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Dấu ấn Trần Văn Khê trong dòng chảy văn hóa dân tộc

Minh Khang In bài viết
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(Ngày Nay) -Ngày 20/6, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II phối hợp Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam và Hội quán các bà mẹ tổ chức chương trình giao lưu văn hóa “Dấu ấn Trần Văn Khê trong dòng chảy văn hóa dân tộc” nhằm tưởng nhớ GS.TS Trần Văn Khê nhân ngày giỗ đang đến gần (24/6/2015 – 24/6/2026).
Bàn thờ tưởng nhớ GS.TS Trần Văn Khê
Bàn thờ tưởng nhớ GS.TS Trần Văn Khê

Tại chương trình, những người yêu mến GS.TS Trần Văn Khê đã cùng nhau ngồi lại và chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm về những dịp gặp gỡ và được GS.TS Trần Văn Khê truyền cảm hứng trong hành trình giữ gìn và lan tỏa văn hóa dân tộc.

Dấu ấn Trần Văn Khê trong dòng chảy văn hóa dân tộc ảnh 1

Đông đảo quan khách yêu mến GS.TS Trần Văn Khê và văn hóa Việt Nam đến dự chương trình.
Dấu ấn Trần Văn Khê trong dòng chảy văn hóa dân tộc ảnh 2

Các bạn trẻ chơi âm nhạc dân tộc tại chương trình

Cô Song Anh, con gái nghệ nhân Kim Nhụy – được mệnh danh là “người hò Đồng Tháp hay nhất thế kỷ XX”, chia sẻ câu chuyện về cuộc hội ngộ đặc biệt của mẹ mình và GS.TS Trần Văn Khê. “Năm 1958, từ nước Pháp xa xôi, GS.TS Trần Văn Khê đã nghe được đĩa than ghi âm giọng hò Đồng Tháp của mẹ tôi vào năm 1957. Ông nhận định đây là điệu hò hay nhất miền Tây Nam bộ và đã đưa điệu hò Đồng Tháp và giọng hò của mẹ tôi giới thiệu tới 64 quốc gia” – cô Song Anh kể.

Dấu ấn Trần Văn Khê trong dòng chảy văn hóa dân tộc ảnh 3

Hơn 30 sổ ghi chú cá nhân của GS.TS Trần Văn Khê
Dấu ấn Trần Văn Khê trong dòng chảy văn hóa dân tộc ảnh 4

Những sổ ghi chú đơn sơ nhưng thể hiện thói quen làm việc khoa học của GS.TS Trần Văn Khê
Dấu ấn Trần Văn Khê trong dòng chảy văn hóa dân tộc ảnh 5

Thủ bút của GS.TS Trần Văn Khê

NGƯT Thúy Hoan – người sáng lập và chủ nhiệm CLB Tiếng hát quê hương – cho biết GS.TS Trần Văn Khê đã đỡ đầu cho sự thành lập của CLB Tiếng hát quê hương. Các thành viên buổi đầu của CLB không quên được tình cảm của GS.TS Trần Văn Khê cũng như món quà nhỏ – chiếc nón đội đầu có in tên CLB Tiếng hát quê hương – được thầy Khê trao tặng từng thành viên.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng học hỏi nhiều điều từ GS.TS Trần Văn Khê, đặc biệt là định danh Việt Nam qua tà áo dài ở môi trường quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (Hội trưởng Hội quán các bà mẹ) giới thiệu những chiếc áo dài, áo dài cách tân do Hội quán thiết kế và tặng cho GS.TS Trần Văn Khê. “Thật xúc động khi những chiếc áo dài này đã đồng hành cùng thầy tham gia chuỗi chương trình “Văn hóa ứng xử học đường” do Hội quán tổ chức năm 2011 – 2012, đã đi qua 5 tỉnh thành. Có chặng, thầy bị thương ở chân vẫn nén đau mà nói về âm nhạc dân tộc với các em học sinh đầy say mê...” - chị Thanh Thúy chia sẻ.

Dấu ấn Trần Văn Khê trong dòng chảy văn hóa dân tộc ảnh 6

Cô Song Anh giới thiệu điệu hò Đồng Tháp.
Dấu ấn Trần Văn Khê trong dòng chảy văn hóa dân tộc ảnh 7

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy và những chiếc áo dài được Hội quán các bà mẹ thiết kế và tặng GS.TS Trần Văn Khê
Dấu ấn Trần Văn Khê trong dòng chảy văn hóa dân tộc ảnh 8

Gánh xôi - chè Nam bộ tại chương trình

Tại chương trình, cũng giới thiệu một số quyển sách do GS.TS Trần Văn Khê biên soạn và sách viết về ông. Đặc biệt là hơn 30 cuốn sổ ghi chú của GS.TS Trần Văn Khê. GS.TS Trần Văn Khê vẫn luôn giữ bên mình những quyển sổ nhỏ ghi chú lại lịch làm việc hàng ngày cũng như ghi nhanh về vấn đề đang nghiên cứu, nhân vật gặp mặt, tài liệu vừa đọc được... Đây là nguồn tài liệu phong phú và độc đáo cho việc tiếp tục làm rõ những cống hiến của GS.TS Trần Văn Khê cho văn hóa dân tộc.

Minh Khang
Trần Văn Khê Song Anh Hội quán Các Bà Mẹ Nguyễn Thị Thanh Thúy Sỹ Hoàng

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