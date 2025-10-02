Những nghĩa cử đẹp trong ngày cúng tổ sân khấu tại TPHCM

(Ngày Nay) -Sáng nay ngày 2/10 nhằm ngày 11/8 âm lịch, Hội Sân khấu TPHCM, Ban Ái hữu nghệ sĩ TPHCM tổ chức lễ cúng tổ sân khấu ngay tại Nhà thờ tổ sân khấu phía Nam (133 đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).
NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã chủ động nhường cho nghệ sĩ tiền bối dâng hương trước
Buổi lễ có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo ngành nghệ thuật, lãnh đạo phường Cầu Ông Lãnh, nghệ sĩ nhiều thế hệ. Nghi thức lễ trang trọng đúng với truyền thống. Sau phần phát biểu của NSND Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch hội Sân khấu TPHCM kiêm Trưởng ban Ái hữu nghệ sĩ TPHCM, là phần khai lễ và dâng hương.

Những nghĩa cử đẹp trong ngày cúng tổ sân khấu tại TPHCM ảnh 1

Năm nay, NSƯT Bảo Quốc giỗ tổ sân khấu tại quê hương, ông vui mừng gặp gỡ NSND Trần Ngọc Giàu (áo trắng) tại nhà thờ tổ

Theo ban tổ chức sắp xếp, lãnh đạo ngành văn hóa TPHCM sẽ dâng hương trước và các nghệ sĩ thắp hương sau. Nhân viên lễ tân mang cây hương đến tay các vị lãnh đạo. Lúc ấy, NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM ngồi hàng ghế đầu. Kế bên chị là nghệ sĩ lão thành Mạnh Dung, và sau lưng chị là NSND Tường Vi, NSƯT Thành Lộc. NSND Thanh Thúy nhận cây hương thì lập tức chuyển sang đưa cho NSƯT Mạnh Dung, và chị gọi nhân viên lễ tân mang các cây hương cho NSND Tường Vi, NSƯT Thành Lộc. Và chị nhường cho các nghệ sĩ tiền bối dâng hương trước.

Hành động này của NSND Thanh Thúy đúng với ý nghĩa tôn sư trọng đạo của ngày giỗ tổ. Trong nghệ thuật ý thức kính lão đắc thọ, giữ lễ với người đi trước là vô cùng quan trọng.

Những nghĩa cử đẹp trong ngày cúng tổ sân khấu tại TPHCM ảnh 2

Từ trái sang: NSƯT Lê Diễn, NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT – đạo diễn Hoa Hạ và đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM hân hoan trong ngày đầu cúng tổ

Ngoài ra, có một động thái chạm đến cảm xúc nhiều người có mặt sáng nay. Đó là lời phát biểu của NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch hội Sân khấu TPHCM - Trưởng ban Ái hữu nghệ sĩ: "Ngày giỗ tổ năm nay vô tình diễn ra đúng thời điểm bão lụt đang tàn phá ở miền Trung, miền Bắc. Trong tinh thần tương thân, tương ái chia ngọt sẻ bùi, ban tổ chức quyết định dùng toàn bộ tiền cúng lễ từ cô, bác, anh, chị, em nghệ sĩ góp vào quỹ cứu trợ đồng bào. Chúng tôi sẽ tiếp nhận đóng góp trong 3 ngày giỗ và sẽ công bố chi tiết tổng số tiền thu được".

Được biết, trong vai trò Trưởng ban Ái hữu nghệ sĩ TPHCM, NSND Trịnh Kim Chi đã góp sức mang hơi ấm ngày giỗ tổ đến nghệ sĩ neo đơn đang sinh sống tại Viện Dưỡng lão Thị Nghè. Đó cũng là bài học uống nước nhớ nguồn của người nghệ sĩ.

Những nghĩa cử đẹp trong ngày cúng tổ sân khấu tại TPHCM ảnh 3

NSƯT Thành Lộc tham dự lễ cúng tổ tại nhà thờ tổ sân khấu vào sáng nay 2/10

Ngày giỗ tổ Sân khấu Việt Nam chính thức được xác nhận vào ngày 12/8 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, các nghệ sĩ tổ chức lễ giỗ từ ngày 10,1 1 và 12/8 âm lịch. Có nhiều nghệ sĩ tổ chức cúng tổ tại sân khấu, hãng phim, công ty…, cũng có nghệ sĩ cúng lặng lẽ tại nhà riêng.

Ngày giỗ tổ Sân khấu NSND Thanh Thúy NSND Trịnh Kim Chi

