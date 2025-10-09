“Ảo quan” - nhạc kịch đương đại về sức khỏe tâm thần của người trẻ

Minh Khang In bài viết
(Ngày Nay) -NSND Mỹ Uyên đặt nhiều tâm huyết cho vở diễn, mong rằng Ảo quan sau 5 suất diễn theo kế hoạch sẽ nhận được thêm sự quan tâm để tiếp tục đến với khán giả trẻ, từ học đường. Ê-kíp vở diễn cũng nỗ lực để hoàn thiện tốt nhất vở diễn và có điều kiện đưa Ảo quan dự Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025 tại Ninh Bình vào tháng 11 tới.
NSND Mỹ Uyên chia sẻ về dự án "Ảo quan" - Ảnh: Minh Khang
Chiều 8/10, tại Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ (Kịch 5B), ê-kíp vở nhạc kịch đương đại Ảo quan đã gặp gỡ báo chí - truyền thông chia sẻ về dự án.

Ảo quan là dự án hợp tác giữa Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ và TheaFter – một mô hình nhà hát thực hành sân khấu đương đại. Vở diễn cũng đánh dấu sự trở lại của dòng tác phẩm sân khấu thể nghiệm, đa phương tiện do Nhà hát 5B tổ chức sản xuất, biểu diễn.

“Ảo quan” - nhạc kịch đương đại về sức khỏe tâm thần của người trẻ ảnh 1

Ê-kíp vở nhạc kịch đương đại "Ảo quan" - Ảnh: Minh Khang

Vở diễn mở đầu bằng quyết định từ giã cõi đời đột ngột của 2 chàng trai trẻ: Bee và “Con trai của mẹ” (vai diễn của Trần Tuấn Kiệt và Trần Đại Chính). Bi kịch kéo theo một chuỗi bi kịch trên hành trình tìm kiếm nguyên nhân trong vô vọng của hai bà mẹ (do NSND Mỹ Uyên và ca sĩ Hồ Hoàng Ngọc thủ vai).

Cùng với nỗi đau mất con, 2 bà mẹ phải đối diện với bạo lực truyền thông, những cuộc tranh cãi không hồi kết của công chúng, sự dằn vặt nội tâm khi không rõ nguyên nhân có phải do cách đối xử của mình cho con cái hay không, và đỉnh điểm là những lần đối diện với các thành viên còn lại trong gia đình.

Chinh Ba – tác giả và đạo diễn Ảo quan – là cái tên quen thuộc ở lĩnh vực thực hành sân khấu đương đại, mong muốn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội từ nghệ thuật sân khấu. Ảo quan đề cập đến vấn đề rộng lớn hơn bi kịch những người mẹ mất con mà thông qua bi kịch đó, mong muốn người xem hiểu hơn và quan tâm hơn về vấn đề sức khỏe tâm thần của con người (nhất là người trẻ) cùng nhận thức đúng và chia sẻ về cộng đồng LGBT+.

“Ảo quan” - nhạc kịch đương đại về sức khỏe tâm thần của người trẻ ảnh 2

Một trích đoạn kịch "Ảo quan" được giới thiệu tại họp báo - Ảnh: Minh Khang

Bên cạnh 5 suất diễn chính thức tại Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ vào các ngày 7, 8, 14, 15 và 16/11, dự án Ảo quan còn chuỗi sự kiện vệ tinh tạo không gian đối thoại về gia đình, tinh thần và cộng đồng. Gồm có: sự kiện “Mở lời: mình nói chuyện được không?” (tọa đàm về sức khỏe tâm lý người trẻ LGBT+, vào 11/10), “Mở lòng: Chuyện trời đánh” (đối thoại phụ huynh – con cái LGBT+ qua mô hình giả lập bữa cơm gia đình, vào 25/10), workshop “Viết và diễn: Kịch bản cho sự thấu hiểu” (thực hành viết và trình diễn kịch bản về tâm lý, hướng đến cách trò chuyện an toàn, vào 1/11), “Artist Talk” (giao lưu với ê-kíp Ảo quan về chủ đề, phương thức thực hành vở, vào 9/11).

Minh Khang
