Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị tập trung phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần – Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; các Quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các Quân chủng: Phòng không – Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; các Bộ Tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh - Tên lửa, Tác chiến không gian mạng (86); các Binh chủng: Tăng Thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin Liên lạc; các Binh đoàn: 11, 12, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Thực hiện Công điện số 189/CĐ-TTg ngày 7/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt ở đất ở khu vực Bắc Bộ, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 11.

Bộ Tư lệnh Quân khu: 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động; tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết; triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát, không có chỗ ở.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm... tiếp cận những nơi bị chia cắt, vùng ngập lụt khi có lệnh.

Các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá; tổ chức kiểm tra, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân đoàn 12, các binh chủng, các bộ Tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh - Tên lửa, Tác chiến không gian mạng (86), các Binh đoàn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực, thực phẩm cần thiết hỗ trợ nhân dân phòng, chống lũ, lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai khi có đề nghị của địa phương.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chủ động các biện pháp bảo đảm thông tin tại các khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, bảo đảm kết nối thông tin, thông suốt giữa trung ương và địa phương, các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa bão; cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các quân khu: 1, 2, 3, 4 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300 -400mm, cá biệt có nơi trên 560mm. Trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại Thái Nguyên lúc 17 giờ ngày 07/10/2025 vượt báo động 3 khoảng 2,37m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56 m và còn tiếp tục lên; đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên; lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều.