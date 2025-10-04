Báo Đại Đoàn Kết công bố Giải thưởng Tinh Hoa Việt thường niên

(Ngày Nay) -Chiều 4/10 tại TPHCM, báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng công ty TNHH Truyền thông và Sáng tạo ZOA công bố Giải thưởng Tinh Hoa Việt sẽ được tổ chức hàng năm. Giải thưởng này nhằm hướng đến việc xây dựng một hệ thống giải thưởng mang tính chiến lược trong việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Sau buổi công bố, từ ngày 15/10 đến 15/11/2025 là giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đề cử từ các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật thông qua website chính thức của chương trình tinhhoavietawards.vn. Ngoài ra đề cử còn thông qua nền tảng TikTok, dựa trên việc tìm kiếm hashtag theo quy định của chương trình. Trong tháng 12/2025 sẽ công bố các đề cử chính thức.

Từ ngày 12/12/2025 đến 1/1/2026 sẽ bình chọn và chấm giải: Mở cổng bình chọn trực tuyến dành cho khán giả và Hội đồng Giám khảo tiến hành chấm giải theo tiêu chí chuyên môn. Tháng 1/2026 sẽ tổ chức Gala trao giải chính thức vinh danh các cá nhân, tập thể, tác phẩm tiêu biểu của năm.

Cơ cấu giải thưởng có 3 hạng mục chính, trong đó Hạng mục A - Tinh Hoa Âm Nhạc, sẽ có các giải thưởng: Giải Bài hát của năm, Giải Album của năm, Giải Nhạc sĩ của năm, Giải Nhà sản xuất âm nhạc của năm, Giải Ca sĩ của năm, Giải MV của năm (Music Video), Giải Chương trình biểu diễn của năm.

Hạng mục B - Tinh Hoa Nghệ Thuật Đa Lĩnh Vực, gồm: Giải Tinh hoa Văn học, Giải Tinh hoa Mỹ thuật, Giải Tinh hoa Điện ảnh, Giải Tinh hoa Sân khấu, Giải Bảo tồn Di sản Văn hóa Nghệ thuật, Giải Tinh hoa Sáng tạo, Giải Lan tỏa Văn hóa Việt.

Hạng mục C - Giải Thưởng Đặc Biệt có tên Giải Tinh Hoa Cống hiến, là danh hiệu cao quý dành cho cá nhân có đóng góp lâu dài, bền bỉ và có ảnh hưởng sâu rộng đến sự nghiệp phát triển văn hóa - nghệ thuật Việt Nam. Thời gian xét giải thưởng này dựa trên cơ sở đánh giá tổng thể quá trình hoạt động và cống hiến thực tiễn của cá nhân được đề cử.

Hội đồng Giám khảo chuyên môn Giải thưởng Tinh Hoa Việt, bao gồm: nhà thơ Hồng Thanh Quang, NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, họa sĩ Vi Kiến Thành, tiến sĩ – nhà báo Nguyễn Đăng Khang - Phó Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, NSƯT - đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và nhạc sĩ Huy Tuấn.

Ngoài ra còn có Hội đồng giám khảo gồm các nhà báo, phóng viên, biên tập viên có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, giải trí. Các thành viên được mời từ những cơ quan báo chí uy tín, có chuyên môn và tiếng nói trong việc định hướng thẩm mỹ nghệ thuật đối với công chúng. Hội đồng này tham gia đánh giá, thẩm định các hạng mục giải thưởng dưới góc độ ảnh hưởng xã hội và sự ghi nhận từ giới truyền thông. Hội đồng nhà báo đóng vai trò đánh giá công tâm, khách quan, góp phần đảm bảo tính minh bạch và uy tín của giải thưởng.

Nguyên tắc chấm giải ở tất cả các hạng mục đều được xét chọn dựa trên 4 nhóm tiêu chí chính: Giá trị nghệ thuật, Bản sắc văn hóa Việt Nam, Tính sáng tạo và đổi mới và Ảnh hưởng xã hội.

Việc bình chọn và trao giải được thực hiện dựa trên cơ chế kết hợp giữa Hội đồng Giám khảo chuyên môn, Hội đồng nhà báo và khán giả, tùy theo từng nhóm hạng mục. Theo đó, Hạng mục A – Tinh Hoa Âm Nhạc sẽ được tính 40% điểm số từ Hội đồng Giám khảo chuyên môn cộng với 30% điểm số từ Hội đồng nhà báo và 30% điểm số từ khán giả bình chọn thông qua hệ thống bình chọn chính thức của chương trình.

Hạng mục B - Tinh Hoa Nghệ Thuật Đa Lĩnh Vực được tính 60% điểm số từ Hội đồng Giám khảo chuyên môn và 40% điểm số từ Hội đồng nhà báo. Hạng mục C – Giải thưởng Đặc biệt: Tinh Hoa Cống hiến sẽ dựa vào 100% điểm số do Hội đồng Giám khảo chuyên môn đánh giá và quyết định.

Ra mắt Đại sứ Tinh hoa Việt

Tại buổi công bố Giải thưởng Tinh Hoa Việt cũng đã ra mắt Đại sứ Tinh hoa Việt, gồm: Tiến sĩ Lê Kiên Thành, thiếu tướng - PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn, ông Jimmy Phạm - nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành KOTO (Know One Teach One), trung tá - nhà biên kịch Vũ Liêm, doanh nhân Đường Thu Hương - giám đốc điều hành Forbes Vietnam. tiến sĩ - bác sĩ Phạm Thị Bích Na, ông Nicholas Phạm - giám đốc Phát triển quan hệ Đối tác chiến lược của TikTok khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhà báo Khổng Loan, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, hoa hậu Phương Linh, ông Trần Việt Bảo Hoàng - tổng giám đốc Unicorp và Unimedia, diễn viên Midu, nhà văn Cao Việt Quỳnh, hoa hậu Hà Trúc Linh và diễn viên Quốc Anh.