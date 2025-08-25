Có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chính sách ở Nghị định 178

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Nội vụ đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp, các hành vi trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ, vừa ký ban hành Công văn số 18/CV-BCĐ gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Theo Công văn này, ngày 1/8/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 183-KL/TW (về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh) yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, qua tổng hợp các ý kiến phản ánh, theo dõi tình hình thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh công việc và lợi dụng chính sách trong quá trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chính sách, chế độ.

Để phát huy hiệu quả tính nhân văn của chính sách và bảo đảm việc giải quyết chính sách, chế độ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đề nghị người đứng đầu các bộ, ban, ngành và các địa phương tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị.

Chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xác định đúng đối tượng nghỉ việc, giải quyết kịp thời theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) gắn với thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc trong thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng chính sách khi đề xuất, xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo thẩm quyền.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cũng đề nghị người đứng đầu các bộ, ban, ngành, địa phương xử lý nghiêm các trường hợp, các hành vi trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã có văn bản đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Công văn số 322-CV/ĐU ngày 3/8/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc triển khai Kết luận số 183.

Các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) trước ngày 31/8/2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8/2025 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12/2025 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/8/2025; trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thông tin tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cuối tuần qua, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, địa phương rà soát kỹ, xem xét đúng đối tượng cho nghỉ chính sách theo quy định, không để xảy ra tình trạng cho nghỉ tràn lan, đồng thời chú trọng giữ chân những cán bộ có năng lực để bảo đảm chất lượng đội ngũ.

Tính đến ngày 19/8, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là 94.402 người, trong đó có 81.995 người đã trình cấp có thẩm quyền duyệt kinh phí và đã được phê duyệt (hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả).

Dự kiến, đến hết tháng 8/2025, số lượng nghỉ theo Nghị định 178 tăng thêm khoảng 6.000-7.000 người, nâng tổng số người nghỉ giải quyết theo chế độ Nghị định 178 ước khoảng 100.000 người.