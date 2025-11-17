Festival Thăng Long-Hà Nội 2025 thu hút hơn 200.000 lượt khách tham dự

(Ngày Nay) - Với chủ đề xuyên suốt “Di sản-Kết nối-Thời đại,” festival kéo dài từ ngày 1/11 đến 16/11 đã thu hút gần 200.000 lượt khách trực tiếp và gần một triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Sau hơn hai tuần với nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật đa dạng, tối 16/11, Festival Thăng Long-Hà Nội 2025 đã chính thức bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đến dự lễ bế mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện các sở, ngành thành phố.

Chương trình nghệ thuật bế mạc quy tụ đông đảo các nghệ sỹ: Nghệ sỹ Nhân dân Minh Thu, Nghệ sỹ Ưu tú Văn Ty, ca sỹ Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Anh Duy, Quách Mai Thy, Nguyễn Thu Hằng, Hoàng Hồng Ngọc, nhóm OPlus…

Với chủ đề xuyên suốt “Di sản-Kết nối-Thời đại,” festival kéo dài từ ngày 1/11 đến 16/11 đã thu hút gần 200.000 lượt khách trực tiếp và gần một triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Hơn 30 hoạt động nghệ thuật, trình diễn, sáng tạo, trưng bày, hội thảo đã diễn ra tại nhiều điểm đến như: Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục…

Với chuỗi hoạt động nghệ thuật-văn hóa đa dạng, Festival Thăng Long-Hà Nội 2025 được đánh giá là cầu nối quan trọng giữa di sản và sáng tạo đương đại, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến trong thời đại mới.

Nhiều chương trình mang tính giao lưu quốc tế nổi bật được tổ chức như: Hội thảo quốc tế và Giao lưu trình diễn Nghi lễ và Trò chơi kéo co, kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh di sản; chương trình nghệ thuật “Khoảnh khắc vĩnh cửu” tại Bảo tàng Hà Nội với sự góp mặt của nhà soạn nhạc Thụy Sỹ Dominique Barthassat; chương trình “Hội tụ di sản” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, kết nối giá trị văn hóa của ba kinh đô Thăng Long-Huế-Hoa Lư và đại diện các tỉnh Tây Nguyên.

Đặc biệt là festival không chỉ tôn vinh các giá trị truyền thống mà còn mở ra không gian sáng tạo mới, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều chương trình kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại đã tạo sức hút lớn như: Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội, điểm nhấn là chương trình diễu hành “Bách hoa bộ hành trên con đường di sản”; Hội thảo “Ứng dụng di sản trong sáng tạo”; các workshop thủ công truyền thống. Các sản phẩm sáng tạo tại sự kiện được kỳ vọng trở thành sản phẩm đặc trưng của ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai.

Theo Ban tổ chức, liên hoan đã thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia trực tiếp; gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội; 40.000 lượt theo dõi kênh; 8 cộng đồng kéo co trong nước và Hội kéo co Gijisi (Dangjin, Hàn Quốc) tham gia trình diễn; 19 đoàn múa rối, gần 800 nghệ sỹ, tạo nên lễ hội múa rối lớn nhất từ trước đến nay; 25.000 lượt khách tham gia Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 tại Bảo tàng Hà Nội; 75.000 lượt khách trải nghiệm hoạt động tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Bên cạnh đó, lần đầu tiên sân khấu 360 độ xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long trong đêm khai mạc 7/11 với sức chứa 1.000 diễn viên biểu diễn.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, Festival Thăng Long-Hà Nội 2025 đã mở ra một chương mới cho hành trình sáng tạo của Thủ đô. Trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Hà Nội hướng tới xây dựng festival trở thành sự kiện văn hóa thường niên, có tầm vóc quốc tế.

Ban tổ chức tiết lộ, năm 2026, festival sẽ trở lại với chủ đề “Tinh hoa Hà Nội” - thể hiện khát vọng đưa Hà Nội trở thành điểm hội tụ và lan tỏa giá trị di sản Việt Nam ra thế giới. Thành phố mong muốn di sản không chỉ được trưng bày mà còn đối thoại, giao lưu, làm giàu cho bản sắc chung của nhân loại.