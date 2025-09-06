Charm Resort Long Hải: Đến hạn không giao được căn hộ, chủ đầu tư gánh nợ khổng lồ

(Ngày Nay) - Người mua nhà của Charm Resort Long Hải như “ngồi trên đống lửa” khi chủ đầu tư không thể giao được căn hộ đúng thời hạn. Mong ước chính đáng của khách hàng còn “khó hơn lên trời” khi mà chủ đầu tư – Công ty Phúc Đạt gánh khoản nợ siêu khổng lồ so với vốn.

Trước đây, nhiều khách hàng đã bỏ tiền để đầu tư tại dự án Charm Resort Long Hải của chủ đầu tư Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt (Công ty Phúc Đạt). Nhưng sau nhiều năm, nhà đầu tư phải “ôm trái đắng”, bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần vì các dự án triển khai chậm chạp.

Thời hạn bàn giao căn hộ vào ngày 31/12/2022 nhưng cho đến đầu năm nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Chính vì vậy, vào tháng 3/2025, khách hàng đã kiện Công ty Phúc Đạt.

Trong khi tranh chấp vẫn đang diễn ra, khách hàng nhận được tín hiệu không tốt khi mà Công ty Phúc Đạt hé lộ bức tranh tài chính yếu kém với những khoản thua lỗ và nợ nần chồng chất.

Thua lỗ đến hao hụt vốn

Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt thành lập ngày 26/6/2015 tại Khu phố Hải Sơn, Xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh với ngành nghề chính là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn); Nhà nghỉ có kinh doanh khách sạn; biệt thự có kinh doanh du lịch. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là người đại diện pháp luật công ty.

Ở thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ chỉ 2 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Phan Minh Tú (sở hữu 10% vốn), ông Trần Kha Minh (sở hữu 90% vốn).

Tuy nhiên, sau nhiều lần tăng vốn và thay đổi cổ đông, tới ngày 23/7/2025, vốn điều lệ công ty đạt 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Công ty cổ phần Charm Group (sở hữu 20% vốn), ông Trần Kha Minh (sở hữu 70% vốn) và bà Vũ Ngọc Trâm (sở hữu 10% vốn).

Có vốn điều lệ chỉ 100 tỷ đồng nhưng Phúc Đạt “chơi lớn” khi phát triển Charm Resort Long Hải. Charm Resort Long Hải có tổng vốn đầu tư là 1.200 tỷ đồng. Dự án này có diện tích 45.182,5 m2 và đã được khởi công vào ngày 24/4/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, như đã nêu trên, cho đến nay, khách hàng vẫn chưa nhận được căn hộ theo đúng tiến độ.

Dù đã có 10 năm hoạt động và đã bán sản phẩm của dự án Charm Resort Long Hải từ lâu nhưng Phúc Đạt tiếp tục thua lỗ.

Cụ thể, trong năm 2024, Phúc Đạt chỉ ghi nhận 100 triệu đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Hoạt động bán hàng không được đầu tư nên chi phí bán hàng chỉ phát sinh 4 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 10,7 tỷ đồng. Nhờ có khoản lợi nhuận khác gần 2 tỷ đồng nên năm 2024, Phúc Đạt lỗ gần 8,6 tỷ đồng.

Trước đó, Phúc Đạt đã cũng đã thua lỗ nên tại ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của công ty chỉ còn 64,1 tỷ đồng, giảm sâu so với 100 tỷ đồng vốn điều lệ.

Gánh khối nợ khổng lồ

Thua lỗ triền miên đến mức hao hụt vốn không phải vấn đề duy nhất của Phúc Đạt. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án Charm Resort Long Hải còn phải đối diện với khoản nợ khổng lồ.

Tại ngày 31/12/2024, nợ phải trả của Phúc Đạt lên đến 3.387 tỷ đồng, tăng 484 tỷ đồng, tương đương 16,7% so với cuối năm 2023. Nợ cao gấp 53 lần so với vốn và chiếm 98,2% tổng tài sản. Đây là mức chênh lệch vô cùng cao giữa hai chỉ số. Có thể thấy phần lớn tài sản của Phúc Đạt đều nằm ở nợ.

Trong tổng nợ của Phúc Đạt, người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên đến 79,8% (tương đương 2.703 tỷ đồng). Chỉ tiêu này bao gồm số tiền mà khách hàng thanh toán khi mua sản phẩm của dự án Charm Resort Long Hải.

Nói chi tiết hơn, phần không nhỏ trong đó là tiền khách hàng trả trước cho công ty nhưng do công ty chưa bàn giao được căn hộ nên nguồn tiền này chưa được ghi nhận là doanh thu dù đã được chuyển cho công ty.

Nợ vay cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ của Phúc Đạt. Hồi cuối năm 2024, chỉ tiêu vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty đạt 444 tỷ đồng, cao gấp 6,9 lần vốn chủ sở hữu. Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của công ty là 3.450 tỷ đồng. Thế nhưng, chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền rất khiêm tốn, chỉ là 10,3 tỷ đồng, chiếm 0,3% tổng tài sản.