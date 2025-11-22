Đội tuyển U17 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U17 châu Á 2026

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hà Nội) chiều 21/11, Huấn luyện viên Cristiano Roland đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng loại giải U17 châu Á 2026.
Theo đó, 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong chiến dịch vòng loại lần này gồm: Thủ môn Hồ Lê Nguyên Chương, hậu vệ Nguyễn Lê Đức Anh, tiền vệ Hoàng Minh Lợi và tiền đạo Hồ Chi Dần. Ban huấn luyện đã dành thời gian động viên, chia sẻ và căn dặn các cầu thủ trẻ giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục nỗ lực tại câu lạc bộ, qua đó mở ra cơ hội trở lại đội tuyển ở những đợt tập trung tiếp theo.

Tại bảng C của vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ cạnh tranh cùng các đội Malaysia, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Quần đảo Bắc Mariana và Ma Cao (Trung Quốc). Ở trận mở màn, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Singapore vào ngày 22/11 trên sân vận động PVF.

Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland cho biết, được sự quan tâm và tạo điều kiện từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển đã có quá trình chuẩn bị tích cực, trong đó chuyến tập huấn tại Nhật Bản mang lại nhiều trải nghiệm quý báu cho các cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Cristiano Roland nhấn mạnh, toàn đội đang có tinh thần tốt, tập trung tối đa cho trận mở màn và đặt mục tiêu góp mặt tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Nhà cầm quân người Brazil cũng đánh giá cao lực lượng hiện tại, với nhiều cầu thủ từng tham dự vòng chung kết U17 châu Á năm 2024 và đang rất khao khát trở lại đấu trường này. Tuy nhiên, ông cho rằng mật độ 5 trận trong 10 ngày sẽ là thách thức lớn, đòi hỏi công tác hồi phục và xoay tua lực lượng phải được triển khai hiệu quả để duy trì trạng thái tốt nhất cho toàn đội.

Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua, thầy trò Huấn luyện viên Cristiano Roland được kỳ vọng sẽ trở thành đội tuyển thứ sáu của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết sân chơi châu lục vào năm tới, sau đội tuyển nữ quốc gia, U23 quốc gia, đội tuyển futsal nam, U20 nữ và U17 nữ quốc gia.

