Du lịch năm 2026 hướng đến tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Năm 2025, du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu lớn, đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa.

Để định hướng cho ngành du lịch thực sự là bứt phá, phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu ngành du lịch cần có cách tiếp cận mới, chuyển từ tư duy phục hồi sang tư duy tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản pháp lý

Tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch (ngày 13/1), Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho biết, để du lịch thực sự bứt phá và phát triển bền vững, ngành du lịch cần tập trung xử lý những hạn chế, bất cập, đồng thời triển khai các giải pháp mang tính đột phá. Trọng tâm ngành cần tập trung trước hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản pháp lý; huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bao gồm hạ tầng du lịch, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Đồng thời, ngành du lịch cần chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó có yêu cầu tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Cùng với đó, Bộ cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật và văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập; điều chỉnh Quy hoạch hệ thống du lịch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nghiên cứu các chính sách đột phá nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực du lịch.

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị ngành du lịch đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng tập trung nguồn lực vào các phân khúc khách chi tiêu cao và những thị trường mới giàu tiềm năng; đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa nội dung quảng bá phù hợp với từng thị trường mục tiêu.

Các địa phương, doanh nghiệp lữ hành chú trọng phát triển các dòng sản phẩm du lịch cao cấp hướng đến du lịch xanh, du lịch chăm sóc sức khỏe, MICE, golf… gắn với thế mạnh từng vùng, từng điểm đến; tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu, điểm đến du lịch; xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và mến khách.

Ngành du lịch cần coi hợp tác công – tư là giải pháp quan trọng nhằm huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật du lịch, qua đó cải thiện khả năng kết nối, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm chi phí cho ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tạo bứt phá cho du lịch

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,2% so với năm 2024, khách du lịch nội địa đạt 137 triệu lượt, tăng 24,5%. Tổng thu từ khách du lịch vượt mốc một triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đáng nói, Việt Nam đạt mức tăng trưởng trên 20% trong bối cảnh du lịch thế giới chỉ tăng khoảng 5% và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng khoảng 8%. Du lịch Việt Nam tiếp tục được khẳng định trên trường quốc tế khi được World Travel Awards vinh danh lần thứ 6 tại hạng mục giải thưởng “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”, lần thứ 7 đạt danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á” và đoạt nhiều giải thưởng hàng đầu thế giới cho điểm đến địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hàng không và dịch vụ du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định, năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, ngành du lịch đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng và đạt được kết quả tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế – xã hội của đất nước.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025 và dự báo tình hình thế giới, trong nước, ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu dự kiến đạt 1.125 nghìn tỷ đồng. Để tạo bứt phá cho du lịch bước vào giai đoạn phát triển mới, theo Thứ trưởng Hồ An Phong, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và toàn ngành sẽ tập trung hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, sửa đổi Luật Du lịch 2017 và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất các chính sách, cơ chế đột phá nhằm tạo thuận lợi cho thu hút khách quốc tế và hoạt động kinh doanh du lịch, tăng cường liên kết với các ngành hàng không, nông nghiệp, đường sắt.

Cùng với đó, ngành du lịch tiếp tục định hướng phát triển theo chiều sâu, chất lượng, chuyên nghiệp và bền vững; tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đa dạng, phát huy lợi thế cạnh tranh gắn với giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc; thúc đẩy cơ chế điều phối liên vùng, cơ cấu lại thị trường phù hợp với tiềm năng và xu thế toàn cầu; đẩy mạnh hợp tác công – tư, huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước; bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến, quảng bá, định vị thương hiệu du lịch quốc gia. Đồng thời, ngành du lịch cần phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạt động của doanh nghiệp, du khách.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch năm 2026, Hiệp hội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch nhanh, toàn diện và bền vững.

Hiệp hội cùng các liên chi hội chuyên ngành, hiệp hội du lịch địa phương và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tập trung tổ chức các sự kiện quy mô lớn, trong đó có Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2026 dự kiến từ ngày 9–12/4) với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh – Nâng tầm Du lịch Việt Nam” và Hội chợ du lịch hội nghị, hội thảo (MICE EXPO 2026) với sự tham gia của khoảng 700 doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước; các hoạt động xúc tiến du lịch tầm quốc gia và khu vực như Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 tại Gia Lai; Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Phú Quốc 2026, các lễ hội ẩm thực – du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Đồng thời, Hiệp hội tiếp tục phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp tổ chức khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới theo hướng xanh, bền vững; phát triển các chuyên đề về ẩm thực, du lịch golf, du lịch MICE… qua đó tăng cường liên kết chuỗi cung ứng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong bối cảnh mới.

Năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy phát triển lẫn phương thức tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu đề ra. Với sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp, ngành du lịch đang nỗ lực không chỉ gia tăng về quy mô khách và doanh thu, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới, đóng góp ngày càng hiệu quả vào phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong giai đoạn mới.