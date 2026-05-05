Diện mạo mới của ngành giải trí Trung Quốc

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Việc sản xuất các bộ phim truyền hình ngắn, với cấu trúc gồm nhiều tập ngắn tối ưu cho thiết bị di động, trong thời gian gần đây đã trở thành một xu hướng phổ biến tại Trung Quốc.
Diện mạo mới của ngành giải trí Trung Quốc

Trước đây, thể loại này vẫn tuân theo quy trình sản xuất truyền thống, bao gồm thuê diễn viên, bối cảnh, tổ chức quay dựng trong nhiều tuần. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản mô hình này.

Theo The New York Times, hiện nay, một số công ty tại Trung Quốc có thể sản xuất phim ngắn với chi phí chỉ khoảng 30 USD mỗi phút mà không cần sử dụng máy quay, đoàn làm phim hay diễn viên thật. Toàn bộ quy trình được thực hiện bằng công nghệ AI, từ tạo hình nhân vật đến dựng cảnh và hậu kỳ.

Theo công ty tư vấn DataEye, chỉ riêng trong tháng 3 vừa qua, gần 50.000 bộ phim truyền hình ngắn do AI tạo ra đã được đăng tải trên Douyin. Con số này gần tương đương tổng lượng nội dung tương tự được tải lên nền tảng trong cả năm 2025, cho thấy tốc độ bùng nổ mạnh mẽ của loại hình nội dung này.

Sự phát triển nhanh chóng này được thúc đẩy bởi các công cụ video AI ngày càng hoàn thiện, trong đó có Seedance 2.0 do ByteDance - công ty mẹ của Douyin - phát hành hồi tháng 2. Các công ty sản xuất đã nhanh chóng thử nghiệm công nghệ này trong nhiều bối cảnh, từ các cảnh chiến đấu lịch sử, thảm họa giả tưởng đến những khung cảnh đời sống yên bình.

Theo quy định tại Trung Quốc, các sản phẩm do AI tạo ra phải được gắn nhãn. Phần lớn các video này chưa thu hút nhiều sự chú ý, song một số nội dung đã đạt hàng trăm triệu lượt xem. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dự báo thị trường phim ngắn AI có thể đạt giá trị hơn 3 tỷ USD trong năm nay, trong tổng quy mô thị trường phim ngắn khoảng 14 tỷ USD.

Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng, làn sóng phản đối cũng đang gia tăng. Nhiều diễn viên cho rằng cơ hội việc làm của họ bị thu hẹp đáng kể. Một số cá nhân, bao gồm cả người nổi tiếng và người dùng bình thường, đã lên tiếng phản đối và đe dọa kiện tụng khi phát hiện hình ảnh của mình bị sử dụng trái phép trong các sản phẩm AI.

Trước tình hình này, ByteDance đã áp dụng các hạn chế đối với việc sử dụng khuôn mặt người thật trong công cụ Seedance. Đồng thời, các nền tảng nội dung cũng tăng cường kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro pháp lý.

Chia sẻ với báo chí, một số diễn viên và đạo diễn Trung Quốc đã bày tỏ những góc nhìn khác nhau về tác động của AI đối với ngành công nghiệp giải trí.

Diễn viên Li Jiao’e, 32 tuổi, cho biết khi chuyển đến Hoành Điếm - một trung tâm sản xuất phim lớn tại miền Đông Trung Quốc - vào năm 2024, anh chỉ đảm nhận các vai nhỏ trong phim ngắn. Sau thời gian dài làm nhiều công việc khác nhau, anh mới có cơ hội theo đuổi đam mê diễn xuất.

Dần dần, Li bắt đầu có nhiều cơ hội hơn, được giao thoại và tham gia các vai diễn mang yếu tố hài. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, số lượng vai diễn giảm rõ rệt. Các nhóm trao đổi thông tin nghề nghiệp cũng trở nên trầm lắng.

“Chẳng còn gì cả. Giống như trời đang mưa, rồi đột nhiên tạnh hẳn”, anh chia sẻ.

Theo Li, sự sụt giảm này một phần đến từ việc các nền tảng phát trực tuyến nâng cao tiêu chuẩn nội dung nhằm loại bỏ sản phẩm chất lượng thấp. Tuy nhiên, anh cho rằng sự phát triển của AI cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Mối lo ngại về việc AI thay thế diễn viên gia tăng khi một nền tảng trực tuyến lớn công bố cơ sở dữ liệu gồm hơn 100 diễn viên có thể được sử dụng hình ảnh trong các sản phẩm AI. Dù nền tảng này cho rằng đây là cách giảm tải công việc cho diễn viên, nhiều ý kiến cho rằng điều này có thể đẩy nhanh quá trình mất việc.

Trong một trường hợp khác, một nền tảng phim ngắn thuộc ByteDance đã phải gỡ bỏ một chương trình nổi tiếng sau khi người dùng phát hiện hình ảnh của họ bị sử dụng trái phép để tạo nhân vật. Nền tảng này cam kết sẽ tăng cường cơ chế kiểm duyệt trong thời gian tới.

