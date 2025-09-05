Chi cục THADS TP.Kon Tum bị doanh nghiệp kiện vì nợ hơn 4,1 tỷ đồng tiền bảo vệ

(Ngày Nay) - Từ năm 2018 - 2022, Chi cục Thi hành án dân sự TP.Kon Tum ký 4 hợp đồng dịch vụ bảo vệ với Công ty Thiên Ưng nhưng mới chỉ trả một phần tiền, còn lại hơn 4 tỷ đồng phí dịch vụ đến nay chưa thanh toán.

Ký nhiều hợp đồng dịch vụ nhưng chưa thanh toán

Ngày 19/10/2018, Chi cục Thi hành án Dân sự TP.Kon Tum (Chi cục THADS TP.Kon Tum, nay thuộc thẩm quyền của Phòng THADS Khu vực 7 - tỉnh Quảng Ngãi) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 2010/2018/HĐBV.THA.TƯ (Hợp đồng năm 2018) với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bảo vệ Thiên Ưng (Công ty Thiên Ưng).

Sau đó, Chi cục THADS TP.Kon Tum tiếp tục ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ với Công ty Thiên Ưng gồm Hợp đồng số 2010/2019/HĐBV.THA.TU ngày 19/10/2019 (Hợp đồng 2019) và phụ lục hợp đồng số 001/PLHĐ ngày 19/10/2020, Hợp đồng số 20.10/2021/HĐBV-TU-THA ngày 20/10/2021 (Hợp đồng 2021) và Hợp đồng số 20.10.2022 (Hợp đồng 2022).

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Thiên Ưng đã triển khai lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản cho Chi cục THADS TP.Kon Tum khu vực nhà xưởng, kho bãi tại địa chỉ 625 đường Phạm Văn Đồng (phường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum cũ, nay thuộc phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi). Hàng tháng Chi cục THADS TP.Kon Tum có nghĩa vụ thanh toán chi phí bảo vệ cho Công ty Thiên Ưng.

Đối với Hợp đồng năm 2018, tính đến ngày 19/6/2019, Chi cục THADS TP.Kon Tum đã trả phí dịch vụ cho Công ty Thiên Ưng là 470 triệu đồng (của 8 tháng hợp đồng), còn nợ hơn 216 triệu đồng (của 4 tháng còn lại của hợp đồng).

Chi cục THADS TP.Kon Tum chưa trả phí dịch vụ đối với các Hợp đồng năm 2019 (hơn 1,2 tỷ đồng), Hợp đồng năm 2021 (hơn 627 triệu đồng) và Hợp đồng năm 2022 (phí dịch vụ tính đến thời điểm Công ty Thiên Ưng nộp đơn kháng cáo tại TAND tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 4/7/2025 lên đến gần 1,7 tỷ đồng).

Số tiền này còn tăng lên hàng tháng do Hợp đồng năm 2022 vẫn chưa kết thúc. Bởi lẽ, tại Hợp đồng 2022 không ghi thời hạn kết thúc hợp đồng, mà có hiệu lực từ ngày 20/10/2022 cho đến khi bên B (tức Chi cục THADS TP.Kon Tum) có yêu cầu thanh lý hợp đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm Công ty Thiên Ưng nộp đơn kháng cáo tại TAND tỉnh Quảng Ngãi, số tiền mà Chi cục THADS TP.Kon Tum còn nợ và chưa thanh toán cho Công ty Thiên Ưng là hơn 4,1 tỷ đồng.

Theo phản ánh của Công ty Thiên Ưng, Chi cục THADS TP.Kon Tum đã đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian thanh lý Hợp đồng năm 2022, buộc doanh nghiệp đến nay, dù chưa được trả tiền nhưng vẫn phải cắt cử lực lượng trông coi tài sản cho Chi cục THADS TP.Kon Tum. Trong hợp đồng có điều khoản phạt nếu để xảy ra mất mát, thiệt hại tài sản nên Công ty Thiên Ưng không dám đơn phương chấm dứt hợp đồng, tự ý ngừng công việc bảo vệ.

Không được trả tiền nhưng vẫn phải bảo vệ

Chi phí bảo vệ ghi trong tất cả hợp đồng là 48 triệu đồng/tháng, bảo vệ 24/24 tại 4 vị trí, Công ty Thiên Ưng phải cử 8 bảo vệ, chia thành 2 ca làm việc/ngày với mức lương 6 triệu đồng/tháng, chưa kể các vị trí quản lý công việc tại khu vực nói trên.

Mức lương quá thấp nhưng phải làm việc đến 12 tiếng/ngày khiến nhân viên bảo vệ chán nản, một số đã đình công, đòi bỏ việc, Công ty Thiên Ưng phải hết sức động viên mới giữ được người làm. Biết nhân viên thiệt thòi, nhưng doanh nghiệp không thể trả lương cao hơn trong hợp đồng đã ký với phía Chi cục THADS TP.Kon Tum. Không được phía Chi cục THADS TP.Kon Tum trả phí dịch vụ, nên thường xuyên xảy ra tình trạng chậm lương, nợ lương nhân viên bảo vệ, còn tiền thưởng vào các dịp lễ, Tết gần như không có hoặc chỉ mang tính tượng trưng.

