Xem “Nhân dạng gốc” của Lâm Xuân Tùng: ánh sáng và tình người phố thị giao thoa

(Ngày Nay) -Triển lãm nhiếp ảnh cá nhân đầu tiên của nhiếp ảnh gia đường phố Lâm Xuân Tùng “Nhân dạng gốc” diễn ra từ ngày 30/3 đến 19/4, vào cửa tự do từ 10 giờ - 18 giờ (trừ chủ nhật) tại Noirfoto Gallery, 131 Dương Văn An, phường Bình Trưng, TPHCM.

Bản thể người giữa lòng đô thị đương đại

Triển lãmNhân dạng gốc(lễ khai mạc chiều 28/3)thể hiện hành trình kiên trì theo đuổi việc kể chuyện bằng ống kính qua thể loại nhiếp ảnh đường phố(Street photography) của nhiếp ảnh gia Lâm Xuân Tùng. Các tác phẩm được trưng bày đa dạng về kích thước, chất liệu và cách thức biểu hiện, được chia thành ba chương: "Tiểu hành tinh", "Vòng lặp" và "Nhân dạng gốc".

“Tôi không nghĩ mình chụp ảnh để ghi lại con phố. Tôi chụp ảnh để nhìn ngắm phản chiếu của tâm hồn mình” - Lâm Xuân Tùng khẳng định. Dụng ý nghệ thuật của tác giả là tạo nên điểm khác biệt về trải nghiệm thị giác tối giản giữa lòng đô thị huyên náo cho những người tham quan. Lâm Xuân Tùng quan sát cấu trúc lặp lại, sự biến chuyển ánh sáng và ký ức phố thị, kiến trúc và nội tâm con người giao nhau. Câu hỏi anh đặt ra cho tác phẩm cảnh vật và con người trên phố tương phản mạnh mẽ của mình là bản sắc, “nhân dạng gốc” của con người sẽ ra sao?

Chương 1 "Tiểu Hành Tinh" gồm các tác phẩm đặc tả chủ thể thân mật và tinh tế từ chiếc nón thể hiện hoài niệm tuổi thơ và ký ức người mẹ; những người lao động được thể hiện qua hiệu ứng tương phản, tạo suy ngẫm về thân phận con người tồn tại trong thành phố. Chương 2 “Vòng lặp” là những khoảnh khắc chuyển động nhịp sống trên đường phố thường ngày từ lúc ban mai, nắng lên cao cho đến khi chiều tà rồi đêm muộn.

Chương 3 “Nhân dạng gốc” với 7 tác phẩm gồm: Bình minh, Jazz, Ranh giới, Đồi đom đóm, Nhất thể, Đặc ân của sự lãng quên, Suy ngẫm phác họa đời sống đô thị cô đơn và hiển nhiên như nó vốn là. “Diện mạo thật” của đô thị hôm nay trong ảnh của Lâm Xuân Tùng mang thứ ánh sáng len lỏi qua những khoảng tối, nơi con người mong manh song dễ mến, chân thành. Tác giả như gửi gắm niềm tin vào tình người, lòng tử tế thầm lặng giữa lòng đô thị đương đại.

Học chụp ảnh là học yêu cuộc sống

Ảnh của nhiếp ảnh gia Lâm Xuân Tùng chắt lọc những khoảng lặng, ánh sáng tự nhiên và màu sắc rực rỡ tương tác đậm chất đường phố. Anh khai thác từ những hiệu ứng thị giác giữa thực và ảo cho đến khoảnh khắc đời thường lãng mạn. Các tác phẩm như lời mời công chúng đối thoại, thấu cảm với những khoảnh khắc đời thường lặng lẽ trôi qua theo, những cuộc đời riêng biệt thay đổi từng phút giây. Chính vì vậy mà người xem có thể nhìn nhịp sống chậm hơn, bắt gặp bản thể đâu đó của chính mình trong những bức ảnh vừa tỉnh táo, vừa giàu suy tư mà Xuân Tùng đã ghi lại chủ yếu từ những chuyến đi bộ và kiên nhẫn quan sát đời sống thị dân bất kể sáng hay tối “bằng một trái tim cởi mở và con mắt tò mò”.

Lâm Xuân Tùng là tác giả hai cuốn sách ảnh Nội (2023, NXB Dân Trí) và Cầm tay chỉ phố (2026, NXB Dân Trí). Với cuốn Cầm tay chỉ phố vừa xuất bản, Xuân Tùng cho biết: “Cuốn sách là nhật ký hành trình, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật, những câu chuyện của mình trong những tháng năm rong ruổi những con đường, dành tặng cho cả người mới bắt đầu lẫn những tay máy lâu năm. Chúng ta không chỉ học cách chụp ảnh, chúng ta sẽ học cách yêu cuộc sống, yêu những khoảnh khắc vụt qua, yêu cái sự bất toàn và đầy bất ngờ của những con đường”.

Lâm Xuân Tùng bày tỏ: “Nhiếp ảnh đường phố, đối với tôi, là một thứ tình yêu trong veo, mơ màng, thi vị nhưng pha chút cô đơn, hệt như cảm giác một mình nhấm nháp tách cà phê pour over (phương pháp pha cà phê thủ công đặt trong phễu lọc – NV) vào sáng sớm, khi thế gian dường như còn đang ngái ngủ. Không chỉ là lưu giữ hình ảnh, đó là một hành trình không mệt mỏi để khám phá và thẩm thấu hơi thở, nhịp sống, những lớp trầm tích văn hóa của một thành phố, để kiếm tìm nét đẹp nguyên sơ ẩn mình trong những khoảnh khắc đời thường bằng lăng kính và rung cảm của người cầm máy”.