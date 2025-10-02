Ngày Sân khấu Việt Nam 2025: Tri ân và tôn vinh văn nghệ sỹ

(Ngày Nay) - Đây là dịp dâng hương lên tổ nghề, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đến tiên tổ, các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nghệ thuật sân khấu; đồng thời tri ân các thế hệ nghệ sỹ đi trước.

Ngày 2/10, tại Nhà thờ tổ Sân khấu (phường Cầu Ông Lãnh), Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giỗ tổ Sân khấu và kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2025 (12/8 âm lịch hằng năm).

Tại buổi lễ, Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là dịp để các nghệ sỹ hội tụ, dâng hương, tri ân Tổ nghiệp và tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho sân khấu; mong muốn văn nghệ sỹ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, cùng nhau cống hiến những tác phẩm giá trị cho công chúng.

Cùng ngày, Nhà hát Kịch Idecaf, Rạp Thanh Vân, Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh… cũng thực hiện các nghi thức lễ giỗ tổ Sân khấu năm 2025.

Với những nghệ sỹ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, đây là dịp dâng hương lên tổ nghề, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đến tiên tổ, các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nghệ thuật sân khấu; đồng thời tri ân các thế hệ nghệ sỹ đi trước, tri ân khán giả đã đồng hành cùng với các văn, nghệ sỹ.

Nghệ sỹ Thanh Vy chia sẻ: “Nhiều năm qua, tôi luôn có mặt trong ngày giỗ tổ nghề để bày tỏ lòng biết ơn, coi đây là dịp để nhắc nhở bản thân và thế hệ trẻ trân trọng nghề nghiệp cũng như tình cảm của khán giả.”

Diễn viên trẻ Trịnh Thảo cho rằng giỗ tổ Sân khấu, kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam giúp các bạn trẻ có thêm động lực theo đuổi nghề, học hỏi kinh nghiệm từ lớp đàn anh, đàn chị và nuôi dưỡng tình yêu bền bỉ với sân khấu.

Giỗ tổ sân khấu năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 11-13/8 âm lịch (tức từ ngày 2-4/10/2025).

Dịp này, nhiều nhà hát và đơn vị nghệ thuật của Thành phố tổ chức các chương trình đặc sắc. Trong đó, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang công diễn vở “Giấc mộng đêm xuân”; Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh mang đến đêm diễn “A Night of Tchaikovsky & Grieg”; Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” tại rạp Xiếc công viên Gia Định...

Bên cạnh đó, các sân khấu và cơ sở biểu diễn ngoài công lập cũng góp phần sôi động cho mùa kịch mới với nhiều tác phẩm. Cụ thể, Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ sẽ diễn các vở: "Đại náo Long cung," "Bộ lạc nanh trắng," "Trạm cứu hộ động vật."

Sân khấu Kịch Thiên Đăng sẽ diễn một số vở để phục vụ công chúng như: "Cô giáo Duyên," "Nơi kết thúc bắt đầu," "Cuộc phiêu lưu vào vương quốc tâm hồn," "Những con ma nhà hát," "Đại náo xóm Nhà giàu," "Rồi 30 năm sau"... là những vở diễn mà Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh lựa chọn trong dịp này.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, các đoàn nghệ thuật sẽ đưa chương trình phục vụ khán giả ở phường Bình Dương và phường Vũng Tàu; đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu dân cư đông đúc nhằm lan tỏa đời sống văn hóa nghệ thuật đến đông đảo người lao động và nhân dân.