Australia hỗ trợ Việt Nam các trang thiết bị nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(Ngày Nay) - Chiều 12/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey đã đồng chủ trì Lễ bàn giao vật tư, trang thiết bị do Bộ Quốc phòng Australia tài trợ cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Gói viện trợ trị giá 240.000 USD, gồm: 2 xe Toyota Hilux 4x4, 1 máy san bánh lốp Changlin GD555, 10 túi đựng đồ dùng đeo vai, 100 bộ chăm sóc cá nhân cho nữ và 300 bộ chăm sóc cá nhân cho nam. Các trang thiết bị này sẽ được đưa vào sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, xây dựng năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam; đồng thời hỗ trợ tổ chức đào tạo, diễn tập, hội thảo, trao đổi chuyên môn quốc tế tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá, những năm qua, quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung và trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nói riêng giữa Việt Nam và Australia đã phát triển tích cực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý có thể kể đến các khóa đào tạo ngoại ngữ, huấn luyện vận chuyển y tế đường không và quy tắc sử dụng vũ lực; chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo sức khỏe tâm thần, bảo vệ lực lượng và vai trò của phụ nữ trong hoạt động này. Australia cũng hỗ trợ Việt Nam một số phương tiện phục vụ huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đặc biệt, từ 2018 đến nay, hằng năm máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đã hỗ trợ vận chuyển nhân sự và trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đến phái bộ.

Theo Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến, gói viện trợ của Chính phủ Australia lần này là những trang thiết bị, vật tư rất thiết thực, qua đó tiếp tục khẳng định tình cảm, sự hỗ trợ chân thành và mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đồng thời góp phần hỗ trợ công tác huấn luyện cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Qua đó cho thấy, Australia luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đồng thời, Australia cũng là quốc gia duy nhất đến nay Việt Nam ký kết Thỏa thuận Đối tác gìn giữ hòa bình ở cấp Chính phủ vào tháng 3/2024.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến giao nhiệm vụ cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp nhận, quản lý và bảo quản tốt các trang thiết bị, vật tư được hỗ trợ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Trong thời gian tới, Việt Nam chủ trương tiếp tục thúc đẩy tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với việc mở rộng địa bàn, quy mô, hình thức, lĩnh vực tham gia, trong đó có một số lĩnh vực Quân đội nhân dân Việt Nam có thế mạnh. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, bạn bè và các đối tác quốc tế, trong đó có Australia trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia khẳng định tầm quan trọng của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - một cơ chế đặc biệt đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, chấm dứt xung đột, xây dựng hòa bình bền vững tại hàng chục quốc gia. Ông cũng đánh giá cao vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác ngày càng sâu rộng, thiết thực giữa hai nước.