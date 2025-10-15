Khai mạc Hội nghị Tổ chức các thành phố Di sản thế giới tại Huế

(Ngày Nay) - Hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 7 quốc gia đã tham dự Hội nghị khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khai mạc tại Thành phố Huế chiều 14/10.

Tối 14/10, Hội nghị khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (OWHC-AP) khai mạc tại thành phố Huế. Hội nghị do Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo và bảo trợ tổ chức. Đơn vị chủ trì phía OWHC-AP là Ban Thư ký Khu vực (thành phố Gyeongju, Hàn Quốc).

Hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 7 quốc gia tham dự Hội nghị gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam, trong đó có gần 30 thị trưởng và đại diện thành phố thành viên và các chuyên gia di sản hàng đầu khu vực.

Với chủ đề: “Tính đáng sống vì sự phát triển bền vững của các thành phố Di sản Thế giới”, Hội nghị tập trung trao đổi chính sách, kinh nghiệm quản lý đô thị, cùng các giải pháp nâng cao chất lượng sống tại những đô thị mang trong mình giá trị di sản độc đáo.

Hội nghị còn có phiên đặc biệt giới thiệu Dự án Đô thị mới, do Tổng Ban Thư ký Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới (OWHC) chủ trì, hướng tới các mô hình đô thị thông minh, bền vững và gắn kết với cộng đồng.

Khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, sự kiện lần này là diễn đàn để các nhà lãnh đạo đô thị, chuyên gia và cộng đồng di sản cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, khơi dậy những sáng kiến mới nhằm gìn giữ giá trị di sản trong quá trình phát triển đô thị hiện đại.

Đây cũng là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị, củng cố mạng lưới hợp tác giữa các thành phố di sản trong khu vực và trên thế giới.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Huế- thành phố di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam luôn trân trọng quá khứ, coi di sản là nền tảng của bản sắc và là động lực cho phát triển.

Trong những năm qua, Huế nỗ lực hướng tới mục tiêu: “Đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, nơi con người được sống trong không gian hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Việc đăng cai Hội nghị thể hiện cam kết mạnh mẽ của Huế trong việc đóng góp vào sứ mệnh chung của OWHC về bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ 14 - 16/10 có các chương trình chính như: Lễ khai mạc, trao giải Cuộc thi tìm hiểu Di sản Thế giới và Cuộc thi sáng tạo nội dung dành cho thành phố Di sản, giao lưu thời trang truyền thống Hàn Quốc và Việt Nam, chương trình nghệ thuật truyền thống cung đình Huế; Hội thảo thị trưởng và chuyên gia với phiên đặc biệt về Dự án Đô thị mới; Hội thảo học thuật về bảo tồn bền vững, ứng dụng công nghệ số và vai trò cộng đồng; Phiên họp thị trưởng chia sẻ kinh nghiệm, chính sách và định hướng phát triển đô thị bền vững, công bố thành phố đăng cai hội nghị kỳ tiếp theo.

Tổ chức OWHC được thành lập năm 1993, có trụ sở tại thành phố Québec (Canada) với hơn 200 thành phố thành viên có di sản được UNESCO công nhận. Hội nghị OWHC-AP được tổ chức định kỳ hai năm một lần, là diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp bảo tồn di sản đô thị; đồng thời củng cố mạng lưới hợp tác giữa các thành phố thành viên.