Hàng tháng, Công ty Thiên Ưng phải tự xoay sở số tiền 48 triệu đồng được ghi trong hợp đồng để tạm ứng trả lương cho bảo vệ. Còn những chi phí khác ngoài hợp đồng tiền đóng bảo hiểm, tiền điện sử dụng cho công tác bảo vệ, trang phục, trang thiết bị an ninh, chi phí quản lý, chi phí sửa chữa một số hư hỏng của công trình... không có trong hợp đồng nên doanh nghiệp phải tự chịu. Tính tổng hàng tháng, Công ty Thiên Ưng phải tự bỏ ra khoảng 55 triệu đồng để trả lương và phục vụ công tác bảo vệ tại khu vực tài sản thi hành án.

“Phía Chi cục THADS TP.Kon Tum trước đây hứa hẹn sẽ thanh toán phí dịch vụ ngay sau khi bán được tài sản, do tin tưởng đây là cơ quan thực thi pháp luật nên chúng tôi đã ký liên tiếp 4 hợp đồng nói trên dù chưa được thanh toán phí. Với các hợp đồng đã ký với Chi cục THADS TP.Kon Tum, doanh nghiệp không có lợi nhuận, thậm chí phải bù lỗ chỉ nhằm mục đích tạo công ăn việc làm cho nhân viên và hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh, tài sản của cơ quan nhà nước, nhưng không ngờ lại lâm vào tình trạng này.

Hơn 4 tỷ đồng tại Chi cục THADS TP.Kon Tum là khoản nợ lớn nhất của công ty, việc tự bỏ tiền ra thực hiện công tác bảo vệ suốt 6 năm qua khiến chúng tôi lâm vào tình trạng khó khăn. Những năm qua, doanh nghiệp đã nhiều lần làm việc với phía Chi cục THADS để chấm dứt hợp đồng năm 2022 và tìm ra hướng giải quyết cho số tiền chưa thanh toán, nhưng chúng tôi chỉ nhận được những lời hứa hẹn, hợp đồng vẫn phải thực hiện, tiền vẫn không thấy đâu”, đại diện Công ty Thiên Ưng cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực Công ty Thiên Ưng đang bảo vệ tài sản có tổng diện tích 11.159 m2, có nhiều công trình trên đất gồm nhà ở, văn phòng và nhà xưởng sản xuất và kinh doanh gỗ. Đây là tài sản của vợ chồng ông bà Hoàng Văn Hùng và Lê Thị Thúy Liễu thế chấp cho khoản nợ gốc hơn 8 tỷ đồng của Công ty TNHH Hoàng Lê tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Gia Lai, Chi cục THADS TP.Kon Tum có Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 518/QĐ-CCTHADS ngày 26/12/2017 và Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất vào tháng 9/2018.

Chi cục THADS TP.Kon Tum trong những năm qua đã một số lần tổ chức bán đấu giá tài sản này, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Được biết, tài sản này có một số tranh chấp về ranh giới đất với một số chủ đất bên cạnh, đồng thời vợ chồng ông Hùng cũng cho rằng trong quá trình cưỡng chế thi hành án, Chi cục THADS TP.Kon Tum đã có một số sai sót, kê biên cả tài sản trên đất không được thế chấp. Vợ chồng chủ đất cũng có nhiều đơn thư về việc này đến các cơ quan chức năng suốt nhiều năm qua.

Sau 7 năm chưa thực hiện xong việc thi hành án, tài sản này hiện nay hiện bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, các công trình bên trong đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí giấy niêm phong của Chi cục THADS TP.Kon Tum dán sau nhiều năm đã rách nát gần hết. Về mùa khô cao nguyên, cây cỏ rậm rạp, cộng với thời tiết nóng bức tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao.

Công ty Thiên Ưng nhiều lần thông báo cho Chi cục THADS TP.Kon Tum về hiện trạng trên nhưng không được giải quyết nên phải thường xuyên phải huy động cán bộ, công nhân viên tổ chức dọn cây để tránh xảy ra cháy nổ và khắc phục phần nào những hư hỏng trong các công trình, đảm bảo an toàn tối đa cho tài sản họ bảo vệ.

Để có thông tin khách quan, phóng viên đã liên hệ đến Phòng Thi hành án Dân sự Khu vực 7 - tỉnh Quảng Ngãi, là bên thực hiện thi hành án khu vực TP.Kon Tum (cũ) nhưng đơn vị này cho biết họ không có thẩm quyền phản hồi báo chí và hướng dẫn phóng viên liên hệ Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi đã gửi nội dung trao đổi và đang đợi sự phản hồi từ phía cơ quan này!

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!