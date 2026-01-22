Đại hội XIV của Đảng: Định hướng phát triển đất nước bền vững

(Ngày Nay) - Theo dõi các phiên làm việc của Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Bình kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra quyết sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có nhiệm vụ xác định rõ thời cơ, thách thức, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp mang tính chiến lược, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo dõi các phiên làm việc của Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Ninh Bình bày tỏ niềm tin sâu sắc, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đã nhiều lần theo dõi các kỳ Đại hội của Đảng, nhưng ông Trần Văn An (sinh năm 1956, Tổ trưởng Tổ dân phố Vị Hoàng 1, phường Nam Định) cho rằng Đại hội lần này mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Trong bối cảnh đất nước đang phát triển mạnh mẽ, hội nhập ngày càng sâu rộng, những quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ tạo nền tảng vững chắc, định hướng lâu dài cho sự phát triển của đất nước và tương lai của dân tộc trong nhiều năm tới.

Với gần 40 năm gắn bó, cống hiến cho công tác phong trào ở cơ sở, ông An luôn dành trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Theo ông, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài mà còn là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Ông bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để củng cố niềm tin trong nhân dân.

Từ thực tiễn công tác tại địa bàn khu dân cư, ông An cũng bày tỏ mong muốn các văn kiện tại Đại hội XIV tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Ông tin tưởng, cùng với phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, chú trọng đầu tư cho y tế, giáo dục; đồng thời ban hành các chính sách ưu đãi về bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh, nhất là đối với người cao tuổi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Quá nửa đời người gắn bó với ruộng đồng, ông Hà Văn Lệ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỹ Nhất, xúc động chia sẻ chưa bao giờ vai trò, vị thế của người nông dân lại được nâng cao như hiện nay khi Dự thảo văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định quan điểm nông dân là chủ thể, là trung tâm trong chiến lược phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Ông Lệ bày tỏ kỳ vọng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng và Nhà nước sẽ có những quyết sách đồng bộ hơn nữa nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, giá vật tư tăng cao, trong khi đầu ra cho nông sản không ổn định. Đồng thời Đảng và Nhà nước ban hành các cơ chế, chính sách để thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đặc biệt là phát triển các vùng sản xuất tập trung để nâng cao chất lượng, giá trị cho nông sản.

Bên cạnh đó, người dân cũng mong muốn Đại hội quan tâm hơn nữa đến việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông nội đồng, thủy lợi; tăng cường hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó là các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Qua theo dõi các phiên làm việc của Đại hội, ông Đỗ Đình Điểm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vị Khê bày tỏ sự tâm đắc sâu sắc đối với Báo cáo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày. Báo cáo thể hiện rõ kết tinh trí tuệ tập thể, là kết quả của quá trình lấy ý kiến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời xác định rõ những trọng tâm, khâu đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới, đặc biệt nhấn mạnh vai trò then chốt của “thế trận lòng dân”, bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách đều hướng tới lợi ích của nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV đã xác định rõ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, với khát vọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo đó, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm… Những định hướng lớn của Trung ương nhận được sự đồng thuận cao và niềm tin sâu sắc của các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cùng với sự thống nhất cao về mục tiêu và định hướng phát triển, người dân địa phương kỳ vọng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ tới đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo nền tảng vững chắc để đất nước đạt mục tiêu phát triển đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đối với sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vị Khê kỳ vọng những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát huy tối đa lợi thế đặc thù. Trên cơ sở đó, phường tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi; phát triển kinh tế xanh, bền vững gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân để cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, phồn vinh, hạnh phúc.