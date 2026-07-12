Các nhà khoa học Israel phát hiện manh mối mới về nguồn gốc sự sống

(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học Israel ngày 11/7 đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy từ trường có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành sự sống trên Trái Đất thông qua việc tác động đồng thời đến cấu trúc phân tử và thành phần đồng vị của các hợp chất hữu cơ.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Chem. Công trình nghiên cứu do Giáo sư Michal Sharon thuộc Viện Khoa học Weizmann và Giáo sư Yossi Paltiel thuộc Đại học Hebrew của Israel thực hiện. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm với axit amin methionine - một trong những thành phần cấu tạo nên protein - bằng cách sử dụng các bộ lọc chứa hạt từ tính kết hợp kỹ thuật phổ khối để theo dõi sự thay đổi của các phân tử.

Kết quả cho thấy từ trường không chỉ có khả năng phân tách các phân tử theo tính đối hình (chirality) - đặc điểm khiến các phân tử tồn tại dưới 2 dạng đối xứng như tay trái và tay phải - mà còn ảnh hưởng đến sự phân bố các đồng vị của nguyên tử carbon trong phân tử. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận mối liên hệ thực nghiệm giữa 2 “dấu vết hóa học” quan trọng của sự sống là tính đối hình và tỷ lệ đồng vị.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện này củng cố giả thuyết cho rằng sự sống có thể hình thành trên các bề mặt giàu khoáng chất từ tính ở những hồ nước nông trên Trái Đất nguyên thủy. Trong môi trường này, từ trường có thể đã tạo điều kiện để các phản ứng hóa học ưu tiên hình thành một dạng cấu trúc phân tử nhất định, đồng thời tác động đến thành phần đồng vị của vật chất sống.

Ngoài ý nghĩa trong nghiên cứu nguồn gốc sự sống, kết quả trên còn mở ra triển vọng phát triển các công nghệ mới kết hợp từ trường và phổ khối để phân tách các phân tử theo cả tính đối hình và thành phần đồng vị, qua đó có thể ứng dụng trong sản xuất dược phẩm, hóa chất và nghiên cứu vật liệu.