Đảm bảo thông tin thông suốt tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Ngày 14/1, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức khai trương, mở đầu chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng. Một số phóng viên bày tỏ niềm tự hào, vinh dự cũng như trách nhiệm đảm bảo thông tin khi tác nghiệp tại sự kiện lớn này.

Trách nhiệm lớn lao

Là một phóng viên trẻ và lần đầu tiên tác nghiệp tại Đại hội Đảng, phóng viên Trần Mộng Long, báo Kinh tế và Đô thị (Hà Nội) bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tác nghiệp tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tham dự buổi họp báo quốc tế tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV, phóng viên Trần Mộng Long cho biết: “Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện quan trọng sắp tới. Công tác chuẩn bị của Ban tổ chức rất chu đáo, từ việc hướng dẫn phóng viên tác nghiệp, các thiết bị tác nghiệp hiện đại, đường truyền internet tốc độ cao… đến việc cung cấp thông tin được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải đáp cặn kẽ”.

Phóng viên Trần Mộng Long kỳ vọng, với các trang thiết bị được đầu tư, chắc chắn việc tác nghiệp của phóng viên sẽ rất thuận lợi, truyền tải thông tin nhanh nhất đến nhân dân cũng như bạn bè quốc tế.

“Trung tâm Báo chí Đại hội XIV quy tụ rất nhiều phóng viên trong nước và quốc tế, đặc biệt có sự tham gia của các hãng thông tấn quốc tế. Điều đó khẳng định tầm quan trọng của sự kiện này cũng như vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”, phóng viên Trần Mộng Long chia sẻ.

Là phóng viên được 3 lần đưa tin Đại hội Đảng, Trung tá Lê Thu Thủy, báo Công an nhân dân hiểu rõ trách nhiệm lớn lao của những nhà báo, phóng viên tham gia đưa tin sự kiện này.

“Điều đầu tiên với mỗi phóng viên tham gia Đại hội Đảng chính là trách nhiệm trong công tác thông tin, tuân thủ đúng quy định. Bên cạnh đó, việc đảm bảo thông tin thông suốt với các cơ quan báo chí rất quan trọng", Trung tấm Lê Thu Thủy nói.

Vì vậy, Trung tá Lê Thu Thủy mong rằng bên cạnh trang bị thiết bị hiện đại thì phóng viên rất cần một đường truyền internet nhanh và mạnh. Đồng thời, trong thời gian diễn ra Đại hội, Ban tổ chức cần cung cấp thông tin, hình ảnh kịp thời cho phóng viên sử dụng.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ việc tác nghiệp của phóng viên

Chia sẻ về việc chuẩn bị cho công tác tác nghiệp của phóng viên tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, các cơ quan được giao nhiệm vụ đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ việc tác nghiệp của các phóng viên.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, số phóng viên tham dự Đại hội XIV của Đảng đông nhất từ trước đến nay, với gần 600 người, tăng 66 phóng viên so với Đại hội lần thứ XIII. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các Ban, Bộ ngành, lãnh đạo địa phương luôn sẵn sàng trả lời các cơ quan báo chí. Ban tổ chức cũng cung cấp cơ sở hạ tầng tốt nhất, máy móc hiện đại nhất, bảo đảm tất cả đường truyền cho các phóng viên tác nghiệp luôn thông suốt. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Đại hội vận hành 2 trường quay trực tiếp. Công tác hậu cần dịp này được bố trí rất chu đáo, đảm bảo sức khỏe, điều kiện cho phóng viên tác nghiệp.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm Báo chí được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm được trang bị đầy đủ, hiện đại với đường truyền internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội.

Tính đến thời điểm hiện nay, có 597 phóng viên phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước (so với 498 phóng viên trong nước tại Đại hội XIII); 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (so với 66 phóng viên quốc tế tại Đại hội XIII) đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội.