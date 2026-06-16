Xử lý nghiêm các cán bộ, giáo viên vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026

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(Ngày Nay) - Liên quan đến vụ việc tiêu cực trong công tác coi thi tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngày 15/6, các trường học có liên quan đã tổ chức kiểm điểm và thống nhất kỷ luật 3 viên chức, người lao động do có hành vi vi phạm Quy chế thi.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, hình thức kỷ luật Cảnh cáo được áp dụng đối với ông Tô Văn Tiến (Giám thị 2 tại phòng thi 1528 của Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả) do không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm điểm c khoản 6 Điều 29 Quy chế thi; bà Trần Thị Bích Hảo (giáo viên) do có hành vi nhờ ông Tô Văn Tiến thực hiện hành vi vi phạm Quy chế thi. Hình thức kỷ luật Khiển trách được áp dụng đối với bà Vũ Ngọc Hà (Giám thị 1 tại phòng thi 1528 của Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả) do không ngăn chặn hành vi vi phạm của ông Tô Văn Tiến và không báo cáo Trưởng điểm thi về vi phạm xảy ra trong phòng thi.

Đối với các trường hợp là lãnh đạo tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm có liên quan và gửi báo cáo về Sở để xem xét theo thẩm quyền. Riêng trường hợp bà Phạm Thị Nhung (Giám sát phòng thi 1528, là giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng La, thuộc UBND xã Quảng La), cơ sở giáo dục sử dụng viên chức có trách nhiệm kiểm điểm tại đơn vị, báo cáo về Ủy ban nhân dân xã Quảng La và Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý.

Trước đó, sau khi kết thúc công tác coi thi của kỳ thi diễn ra từ ngày 10-12/6/2026, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh từ một thí sinh về việc tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả có hiện tượng cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh làm bài trong thời gian thi (gợi ý cho thí sinh khác xem bài và gây áp lực tâm lý cho thí sinh trong phòng thi).

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương ban hành Công văn số 1895/SGDĐT-VP ngày 13/6/2026 yêu cầu Trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ. Ngày 14/6/2026, trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh của nhà trường, bản tường trình của các cá nhân và kết quả phối hợp xác nhận thông tin với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ban hành Công văn số 1900/SGDĐT-TCCB chỉ đạo các nhà trường, cá nhân liên quan tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm túc các sai phạm theo đúng quy định nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan của kỳ thi.

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, hành vi vi phạm Quy chế thi của một vài cá nhân đã làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nỗ lực của hàng nghìn cán bộ, giáo viên toàn ngành trong kỳ thi vừa qua. Đây là bài học sâu sắc, là "con sâu làm rầu nồi canh", hành vi cần phải loại bỏ. Quan điểm nhất quán của ngành giáo dục tỉnh là tuyệt đối không bao che, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm ở mức cao để kịp thời răn đe, chấn chỉnh, không để tiền lệ xấu làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của địa phương.

PV
Cán bộ giáo viên vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT Quảng Ninh

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