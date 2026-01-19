Đêm chung kết Beauty & Charm 2025: Lộ diện Tân Hoa khôi và Tân Nam vương Duyên dáng Ngoại thương

(Ngày Nay) - Tối ngày 18/1, tại Đêm Chung kết Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2025, thí sinh Phan Trâm Anh - SBD 10 đã có màn bứt phá ngoạn mục để chính thức đăng quang ngôi vị Hoa khôi. Cùng với đó, danh hiệu Nam vương 2025 cũng đã gọi tên chàng sinh viên Nguyễn Cao Thiên Bảo - SBD 01 - gương mặt nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ Hội đồng Ban Giám khảo.

Khép lại đêm thi, danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi đã gọi tên nữ sinh Phan Trâm Anh - SBD 10, đến từ khoa Tiếng Anh Thương mại. Bên cạnh đó, cuộc thi năm nay đã chọn ra Nam vương Nguyễn Cao Thiên Bảo - SBD 01. Kết quả nhận được sự đồng thuận cao độ từ Hội đồng ban giám khảo, hứa hẹn hành trình truyền cảm hứng của sinh viên Ngoại Thương.

Cầm cân nảy mực cho Đêm Chung kết là dàn Ban Giám khảo quyền lực với năng lực chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực. Để chạm tay đến chiếc vương miện danh giá, Top 12 thí sinh đã nỗ lực tỏa sáng hết mình, lần lượt chinh phục Ban Giám khảo qua các vòng thi: Trình diễn Áo dài, Trình diễn Trang phục Thể thao, Phần thi Tài năng, Trình diễn Dạ hội và Phần thi Ứng xử. Tất cả đã tạo nên một hành trình đầy cảm xúc để tìm ra Tân Hoa khôi và Nam vương Duyên dáng Ngoại thương 2025.

Tại phần thi Trình diễn trang phục Áo dài, với từng bước đi uyển chuyển, từng ánh mắt rạng ngời các thí sinh không chỉ khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp nền nã của người con gái Việt, mà còn khơi dậy niềm tự hào về chiều sâu văn hóa và bản sắc dân tộc thiêng liêng.

Đến với phần thi Trang phục Thể thao, dàn thí sinh đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng. Bằng những thiết kế trẻ trung, năng động kết hợp cùng phong thái tự tin, cả hai đã mang đến một màn trình diễn cuốn hút, qua đó thể hiện trọn vẹn tinh thần khỏe khoắn và chất hiện đại đặc trưng của sinh viên Ngoại thương.

Ở phần thi Tài năng, Top 12 thí sinh đã mang đến sân khấu Chung kết những tiết mục đa dạng, được đầu tư chỉn chu từ nội dung đến hình thức. Mỗi phần trình diễn là dấu ấn cá nhân rõ nét, thể hiện tài năng, cảm xúc và bản lĩnh của sinh viên Ngoại thương, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần mềm mại nhưng vững vàng trong nội lực.

Phần trình diễn trang phục dạ hội mang đến không gian sân khấu đầy cuốn hút, nơi các thí sinh tỏa sáng trong những thiết kế sang trọng và tinh tế. Đây cũng là phần thi khẳng định bản lĩnh, phong cách và sự trưởng thành của thí sinh trên hành trình chinh phục vương miện.

Xuất sắc vượt qua bốn phần thi kịch tính, Top 5 Duyên dáng Ngoại thương 2025 đã chính thức lộ diện trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Tiếp tục tỏa sáng tại phần thi Ứng xử, năm cô gái đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, tư duy sắc bén và cá tính riêng qua từng câu trả lời thuyết phục, kiến tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa đáng nhớ trên sân khấu Chung kết.

Cùng với ngôi vị Hoa khôi, danh hiệu Á khôi 1 và Á khôi 2 cũng đã tìm được những chủ nhân xứng đáng là Vũ Phương Anh - SBD 08 và Nguyễn Hà Mỹ Anh - SBD 02. Khép lại một mùa giải thành công với khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng dàn thí sinh chất lượng, Duyên dáng Ngoại thương – Beauty & Charm 2025 đã củng cố vững chắc vị thế của mình, tiếp tục là nơi tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp năng động, trí tuệ và bản lĩnh của sinh viên Ngoại thương.