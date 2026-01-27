Bức tranh tín ngưỡng An Nam đầu thế kỷ XX

(Ngày Nay) - Cuốn sách Tín ngưỡng và tôn giáo An Nam của tác giả Georges Coulet vừa được giới thiệu tới bạn đọc Việt Nam qua bản chuyển ngữ của Phan Tín Dụng. Ấn phẩm có giá trị bổ sung thêm tư liệu nghiên cứu về đời sống tinh thần người Việt đầu thế kỷ XX nhìn từ góc độ học giả phương Tây.

Bản nguyên tác tiếng Pháp của cuốn sách được Georges Coulet hoàn thành vào tháng 6 năm 1929 tại Sài Gòn. Thời điểm này, xã hội An Nam đang chịu tác động sâu sắc của bộ máy thuộc địa, sự du nhập mạnh mẽ của các tư tưởng phương Tây, đồng thời vẫn duy trì những chuyển động chậm rãi, bền bỉ của đời sống tinh thần bản địa.

Trong bối cảnh đó, một trí thức Pháp như Georges Coulet với những gắn bó trực tiếp với môi trường giáo dục và xã hội An Nam, đã tiến hành ghi chép và phác dựng một bức tranh tương đối toàn diện về tín ngưỡng và tôn giáo người Việt đương thời.

Trọng tâm nghiên cứu của Georges Coulet dựa trên quan sát thực địa về cách người An Nam tin, thực hành và sống cùng tín ngưỡng. Cách tiếp cận này giúp tác phẩm phản ánh đời sống tôn giáo như một thực tại sinh động, gắn chặt với sinh hoạt thường nhật, thay vì chỉ dừng lại ở các khái niệm học thuật.

Một trong những luận điểm xuyên suốt được tác giả nhấn mạnh là tính dung hợp trong đời sống tôn giáo An Nam. Theo Georges Coulet, người An Nam hiếm khi tự giới hạn mình trong ranh giới chặt chẽ của một tôn giáo duy nhất. Trong thực hành tín ngưỡng, họ có thể đồng thời là Phật tử, kính Khổng Tử, thờ cúng tổ tiên, tin vào các thần linh dân gian và thậm chí tiếp nhận đức tin Kitô giáo mà không cảm thấy mâu thuẫn hay xung đột nội tâm. Chính sự linh hoạt này khiến các ranh giới tôn giáo trở nên mờ nhạt và khó phân loại bằng những tiêu chí cứng nhắc hoặc con số thống kê đơn thuần.

Trong quá trình trình bày vai trò và hình thức tồn tại của các tôn giáo lớn như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và Kitô giáo trong xã hội An Nam, Georges Coulet dành sự chú ý đặc biệt cho một lớp nền sâu xa hơn là tín ngưỡng vật linh và tự nhiên giáo. Theo tác giả, đây là hệ thống niềm tin gắn chặt với đời sống nông nghiệp, với thiên nhiên, mùa màng và vận mệnh con người. Lớp nền tín ngưỡng bản địa này có vai trò quyết định trong việc "An Nam hóa" các tôn giáo du nhập, khiến chúng không tồn tại như những hệ thống giáo lý khép kín mà hòa tan vào đời sống thường nhật, đáp ứng những nhu cầu rất cụ thể như cầu an, cầu phúc, giải hạn, xua rủi và tìm kiếm sự yên ổn trước những bất trắc cuộc sống.

Từ những quan sát đó, Georges Coulet phác họa hình ảnh một "tâm hồn An Nam" mang đặc điểm khoan dung, thực dụng, ít cực đoan và có khả năng dung nạp nhiều hệ thống niềm tin khác nhau. Trong trích đoạn được giới thiệu, tác giả nhận định rằng trong suốt thế kỷ XX, người An Nam đã tiếp nhận bốn học thuyết triết học tôn giáo lớn là Phật, Lão, Khổng và Kitô. Các học thuyết này không chồng chất hay hòa trộn để tạo thành một tổng hợp mới, mà cùng tồn tại theo những cách khác nhau, bổ sung cho nhau trong đời sống tinh thần.

Tuy nhiên cũng cần đặt cuốn sách vào đúng bối cảnh lịch sử của nó. Đây trước hết là một nghiên cứu phản ánh góc nhìn, quan điểm và những giới hạn nhận thức của chính tác giả trong thập niên 1920, với các khung tham chiếu và định kiến không thể tách rời của một trí thức Pháp thời thuộc địa. Việc đọc và tiếp nhận tác phẩm vì thế đòi hỏi một sự tỉnh táo, đối chiếu và phản biện từ phía người đọc hôm nay.