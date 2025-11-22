Indonesia khống chế thành công đợt bùng phát dịch bại liệt

(Ngày Nay) - Ngày 21/11, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này đã chính thức khống chế thành công đợt bùng phát virus bại liệt tuýp 2 (cVDPV2), sau chiến dịch tiêm gần 60 triệu liều vaccine bổ sung cho trẻ em trên toàn quốc. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xác nhận Indonesia đạt đủ tiêu chí chấm dứt dịch vào ngày 19/11/2025, sau khi không còn ghi nhận virus trong cộng đồng và môi trường kể từ tháng 6/2024.
Indonesia khống chế thành công đợt bùng phát dịch bại liệt

Bộ trưởng Sadikin đánh giá thành công này là kết quả của nỗ lực phối hợp giữa các nhân viên y tế, phụ huynh, cộng đồng và các đối tác quốc tế. Ông nhấn mạnh mọi trẻ em đều xứng đáng được bảo vệ và Indonesia cần tiếp tục duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ để ngăn ngừa nguy cơ dịch quay trở lại, nhất là khi vẫn còn một số địa phương có độ bao phủ miễn dịch thấp.

Sau khi tuyên bố khống chế thành công dịch bại liệt, Chính phủ Indonesia cam kết củng cố hệ thống tiêm chủng định kỳ, tăng cường giám sát, phát hiện ca bệnh sớm và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong công tác phòng bệnh.

Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Saia Ma’u Piukala gọi thành công của Indonesia là một cột mốc quan trọng hướng tới mục tiêu thế giới không còn bại liệt.

Indonesia ghi nhận ca cVDPV2 đầu tiên vào tháng 10/2022 tại Aceh, sau đó lan ra nhiều địa phương như Banten, Tây Java, Trung Java, Đông Java, Bắc Maluku, Papua và Nam Papua. Trường hợp gần nhất được phát hiện ngày 27/6/2024 tại Nam Papua. Để ứng phó, quốc gia này triển khai 2 đợt tiêm vaccine mới nOPV2 trên toàn quốc từ cuối năm 2022 đến quý III/2024, đồng thời nâng tỷ lệ tiêm chủng thông thường. Riêng mũi IPV2 tăng từ 63% năm 2023 lên 73% năm 2024.

Từ tháng 10 vừa qua, Bộ Y tế Indonesia đã triển khai vaccine 6 trong 1 – bảo vệ trẻ trước bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib – nhằm giảm số mũi tiêm, tiết kiệm chi phí cho gia đình và tăng tốc độ tạo miễn dịch. Chương trình bắt đầu tại Yogyakarta, Tây Nusa Tenggara, Bali và 6 tỉnh thuộc Papua, với kế hoạch mở rộng toàn quốc vào năm tới.

Bên cạnh đó, Indonesia cũng tăng cường giám sát liệt mềm cấp (AFP), cải thiện chất lượng thu thập mẫu và theo dõi trong cộng đồng. Các đoàn chuyên gia quốc tế tiến hành đánh giá độc lập vào tháng 7/2023, tháng 12/2024 và tháng 6/2025, kết luận Indonesia đã triển khai đáp ứng dịch bài bản, tuân thủ khuyến nghị và không còn xuất hiện ca mới.

Thành tựu này có được nhờ sự phối hợp của WHO, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Sáng kiến Clinton về tiếp cận y tế, tổ chức Rotary International cùng sự chung tay của nhân viên y tế và người dân địa phương. Đại diện UNICEF tại Indonesia - bà Maniza Zaman, khẳng định thành quả này chứng minh sức mạnh của hợp tác cộng đồng và nhấn mạnh cần duy trì đà tiến để mọi trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, phòng ngừa bại liệt và các bệnh có vaccine khác.

