Đêm chung kết Beauty & Charm 2025: Lộ diện Tân Hoa khôi và Tân Nam vương Duyên dáng Ngoại thương

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tối ngày 18/1, tại Đêm Chung kết Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2025, thí sinh Phan Trâm Anh - SBD 10 đã có màn bứt phá ngoạn mục để chính thức đăng quang ngôi vị Hoa khôi. Cùng với đó, danh hiệu Nam vương 2025 cũng đã gọi tên chàng sinh viên Nguyễn Cao Thiên Bảo - SBD 01 - gương mặt nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ Hội đồng Ban Giám khảo.
Các thí sinh duyên dáng trong phần trình diễn trang phục Dạ hội
Các thí sinh duyên dáng trong phần trình diễn trang phục Dạ hội

Khép lại đêm thi, danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi đã gọi tên nữ sinh Phan Trâm Anh - SBD 10, đến từ khoa Tiếng Anh Thương mại. Bên cạnh đó, cuộc thi năm nay đã chọn ra Nam vương Nguyễn Cao Thiên Bảo - SBD 01. Kết quả nhận được sự đồng thuận cao độ từ Hội đồng ban giám khảo, hứa hẹn hành trình truyền cảm hứng của sinh viên Ngoại Thương.

Cầm cân nảy mực cho Đêm Chung kết là dàn Ban Giám khảo quyền lực với năng lực chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực. Để chạm tay đến chiếc vương miện danh giá, Top 12 thí sinh đã nỗ lực tỏa sáng hết mình, lần lượt chinh phục Ban Giám khảo qua các vòng thi: Trình diễn Áo dài, Trình diễn Trang phục Thể thao, Phần thi Tài năng, Trình diễn Dạ hội và Phần thi Ứng xử. Tất cả đã tạo nên một hành trình đầy cảm xúc để tìm ra Tân Hoa khôi và Nam vương Duyên dáng Ngoại thương 2025.

Tại phần thi Trình diễn trang phục Áo dài, với từng bước đi uyển chuyển, từng ánh mắt rạng ngời các thí sinh không chỉ khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp nền nã của người con gái Việt, mà còn khơi dậy niềm tự hào về chiều sâu văn hóa và bản sắc dân tộc thiêng liêng.

Đêm chung kết Beauty & Charm 2025: Lộ diện Tân Hoa khôi và Tân Nam vương Duyên dáng Ngoại thương ảnh 1

Các nữ sinh nhiệt huyết trong phần trình diễn Tài năng

Đến với phần thi Trang phục Thể thao, dàn thí sinh đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng. Bằng những thiết kế trẻ trung, năng động kết hợp cùng phong thái tự tin, cả hai đã mang đến một màn trình diễn cuốn hút, qua đó thể hiện trọn vẹn tinh thần khỏe khoắn và chất hiện đại đặc trưng của sinh viên Ngoại thương.

Ở phần thi Tài năng, Top 12 thí sinh đã mang đến sân khấu Chung kết những tiết mục đa dạng, được đầu tư chỉn chu từ nội dung đến hình thức. Mỗi phần trình diễn là dấu ấn cá nhân rõ nét, thể hiện tài năng, cảm xúc và bản lĩnh của sinh viên Ngoại thương, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần mềm mại nhưng vững vàng trong nội lực.

Phần trình diễn trang phục dạ hội mang đến không gian sân khấu đầy cuốn hút, nơi các thí sinh tỏa sáng trong những thiết kế sang trọng và tinh tế. Đây cũng là phần thi khẳng định bản lĩnh, phong cách và sự trưởng thành của thí sinh trên hành trình chinh phục vương miện.

Xuất sắc vượt qua bốn phần thi kịch tính, Top 5 Duyên dáng Ngoại thương 2025 đã chính thức lộ diện trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Tiếp tục tỏa sáng tại phần thi Ứng xử, năm cô gái đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, tư duy sắc bén và cá tính riêng qua từng câu trả lời thuyết phục, kiến tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa đáng nhớ trên sân khấu Chung kết.

Đêm chung kết Beauty & Charm 2025: Lộ diện Tân Hoa khôi và Tân Nam vương Duyên dáng Ngoại thương ảnh 2

Tân Hoa khôi và Nam vương trường Đại học Ngoại thương 2025
Đêm chung kết Beauty & Charm 2025: Lộ diện Tân Hoa khôi và Tân Nam vương Duyên dáng Ngoại thương ảnh 3
Quý Ban Giám khảo Đêm Chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2025

Cùng với ngôi vị Hoa khôi, danh hiệu Á khôi 1 và Á khôi 2 cũng đã tìm được những chủ nhân xứng đáng là Vũ Phương Anh - SBD 08 và Nguyễn Hà Mỹ Anh - SBD 02. Khép lại một mùa giải thành công với khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng dàn thí sinh chất lượng, Duyên dáng Ngoại thương – Beauty & Charm 2025 đã củng cố vững chắc vị thế của mình, tiếp tục là nơi tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp năng động, trí tuệ và bản lĩnh của sinh viên Ngoại thương.

PV
Beauty & Charm 2025

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Singapore đầu năm 2026: Khi sáng tạo, lễ hội và âm nhạc cùng lên tiếng
Singapore đầu năm 2026: Khi sáng tạo, lễ hội và âm nhạc cùng lên tiếng
(Ngày Nay) - Bước sang năm 2026, Singapore tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á với chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ triển lãm tương tác, lễ hội văn hóa - nghệ thuật đến các sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Bản tin Singapore: In the Spotlight tháng 1/2026 của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy một bức tranh du lịch giàu sức sống, nơi đổi mới sáng tạo song hành cùng bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ đẳng cấp.
Các em học sinh TP Hồ Chí Minh trong Ngày hội vui học cùng sách.
TP HCM: Triển khai 4 chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
(Ngày Nay) - Ngày 19/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn triển khai Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND (ban hành ngày 10/12/2025) quy định một số chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.
Chương trình hòa nhạc đặc biệt “Khát vọng mùa Xuân” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2026).
Chuỗi chương trình nghệ thuật lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới
(Ngày Nay) - Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật quy mô, được đầu tư công phu, đa dạng về loại hình, giàu chiều sâu tư tưởng; góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cùng Tổng thống Donald Trump sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thương mại vào mùa hè năm ngoái. Ảnh: POLTICO.
Châu Âu cân nhắc lá bài mạnh trước sức ép từ ông Trump
(Ngày Nay) - Sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ về an ninh trong khuôn khổ NATO đã hạn chế các phương án lựa chọn của châu lục này trước lời đe doạ áp thuế từ Tổng thống Donald Trump. Phản ứng mạnh mẽ nhất mà châu Âu có thể sử dụng để trả đũa là “vũ khí bazooka” thương mại của riêng mình.