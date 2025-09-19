Xem và đồng hành trở thành xu hướng mới trong ngành giải trí số

(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, ngành giải trí và điện ảnh Việt Nam liên tục lập kỷ lục doanh thu, nhiều phim nội địa lọt nhóm cao nhất lịch sử. Khán giả trẻ ngày càng tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ, gắn liền công nghệ và tính tương tác, đồng thời mong muốn tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo, thay vì chỉ thụ hưởng nội dung.

Theo ông Phan Hữu Hiếu, Tổng giám đốc OMedia và đại diện dự án Enterise, thị trường giải trí số Việt Nam và Đông Nam Á được đánh giá là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất, mở ra cơ hội lớn cho các mô hình sáng tạo số. Ngày nay, thế hệ khán giả trẻ không chỉ thụ hưởng nội dung giải trí mà còn mong muốn tham gia sâu hơn, từ góp ý, tương tác đến đồng hành cùng sự phát triển của sản phẩm.

Nhu cầu này không chỉ là giải trí đơn thuần mà còn gắn liền với khát vọng khẳng định bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các nền tảng giải trí số hiện đại đã cho thấy mô hình “xem và đồng hành” là xu hướng tất yếu khi kết hợp giữa nội dung, công nghệ và trải nghiệm cộng đồng.

Ông Phan Hữu Hiếu cho rằng, tại Việt Nam, xu hướng giải trí số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là cơ hội để khán giả trẻ trực tiếp lan tỏa văn hóa Việt, đưa những giá trị bản địa đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Nắm bắt xu thế mới, Công ty cổ phần Truyền thông & Giải trí OMedia cùng các đối tác chiến lược đã phát triển nền tảng giải trí Enterise. Đây là nền tảng giải trí số tiên phong tại Việt Nam, nơi khán giả không chỉ xem phim mà còn có thể tham gia, đồng hành và sở hữu giá trị điện ảnh.

"Enterise được định vị như “cửa ngõ văn hóa số”, khởi đầu từ điện ảnh và nội dung giải trí Việt Nam, sau đó hướng đến thị trường quốc tế. Mục tiêu của dự án là đưa phim ảnh và sản phẩm văn hóa bản địa tiếp cận đông đảo khán giả toàn cầu, thông qua các bộ phim ngắn, phim độc lập và nội dung sáng tạo số, tạo hành trình lan tỏa văn hóa Việt mạnh mẽ, năng động hơn bao giờ hết", ông Hiếu cho biết thêm.

Sau hơn 3 năm xây dựng, dự án Enterise đã chứng minh hiệu quả kinh doanh và đang bước vào giai đoạn chuẩn bị ra mắt tập phim đầu tiên đạt chuẩn quốc tế. Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm khẳng định năng lực sản xuất cũng như hướng đi phù hợp với xu thế giải trí hiện đại.

Đại diện OMedia nhấn mạnh, với nền tảng công nghệ và đội ngũ chuyên nghiệp, Enterise hội tụ đủ yếu tố để phát triển thành một hệ sinh thái giải trí số hoàn chỉnh. Việc công bố phát triển dự án cũng đánh dấu dấu mốc quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và nền tảng pháp lý để Enterise bước vào giai đoạn tăng tốc.