Kiểm định chất lượng đại học: Chuyển từ đạt chuẩn sang cải tiến liên tục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 20/2026/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, thay thế Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư mới được ban hành theo tinh thần của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) năm 2025, nhằm đổi mới căn bản công tác kiểm định chất lượng, chuyển từ cách tiếp cận “đạt chuẩn” sang “cải tiến chất lượng liên tục," tiệm cận các chuẩn mực khu vực và quốc tế. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành, đồng thời tham chiếu có chọn lọc các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

Một trong những điểm đổi mới nổi bật là việc tinh gọn bộ tiêu chuẩn đánh giá: từ 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí xuống còn 15 tiêu chuẩn, 60 tiêu chí, được cấu trúc theo ba nhóm chính gồm: chiến lược, hệ thống và kết quả. Cách tiếp cận này giúp giảm trùng lặp, tập trung vào các yêu cầu cốt lõi và phản ánh đầy đủ chu trình quản trị chất lượng của cơ sở giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, phương thức đánh giá cũng được đổi mới theo hướng thực chất, dựa trên vận hành và hiệu quả của hệ thống bảo đảm chất lượng, thay vì chỉ dừng lại ở việc kiểm tra sự tuân thủ hồ sơ.

Thông tư xác lập rõ việc chuyển từ kiểm định dựa trên “tuân thủ quy định” sang “cải tiến chất lượng liên tục”. Theo đó, chất lượng được đánh giá không chỉ ở mức đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu mà còn ở mức độ cơ sở giáo dục đạt được mục tiêu do chính mình xác lập, phù hợp với yêu cầu pháp luật và nhu cầu xã hội.

Đáng chú ý, thông tư quy định ba mức đánh giá gồm: đạt, đạt có điều kiện và không đạt. Cơ chế “đạt có điều kiện” cho phép các cơ sở giáo dục có thời gian hoàn thiện những tiêu chí còn hạn chế, bảo đảm vừa duy trì chuẩn chất lượng, vừa tạo điều kiện cải tiến kịp thời.

Thông tư tích hợp toàn bộ hướng dẫn đánh giá và biểu mẫu trong phụ lục, thay cho việc ban hành rời rạc trước đây, qua đó giảm gánh nặng hành chính và tạo thuận lợi trong triển khai.

Quy định mới tăng cường yêu cầu công khai, minh bạch khi yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công bố báo cáo tự đánh giá và báo cáo đánh giá ngoài, nâng cao trách nhiệm giải trình trước xã hội. Công tác hậu kiểm và cơ chế thu hồi giấy chứng nhận kiểm định cũng được bổ sung nhằm bảo đảm chất lượng được duy trì thực chất.

Theo Thông tư, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là 5 năm, đồng thời quy định rõ quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Thông tư nhấn mạnh nguyên tắc: chất lượng giáo dục phải được tạo ra từ bên trong mỗi cơ sở giáo dục. Theo đó, các trường phải xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA), gắn với chiến lược phát triển, dựa trên dữ liệu và các chỉ số đo lường cụ thể.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là bước chuyển từ mô hình quản lý dựa vào kiểm định bên ngoài sang mô hình quản trị chất lượng nội tại, góp phần hình thành văn hóa chất lượng trong toàn hệ thống.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ban hành thông tư mới không chỉ thay thế một văn bản quy phạm pháp luật mà còn tạo lập khung pháp lý hiện đại cho công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; tăng cường minh bạch thông tin, phục vụ người học và xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.