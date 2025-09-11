Dinh thự Pháp mở cửa đón khách nhân Ngày Di sản châu Âu

(Ngày Nay) - Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh cho biết, nhân Ngày Di sản châu Âu, dinh thự Pháp tại số 6 Lê Duẩn (phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh) sẽ mở cửa đón công chúng vào ngày 20/9. Đây là một trong những hoạt động văn hóa thường niên, dự kiến thu hút khoảng 1.500 khách tham quan.

Được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, dinh thự Pháp là công trình kiến trúc vừa mang nét cổ điển châu Âu vừa hòa hợp cùng cảnh quan nhiệt đới. Không gian biệt thự ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ luôn gợi cảm giác thanh bình giữa lòng đô thị sầm uất.

Nhân Ngày Di sản châu Âu, dinh thự Pháp (số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn) sẽ mở cửa đón công chúng tham quan vào ngày 20/9. Ảnh: TLS

Đây không chỉ là cơ hội để chiêm ngưỡng một di sản kiến trúc có giá trị, mà còn là dịp để tìm hiểu thêm về lịch sử và dấu ấn văn hóa Pháp tại TP Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn trong chương trình tham quan năm nay là các trải nghiệm số hóa, giúp du khách khám phá lịch sử và những giai thoại ít biết về công trình. Lần đầu tiên, nội dung thuyết minh bằng âm thanh sẽ được giới thiệu, mang lại sự phong phú và tiện lợi hơn cho trải nghiệm tham quan.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Năm đổi mới sáng tạo Pháp - Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp sẽ tổ chức triển lãm về những phát minh của Pháp ngay trong khu vườn dinh thự. Mỗi hiện vật gắn liền với câu chuyện hợp tác Pháp - Việt trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, khoa học, y tế cho đến giao thông. Qua đó, công chúng có dịp hiểu rõ hơn những kết nối bền chặt giữa hai quốc gia không chỉ ở góc độ lịch sử mà cả hiện tại và tương lai.