“Én mừng gió xuân”: JSpeCon 2026 lan tỏa thông điệp giữ gìn bản sắc trong bối cảnh hội nhập

(Ngày Nay) - Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật Học viện Ngoại giao (JSpeCon) mùa thứ 3 chính thức khởi động, đánh dấu sự trở lại của một sân chơi học thuật dành cho cộng đồng sinh viên yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Năm nay, cuộc thi mang đến diện mạo mới về nội dung và thông điệp, hứa hẹn tạo ra nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho thí sinh.

JSpeCon là hoạt động thường niên do Học viện Ngoại giao tổ chức, nhằm tạo ra một môi trường học tập, trải nghiệm và sáng tạo dành cho các bạn trẻ quan tâm đến văn hóa của xứ sở Mặt trời mọc. Không dừng lại ở việc rèn luyện ngôn ngữ, cuộc thi được kỳ vọng là không gian lý tưởng để các bạn sinh viên phát triển kỹ năng hùng biện, tư duy phản biện và khả năng trình bày quan điểm trước công chúng - những năng lực ngày càng quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bước sang mùa thứ 3, cuộc thi lựa chọn chủ đề “Én mừng gió xuân” với cách tiếp cận giàu tính biểu tượng. Hình ảnh những cánh én - loài chim di cư quen thuộc xuất hiện trong cả văn hóa Việt Nam và Nhật Bản - được sử dụng để khắc họa thời khắc chuyển giao, khi mùa xuân đến mang theo sự hồi sinh và khởi đầu mới. Đằng sau sự chuyển động của thiên nhiên là hình ảnh ẩn dụ cho hành trình phát triển của mỗi cá nhân trong dòng chảy rộng lớn của xã hội hiện đại.

Với tinh thần đó, JSpeCon 2026 truyền tải thông điệp về việc gìn giữ bản sắc cá nhân khi hòa mình vào dòng chảy cộng đồng. Ở bình diện rộng hơn, thông điệp này còn gợi mở câu chuyện về việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong dòng chảy hội nhập quốc tế.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn góp phần củng cố cộng đồng sinh viên học tiếng Nhật, đồng thời khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu về văn hóa và con người Nhật Bản. Đây cũng được xem là cầu nối để các bạn trẻ tiếp cận gần hơn với các giá trị giao thoa giữa hai nền văn hóa, đặc biệt khi mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Với thông điệp “Mùa xuân không đến từ một cánh én đơn lẻ, mà từ sự đồng lòng của rất nhiều chim én nhỏ”, JSpeCon 2026 nhấn mạnh tinh thần kết nối và sự đồng hành trên hành trình khám phá ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản.Đại diện Ban Tổ chức cho biết, chặng khởi động của cuộc thi đã khép lại, song đây mới chỉ là bước mở đầu cho những chặng hành trình tiếp theo với nhiều hoạt động sắp được công bố trong thời gian tới.

Sự trở lại của JSpeCon 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trong cộng đồng sinh viên, không chỉ như một cuộc thi học thuật mà còn là không gian để các bạn trẻ thể hiện quan điểm, bản sắc và khát vọng hội nhập trong bối cảnh toàn cầu.