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Đức cảnh báo cháy rừng mức cao nhất

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Nguy cơ cháy rừng do thời tiết nắng nóng đang gia tăng ở một số khu vực của Đức trong những ngày tới. Trên bản đồ dự báo nguy cơ cháy rừng trong cuối tuần này của Cơ quan Khí tượng Đức (DWD), các khu vực chuyển sang màu đỏ, cho thấy chỉ số nguy cơ cháy rừng cao nhất, đã được mở rộng. Khu vực phía Tây Nam Đức sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, sau đó là phía Đông Bắc.
Đức cảnh báo cháy rừng mức cao nhất

Ngày 11/7, nguy cơ cháy rừng cao nhất là ở biên giới giữa bang Baden-Württemberg và bang Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz), hai bang giáp với Pháp, nơi đang đặc biệt nóng. Theo DWD, mức cảnh báo cao nhất, cấp độ 5, sẽ được áp dụng cho các khu vực này trong những ngày tới. Mức cảnh báo 4 có hiệu lực ở hầu hết Baden-Württemberg, phía Nam Rhineland-Palatinate, phía Nam bang Hesse (Hessen) và phía Bắc bang Bavaria (Bayern) cho đến ngày 14/7. Một số khu vực ở phía Tây bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) và phía Đông bang Brandenburg cũng có nguy cơ cao. Ngày 12/7, nguy hiểm sẽ lan rộng hơn, ngoài khu vực giáp với Pháp, DWD cũng đưa phía Nam bang Baden-Württemberg và vùng ngoại ô Berlin vào diện khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Các quốc gia Nam Âu, bao gồm Tây Ban Nha và Pháp, hiện đang phải đối phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Một vụ cháy rừng ở miền Nam Tây Ban Nha, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, thiêu rụi khoảng 6.600 ha kể từ khi bùng phát vào 9/7 tại khu vực Los Gallardos phía Đông Nam Andalusia. Hàng trăm lính cứu hỏa, binh sĩ cùng máy bay trực thăng đã được huy động để tiến hành dập lửa. Gần 1.500 người đã được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Đây là một trong những vụ cháy gây thương vong lớn nhất ở nước này kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu. Tây Ban Nha, giống như nhiều quốc gia khác ở châu Âu, gần đây đã bị ảnh hưởng bởi một đợt nắng nóng nghiêm trọng.

Cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người ở châu Âu trong 10 năm qua. Biến đổi khí hậu có khả năng khiến số nạn nhân tăng lên hơn nữa trong những năm tới. Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất trên thế giới. Theo chương trình Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), kể từ những năm 1980, nhiệt độ ở châu lục này đã tăng nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Trên toàn cầu, năm 2025 là năm nóng thứ 3 kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu. Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang khiến các khu vực dễ bị cháy rừng hơn.

PV
Đức cháy rừng nắng nóng

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