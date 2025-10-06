(Ngày Nay) -Tinh thần cuộc thi hướng đến thể hiện một TPHCM là điểm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, vừa trân trọng giá trị lịch sử và không ngừng phát triển, hướng tới tương lai.

Sở Du lịch TPHCM phát động cuộc thi sáng tạo video ngắn “Find Your Journey” – mỗi thước phim là một câu chuyện chạm đến cảm xúc, góp phần khắc họa hình ảnh một TPHCM đáng sống, luôn đổi mới từng ngày và rộng mở chào đón du khách bốn phương.

Nhằm lan tỏa nhịp sống năng động của TPHCM, cuộc thi “Find Your Journey” khuyến khích các nhà sáng tạo kể câu chuyện của mình qua những video ngắn giàu cảm hứng.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, từ sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, một “tam giác bản sắc” mới đã hình thành, kết nối đô thị hiện đại với biển đảo, núi rừng và di sản văn hóa đặc sắc miền Nam.

TPHCM không chỉ lưu giữ giá trị lịch sử qua các công trình biểu tượng như chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập hay hệ thống bảo tàng, mà còn mở rộng hành trình khám phá tới những bãi biển xanh mát, đình Thắng Tam, chùa Đại Tòng Lâm và căn cứ Núi Dinh…

Thông qua những video ngắn, hợp xu hướng với tính lan tỏa cao, cuộc thi “Find Your Journey” không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn mở ra hành trình về một TPHCM sống động, cởi mở luôn muốn truyền tải đến từng du khách.

Cuộc thi hướng đến tất cả nhà sáng tạo nội dung đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên với tổng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng.

Cuộc thi nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 25/11/2025. Theo đó, người dự thi sử dụng mẫu CapCut chính thức do Ban tổ chức cung cấp, sáng tạo video ngắn theo chiều dọc, làm nổi bật những khía cạnh đặc trưng của TPHCM như: văn hóa và di sản (lịch sử, kiến trúc, bảo tàng, di tích…); ẩm thực; nhịp sống và con người (đời sống thường ngày, lễ hội, sự kiện…); thiên nhiên và đô thị…

Cuộc thi được tổ chức theo 2 vòng chấm giải độc lập và minh bạch, bao gồm vòng sơ loại để chọn ra 20 video xuất sắc nhất và vòng chung kết chọn ra những tác phẩm chiến thắng chung cuộc.