Giao lưu với tác giả đoạt giải Mao Thuẫn – nhà văn Lưu Chấn Vân

(Ngày Nay) -Tiếp nối không khí kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt – Trung, sáng 30/10 tại Hội Nhà văn TPHCM, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM và Công ty văn hóa Chibooks đã tổ chức hội thảo “Nhìn lại 10 năm văn học Trung Quốc tại Việt Nam” và giao lưu với nhà văn Lưu Chấn Vân.

Sự kiện hướng đến việc tạo cơ hội để độc giả, các nhà nghiên cứu, nhà văn và đơn vị xuất bản hai nước gặp gỡ, trao đổi, đồng thời khám phá sâu sắc hơn thế giới văn chương Trung Quốc nói chung và nhà văn Lưu Chấn Vân nói riêng. Hội thảo cũng là cầu nối để chia sẻ những cảm nhận, góc nhìn từ Việt Nam về văn học nước bạn, qua đó góp phần xây dựng nhịp cầu văn hóa - văn chương giữa hai quốc gia.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho biết: “Từ 2015 đến nay, trong hành trình giao lưu văn hóa, trong đó có văn học giữa hai quốc gia đã có những chuyển biến tích cực, sự giao lưu đang từng bước đi tới mục tiêu thiết lập sự giao lưu hai chiều - là yếu tố quan trọng cho sự hội nhập văn hóa, trong đó văn học luôn là chiếc cầu nối kết chiều sâu văn hóa, chiều sâu tâm hồn con người của hai quốc gia.

Chúng tôi, những nhà văn, độc giả TP.HCM nói riêng cũng như cả nước nói chung, thật sự vui mừng khi được tiếp đón và trò chuyện cùng nhà văn Lưu Chấn Vân, một nhà văn nổi tiếng mà nhiều đồng nghiệp Việt Nam, nhiều độc giả Việt Nam cảm thấy như quá đỗi gần gũi thân quen, bởi từ gần 20 năm nay, nhiều tác phẩm văn học của ông đã được dịch, xuất bản tại Việt Nam và được công chúng độc giả đón nhận nồng nhiệt với những tiểu thuyết như Điện thoại di động, Tôi là Lưu Nhảy Vọt…”.

Nhà văn Lưu Chấn Vân sinh năm 1958 tại huyện Diên Tân, tỉnh Hà Nam. Ông bắt đầu sáng tác văn học từ năm 1982 và là một trong những tác giả tiêu biểu của “chủ nghĩa hiện thực mới”. Các tác phẩm nổi bật của ông, gồm: Tháp phố, Tân binh liên, Lông gà khắp đất, Quan nhân, cùng loạt tiểu thuyết “quê hương” như Hoa vàng cố hương, Quê hương được lưu truyền khắp nơi, Mì quê và hoa. Ngoài ra, ông còn nổi tiếng với các tiểu thuyết Tôi là Lưu Nhảy Vọt, Một câu chọi vạn câu, Tôi không phải là Phan Kim Liên, Những đứa trẻ của thời đại hóng chuyện…

Lưu Chấn Vân từng đoạt Giải thưởng Truyện ngắn xuất sắc Trung Quốc (1987-1988) với tác phẩm Tháp phố. Năm 2011, với tác phẩm Một câu chọi vạn câu, ông được trao giải Mao Thuẫn lần thứ 8, là giải thưởng lớn nhất của Trung Quốc dành cho tiểu thuyết. Tác phẩm này không chỉ được ca ngợi bởi cấu trúc đồ sộ và lối kể đa thanh, mà còn bởi khả năng “chạm đến bản thể cô đơn của con người thời cải cách”. Năm 2018, ông được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật Cộng hòa Pháp. Ông còn là giáo sư Khoa Văn học, Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Lưu Chấn Vân hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Hà Nam, đồng thời cộng tác thường xuyên với đạo diễn Phùng Tiểu Cương trong nhiều dự án điện ảnh. Cặp đôi “Lưu – Phùng” được xem là biểu tượng của “sự kết hợp giữa văn học hiện thực và công nghiệp điện ảnh” ở Trung Quốc đương đại.

Nhà nghiên cứu văn học Lê Thiếu Nhơn, cho rằng: “Nhà văn Lưu Chấn Vân không còn xa lạ với công chúng Việt Nam. Trong những tác giả văn chương Trung Quốc đương đại, có lẽ nhà văn Lưu Chấn Vân chỉ xếp sau trường hợp nhà văn Mạc Ngôn với hào quang Nobel văn học 2012, về sức ảnh hưởng đến độc giả Việt Nam.

Điểm độc đáo trong những tiểu thuyết của Lưu Chấn Vân (tạm đánh giá qua các tác phẩm đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt) là không hề có bất kỳ dấu vết nào ông lặp lại chính mình, cả về bút pháp lẫn giọng điệu. Thế giới tiểu thuyết Lưu Chấn Vân có một hệ thống nhân vật đa dạng trong một cấu trúc linh hoạt. Bức tranh xã hội được ông miêu tả một cách trần trụi, đôi khi phơi bày lạnh lùng cái ác và cái xấu, nhưng chi tiết hấp dẫn và lối kể hóm hỉnh vẫn khiến người đọc tiếp nhận trọn vẹn những suy tư mà ông muốn gửi gắm".

"Nhà văn Lưu Chấn Vân là gương mặt tiêu biểu trong dòng chảy “chủ nghĩa hiện thực mới” của văn học Trung Quốc. Đọc tiểu thuyết Lưu Chấn Vân, không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và căng thẳng, khi hầu hết các nhân vật thường rơi vào sự khốn cùng phải quẫy đạp để được tái sinh, để được là chính mình. Nhân vật của Lưu Chấn Vân chẳng mấy ai lành lặn và viên mãn, họ phải học cách đi qua khiếm khuyết bản thân, đi qua nỗi sợ hãi để được sống đúng nghĩa.

Hy vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm của nhà văn Lưu Chấn Vân sẽ được dịch và in tại Việt Nam. Trong đó, đáng chờ đợi là tiểu thuyết Tưởng niệm 1942 viết về nạn đói ở Hà Nam và tiểu thuyết Những đứa trẻ của thời đại hóng chuyện viết về tác động dân sinh của kỷ nguyên công nghệ số”, theo nhà nghiên cứu văn học Lê Thiếu Nhơn.

Sau buổi giao lưu tại Hội Nhà văn TPHCM, chiều nay 30/10, nhà văn Lưu Chấn Vân giao lưu với sinh viên trường Đại học Hoa Sen và sáng mai 31/10 tại trường Đại học Văn Lang.