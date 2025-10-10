Giao lưu âm nhạc Việt Nam-Iran: Từ xứ sở Phượng Hoàng đến đất con Rồng cháu Tiên

(Ngày Nay) - Âm nhạc của Iran và Việt Nam đều có nguồn gốc sâu xa và kỹ thuật thanh nhạc từ truyền thống địa phương, đề cao tính ứng tấu và đặc biệt là có một sự gắn kết đặc biệt mà ít ai biết tới.

Nhằm thúc đẩy giao lưu và trao đổi giữa hai nền văn hóa rực rỡ, đại diện hai nước Iran và Việt Nam đã có buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống mang tên “Hành trình từ Xứ sở Phượng Hoàng đến Đất nước của con Rồng cháu Tiên.”

Sự kiện do Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam phối hợp với trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức, diễn ra ngày 9/10.

Đại diện Iran là Sar Afshan, ban nhạc có tiếng tại Iran, từng đại diện đất nước Iran dự thi nhiều chương trình trong khu vực.

Năm nhạc công tài năng của ban nhạc gồm Reza Hosseinzadeh, trưởng nhóm, nghệ sỹ trình tấu trống Tombak; Iman Rostamian, ca sỹ, chơi Vĩ cầm và đàn Kamancheh; Roozbeh Akbarian chơi đàn Tar và Oud; Fatemeh Abdollahi chơi Qanun; Fatemeh Sharifi chơi trống Daf.

Đến với Việt Nam lần này, ban nhạc cũng sẽ góp mặt và trình diễn trong Lễ hội Văn hóa Thế giới đầu tiên tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 10-13/10 ở khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Dưới bàn tay điêu luyện của các nghệ sỹ, loạt nhạc cụ đã mang âm hưởng trầm bổng và đầy mê hoặc của xứ sở Ba Tư đến với thính giả Việt Nam. Chiếc đàn Qanun gợi nhớ đàn Tam thập lục của Việt Nam cũng tạo nên sự thích thú cho nhiều khán giả.

Theo chia sẻ từ ông Ali Mohammadi, Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam, âm nhạc nước này đã có tiếp xúc và ảnh hưởng đến âm nhạc Việt Nam thông qua giao thương và giao lưu văn hóa với Trung Quốc và Ấn Độ. Cả âm nhạc Iran và Việt Nam đều có nguồn gốc sâu xa và kỹ thuật thanh nhạc từ truyền thống địa phương, đề cao tính ứng tấu có mối liên hệ chặt chẽ với thơ ca và văn học.

“Sự kết nối giữa âm nhạc truyền thống hai nước này có thể được biểu tượng hóa qua hình ảnh chim phượng hoàng Simorgh huyền thoại trong truyền thuyết Ba Tư - loài chim vượt qua những vùng đất rộng lớn từ Tây Á đến Đông Á để ghé thăm vùng đất của con Rồng cháu Tiên," Đại biện Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam cho hay.

Rồng và tiên là những biểu tượng song hành của sự siêu việt, những sinh vật trong truyền thống huyền thoại của riêng mình, đại diện cho sự thăng hoa của tâm hồn và khát vọng vươn tới những cõi giới tinh thần cao hơn,” ông chia sẻ. Hai truyền thuyết đan xen để phản ánh một khát vọng chung: Vượt lên trên cái tầm thường để chạm tới điều thiêng liêng.

Vì vậy theo đại diện Đại sứ quán Iran tại Việt Nam, di sản âm nhạc này không chỉ là dấu tích huy hoàng của quá khứ giữa hai nước, mà còn là một con đường dẫn tới tương lai rực rỡ chung.

Tiến sỹ Trịnh Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội nhận định quan hệ Việt Nam và Iran có truyền thống tốt đẹp không chỉ về văn hóa, mà ngày càng củng cố, mở rộng trong lĩnh vực ngoại giao, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác.

“Chương trình âm nhạc truyền thống Iran không chỉ là một buổi trình diễn âm nhạc, mà còn là một cuộc gặp gỡ của những tâm hồn, sự hòa nguyện những giá trị văn hóa lâu đời. Đây cũng là minh chứng cho vai trò của nghệ thuật trong việc lan tỏa tinh thần nhân văn và tình đoàn kết.

Tôi tin rằng chương trình có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả, đặc biệt là các em sinh viên của trường - những người đang được truyền cảm hứng để trở thành công dân toàn cầu, có hiểu biết và cởi mở qua từng trải nghiệm, ” bà Trịnh Thị Thu Hà cho hay.

Đáp lại tình cảm, các đại diện Việt Nam gửi đến những người bạn Iran loạt ca khúc như “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ, “Gió về miền xuôi” và dân ca Quan họ Bắc Ninh “Tương phùng tương ngộ.”

Nguyễn Đình Hảo, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó,” bày tỏ niềm tự hào khi là một trong các “đại sứ” của âm nhạc truyền thống Việt Nam tại chương trình và cho biết "rất mong sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa có chiều sâu và rộng hơn nữa về Việt Nam, thông qua âm nhạc, ẩm thực, du lịch hay nhiều lĩnh vực khác để bạn bè quốc tế biết đến."