại Canada, bệnh sởi vẫn tiếp tục lây lan tại quốc gia này dù đã lắng dịu hơn so với thời điểm bùng phát cách đây 1 năm. Đợt dịch suốt từ tháng 10 năm ngoái đến nay với hơn 5.000 người bị ảnh hưởng đã làm dấy lên nguy cơ Canada có thể vào nhóm quốc gia vẫn còn ghi nhận bệnh sởi sau gần 30 năm ra khỏi danh sách này.

Tiến sĩ Lynora Saxinger, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Alberta, cho biết, tại Canada, các đợt bùng phát bệnh sởi ở cả Ontario và Alberta đều tập trung ở những cộng đồng tôn giáo và văn hóa. Mặc dù bệnh sởi là một căn bệnh có thể được kiểm soát tốt và thậm chí có khả năng được loại bỏ bằng các công cụ hiện có, nhưng chỉ riêng Alberta, đã có nửa triệu người vẫn chưa miễn dịch với bệnh sởi, dựa trên tỷ lệ tiêm chủng và xét nghiệm máu tìm kháng thể.

Theo Tiến sĩ Jeffrey Pernica, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Nhi McMaster ở Hamilton, Ontario, việc biết được một người đã được tiêm vaccine sởi hay chưa sẽ rất hữu ích cho các bác sĩ và y tá tại các bệnh viện, những người thường xuyên sàng lọc các triệu chứng như sốt và phát ban. Tiến sĩ Pernica cho biết, khi xảy ra phơi nhiễm sởi, việc dễ dàng truy cập và kết nối hồ sơ tiêm chủng cũng sẽ hỗ trợ đáng kể trong chăm sóc bệnh nhân.

Trong tương lai, sự bùng phát trở lại của bệnh sởi trên toàn cầu khiến việc bệnh sởi quay trở lại Canada và các nơi khác là điều "không thể tránh khỏi". Theo các nhà khoa học, để hạn chế chuỗi lây truyền, tỷ lệ tiêm chủng cao và nâng cao ý thức phòng bệnh cộng đồng là yếu tố then chốt.

PV
Bệnh sởi WHO bệnh truyền nhiễm vaccine sởi

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Công bố Trang thông tin điện tử về bầu cử
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chính thức công bố Trang thông tin điện tử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Trang thông tin điện tử bầu cử).
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
(Ngày Nay) - Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan (Consumentenbond) ngày 10/11 thông báo khởi kiện tập thể nhằm vào hãng xe hơi hạng sang BMW, cáo buộc nhà sản xuất ô tô này đã làm sai lệch dữ liệu khí thải ở khoảng 100.000 phương tiện được bán tại Hà Lan.
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.