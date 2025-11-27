Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 15

(Ngày Nay) - Ngày 26/11, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện hỏa tốc số 6869/CĐ-TM gửi các Quân khu: 4, 5, 7; các Quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, về việc ứng phó với bão số 15 (Koto).

Đêm 25/11/2025, bão Koto đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. Hồi 1 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, có khả năng mạnh thêm và hướng về khu vực miền Trung.

Để chủ động ứng phó với bão trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, thực hiện Công điện số 34/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 26/11/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 15 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn; triển khai các biện pháp phòng, chống, đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các Quân khu 4, 5, 7 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt mưa lớn vừa qua.

Các cơ quan, đơn vị chủ động giúp chính quyền và nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão số 15, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển; chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Lâm Đồng phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo.