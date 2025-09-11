Dinh thự Pháp mở cửa đón khách nhân Ngày Di sản châu Âu

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh cho biết, nhân Ngày Di sản châu Âu, dinh thự Pháp tại số 6 Lê Duẩn (phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh) sẽ mở cửa đón công chúng vào ngày 20/9. Đây là một trong những hoạt động văn hóa thường niên, dự kiến thu hút khoảng 1.500 khách tham quan.
Dinh thự Pháp mở cửa đón khách nhân Ngày Di sản châu Âu

Được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, dinh thự Pháp là công trình kiến trúc vừa mang nét cổ điển châu Âu vừa hòa hợp cùng cảnh quan nhiệt đới. Không gian biệt thự ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ luôn gợi cảm giác thanh bình giữa lòng đô thị sầm uất.

Nhân Ngày Di sản châu Âu, dinh thự Pháp (số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn) sẽ mở cửa đón công chúng tham quan vào ngày 20/9. Ảnh: TLS

Đây không chỉ là cơ hội để chiêm ngưỡng một di sản kiến trúc có giá trị, mà còn là dịp để tìm hiểu thêm về lịch sử và dấu ấn văn hóa Pháp tại TP Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn trong chương trình tham quan năm nay là các trải nghiệm số hóa, giúp du khách khám phá lịch sử và những giai thoại ít biết về công trình. Lần đầu tiên, nội dung thuyết minh bằng âm thanh sẽ được giới thiệu, mang lại sự phong phú và tiện lợi hơn cho trải nghiệm tham quan.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Năm đổi mới sáng tạo Pháp - Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp sẽ tổ chức triển lãm về những phát minh của Pháp ngay trong khu vườn dinh thự. Mỗi hiện vật gắn liền với câu chuyện hợp tác Pháp - Việt trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, khoa học, y tế cho đến giao thông. Qua đó, công chúng có dịp hiểu rõ hơn những kết nối bền chặt giữa hai quốc gia không chỉ ở góc độ lịch sử mà cả hiện tại và tương lai.

PV
châu Âu ngày di sản Dinh thự Pháp

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cuba tiếp tục gặp sự cố mất điện trên toàn quốc
Cuba tiếp tục gặp sự cố mất điện trên toàn quốc
(Ngày Nay) - Ngày 10/9, Cuba lại gặp sự cố mất điện trên toàn quốc lần thứ 5 trong vòng chưa đầy một năm qua. Trước đó vài ngày, 5 tỉnh miền Đông đảo quốc Caribe này cũng vừa bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện diện rộng.
EU ra Thông điệp Liên minh giữa sóng gió
EU ra Thông điệp Liên minh giữa sóng gió
(Ngày Nay) - Ngày 10/9, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đọc Thông điệp Liên minh năm 2025, phác họa những ưu tiên chiến lược của khối trong năm tới. Tuy nhiên, khác với những năm trước, lần này Thông điệp được đưa ra trong một bối cảnh chính trị và địa chính trị nặng nề hơn bao giờ hết, khi Liên minh châu Âu (EU) đang đứng giữa những sóng gió chưa từng có kể từ sau khủng hoảng nợ công và Brexit.
Nhiều rủi ro về sức khỏe khi tập luyện Pickleball không đúng cách
Nhiều rủi ro về sức khỏe khi tập luyện Pickleball không đúng cách
(Ngày Nay) - Những năm gần đây, Pickleball đã trở thành môn thể thao thịnh hành, có sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thể thao, từ người trẻ đến người cao tuổi, từ giới văn nghệ sĩ đến dân văn phòng cùng tham gia tập luyện góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng tại TP Hồ Chí Minh.