Tháng trước, cơ quan quản lý Trung Quốc đã ban hành quy định yêu cầu phải có sự đồng ý của cá nhân trước khi sử dụng hình ảnh của họ để tạo hình đại diện kỹ thuật số.

Dù không phản đối AI, diễn viên Li cho rằng ngành công nghiệp đang áp dụng công nghệ này theo hướng chưa phù hợp. Theo anh, thay vì chỉ cố gắng mô phỏng con người, AI nên được sử dụng để mở rộng khả năng sáng tạo theo hướng mới.

“Giá trị cốt lõi của con người nằm ở trí tưởng tượng”, anh nói.

Ở góc độ khác, đạo diễn Wang Yushun (37 tuổi) cho rằng AI mang lại lợi ích rõ rệt về chi phí và hiệu quả sản xuất. Trước khi chuyển sang phim ngắn, ông từng làm phim truyền hình và phim độc lập, đồng thời chứng kiến nhiều dự án bị đình trệ do thiếu vốn.

Việc chuyển sang phim ngắn giúp ông thu hồi vốn nhanh hơn. Ban đầu, Wang hoài nghi về chất lượng của AI và chỉ sử dụng công cụ này để hỗ trợ ý tưởng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến khả năng tạo cảnh chi tiết của AI, ông đã thay đổi quan điểm.

“Tôi nhận ra công nghệ này có thể thay thế những cảnh quay phức tạp hoặc tốn kém”, ông cho biết.

Hiện nay, Wang đã ứng dụng AI rộng rãi trong sản xuất và thành lập công ty chuyên về phim AI, song song với các dự án có diễn viên thật. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc chuyển đổi sang AI khiến nhu cầu đối với phim truyền thống giảm mạnh, buộc ông phải cắt giảm nhân sự.

Theo ông, việc áp dụng AI hiện nay xuất phát nhiều từ áp lực thị trường hơn là lựa chọn chủ động. Dù vậy, ông kỳ vọng trong tương lai có thể kết hợp hiệu quả giữa AI và diễn xuất thật nhằm tạo ra sản phẩm vừa giàu cảm xúc vừa tận dụng được công nghệ.

Một doanh nhân khác trong lĩnh vực này là Hou Xiaohu (40 tuổi), người đã thành lập công ty sản xuất video bằng AI cách đây hai năm. Ban đầu, công nghệ này chủ yếu phục vụ quảng cáo doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi công cụ AI được cải thiện và nhu cầu phim ngắn tăng cao, ông đã chuyển hướng sang sản xuất nội dung giải trí.

Hiện công ty của Hou có khoảng 10 nhân viên, chia đều giữa nhóm sáng tạo nội dung và nhóm kỹ thuật. Các sản phẩm tập trung vào những câu chuyện mang yếu tố truyền thống, như thần thoại dân gian hoặc nhân vật siêu nhiên.

Theo Hou, quá trình sản xuất nội dung AI không hoàn toàn giống viết kịch bản truyền thống, mà đòi hỏi khả năng chuyển hóa ý tưởng sang “ngôn ngữ” mà AI có thể xử lý. Điều này khiến một số người không có nền tảng điện ảnh vẫn có thể làm tốt.

Một dự án phim hoạt hình dài khoảng 100 phút có thể hoàn thành trong một tháng với ba nhân sự, trong khi các sản phẩm có hình ảnh chân thực hơn cần khoảng năm người do yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Tuy nhiên, cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng. Hou nhận định nhiều sản phẩm giá rẻ sẽ sớm bị đào thải khi khán giả đòi hỏi chất lượng cao hơn. Đồng thời, ông cho rằng các lo ngại của công chúng về việc lạm dụng hình ảnh cá nhân sẽ giảm dần khi cơ chế quản lý được siết chặt.

Sự phát triển của AI trong lĩnh vực phim ngắn tại Trung Quốc đang mở ra cơ hội lớn về chi phí và sáng tạo, song cũng đặt ra những thách thức đáng kể liên quan đến việc làm, bản quyền và đạo đức. Trong bối cảnh đó, việc cân bằng giữa công nghệ và giá trị con người được xem là yếu tố then chốt để ngành công nghiệp này phát triển bền vững.

PV
AI trí tuệ nhân tạo phim ngắn Trung Quốc giải trí diễn viên nền tảng Douyin

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
Một cảnh trong phim “Y Vân” có nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp (trái) và Khoa Hà (phải)
“Y Vân” - phim về nhạc sĩ “60 năm cuộc đời” đoạt giải tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 4/5, “Y Vân” - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc “Sài Gòn”, “Lòng Mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “20-40”… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. 
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
“Đại tiệc trăng máu 8” đậm tính giải trí và trải nghiệm điện ảnh khác lạ
“Đại tiệc trăng máu 8” cà khịa nhột cả làng phim
(Ngày Nay) -“Đại tiệc trăng máu 8” là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.