Kinh tế toàn cầu vẫn "trụ vững" trước cú sốc chính sách của Mỹ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong 8 tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thế giới liên tiếp chứng kiến nhiều cú sốc chính sách - từ các đợt tăng thuế mạnh, cuộc chiến giành quyền ảnh hưởng tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cho tới xu hướng hình thành một dạng “chủ nghĩa tư bản nhà nước” mới tại Mỹ.
Kinh tế toàn cầu vẫn "trụ vững" trước cú sốc chính sách của Mỹ ảnh 1
Trụ sở Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, trái ngược với những dự báo u ám ban đầu, thị trường chứng khoán và trái phiếu toàn cầu vẫn duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế tiếp tục trụ vững, còn lạm phát được kiểm soát.

Các chuyên gia của ngân hàng BNP Paribas nhận định: “Kinh tế toàn cầu tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong bối cảnh bất định về chính sách và địa chính trị, nhờ điều kiện tài chính thuận lợi, bảng cân đối tài chính vững chắc của hộ gia đình và doanh nghiệp, triển vọng năng suất nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và giá năng lượng thấp”.

Một trong những lo ngại lớn nhất trước đây là kịch bản cuộc chiến thương mại leo thang, làm tê liệt chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng thực tế, Mỹ và các đối tác châu Âu, châu Á đã đạt được các thỏa thuận tạm thời, giúp thuế quan chỉ dừng ở mức “có thể quản lý”, với chi phí được chia sẻ giữa nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng.

Trong khi đó, nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thay đổi nhân sự tại Hội đồng Thống đốc Fed chưa thành công và thị trường tài chính dường như sẵn sàng bỏ qua rủi ro về sự can thiệp ngày càng lớn của Nhà Trắng vào chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ khoảng 4,6% xuống 4,1%, cho thấy niềm tin của giới đầu tư vẫn được duy trì.

Ngày 17/9, Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm và là lần hạ lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12/2024. Phát biểu sau cuộc họp tháng 9/2025, Chủ tịch Jerome Powell khẳng định không có dấu hiệu cho thấy thị trường lo ngại về sức ép chính trị từ Nhà Trắng.

Các khu vực kinh tế lớn ổn định hơn dự báo

Kinh tế toàn cầu vẫn "trụ vững" trước cú sốc chính sách của Mỹ ảnh 2
Nhân viên ngân hàng kiểm đếm đồng Nhân dân tệ tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Bất chấp dấu hiệu chững lại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) hôm 18/9 vẫn giữ nguyên lãi suất repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày do xuất khẩu ổn định và thị trường chứng khoán khởi sắc. Lãi suất repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày hiện được xem là lãi suất chính sách chủ chốt.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khu vực đồng euro (Eurozone) năm 2025 lên 1,2%, từ mức 0,9% của năm 2024, nhờ “khả năng phục hồi của nhu cầu nội địa”. Nhật Bản cũng ghi nhận tâm lý lạc quan của khu vực sản xuất cao nhất trong 3 năm qua, theo khảo sát Tankan của Reuters.

Tại các thị trường mới nổi, Brazil (Bra-xin), Mexico (Mê-hi-cô) và Ấn Độ là những điểm sáng. Ấn Độ kỳ vọng các biện pháp giảm thuế sẽ thúc đẩy nhu cầu trong nước, qua đó bù đắp tác động từ thuế quan của Mỹ.

Mặc dù bức tranh nhìn chung khá tích cực, nhưng giới chuyên gia cho rằng nền tảng này chưa thực sự vững chắc. Những tác động đầu tiên từ chính sách thuế của Mỹ đã bắt đầu xuất hiện ở các nhà xuất khẩu từ Nhật Bản đến Đức, dù chưa nghiêm trọng như lo ngại trước đó.

Ông Ryozo Himino, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), cảnh báo: “Tác động của thuế quan có thể xuất hiện muộn và chính quyền Mỹ vẫn có thể đưa ra những chính sách khó lường khác.”

Một số nhà đầu tư lo ngại thị trường đang “ảo tưởng” về sức khỏe kinh tế Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện dựa nhiều vào đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tiêu dùng cao cấp, trong khi thị trường bất động sản trầm lắng, việc làm chững lại, cùng các sức ép dài hạn từ việc cắt giảm ngân sách nghiên cứu và sự can thiệp trực tiếp của chính phủ vào doanh nghiệp.

Ngoài ra, lượng hàng tồn kho tích lũy trong đại dịch COVID-19 cùng hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu trước khi Mỹ áp thuế có thể khiến tác động thực sự lên chuỗi cung ứng toàn cầu có thể chưa được phản ánh đầy đủ. Ông Alan Siow, chuyên gia tại Ninety One, cảnh báo: “Đây sẽ là một quá trình điều chỉnh kéo dài và mức đỉnh hiện tại của thị trường không phản ánh đúng thực tế”.

Nhìn chung, kinh tế toàn cầu đang cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trước những cú sốc chính sách từ Mỹ. Nhưng đằng sau làn sóng lạc quan trên thị trường vẫn là sự mong manh, với nhiều rủi ro tiềm ẩn từ thuế quan, chính sách bất ngờ của Nhà Trắng, cho tới những bất ổn dài hạn trong cấu trúc tăng trưởng chung.

PV
Kinh tế toàn cầu chính sách của Mỹ Mỹ áp thuế thuế quan lạm phát

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

LHQ cảnh báo biến đổi khí hậu gây rối loạn chu trình nước toàn cầu
LHQ cảnh báo biến đổi khí hậu gây rối loạn chu trình nước toàn cầu
(Ngày Nay) - Ngày 18/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo thường niên cho thấy, biến đổi khí hậu đang làm chu trình nước toàn cầu ngày càng thất thường, gây ra hạn hán kéo dài, lũ lụt nghiêm trọng và suy giảm chất lượng nguồn nước.
Xem và đồng hành trở thành xu hướng mới trong ngành giải trí số
Xem và đồng hành trở thành xu hướng mới trong ngành giải trí số
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, ngành giải trí và điện ảnh Việt Nam liên tục lập kỷ lục doanh thu, nhiều phim nội địa lọt nhóm cao nhất lịch sử. Khán giả trẻ ngày càng tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ, gắn liền công nghệ và tính tương tác, đồng thời mong muốn tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo, thay vì chỉ thụ hưởng nội dung.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Triển khai việc sáp nhập các trường đại học trong 3 tháng tới
(Ngày Nay) - Về quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực; phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.
Hình minh
Hà Nội kiểm tra đột xuất các đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ bán trú
(Ngày Nay) - Trước thông tin phản ánh việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại và dịch vụ Liên Anh có dấu hiệu “phù phép” rau không rõ nguồn gốc thành rau sạch rồi cung ứng cho một số trường học ở Thủ đô, các cơ quan chức năng của thành phố đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.
Người dân châu Âu có nguy cơ thiếu thuốc thiết yếu
Người dân châu Âu có nguy cơ thiếu thuốc thiết yếu
(Ngày Nay) - Người dân Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ thiếu thuốc, kể cả kháng sinh thông dụng và các phương pháp điều trị thiết yếu, do tình trạng khan hiếm nguồn cung ngày càng trầm trọng. Đây là cảnh báo vừa được Tòa Kiểm toán châu Âu đưa ra trong báo cáo công bố ngày 17/9.
Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gieo rắc ảo tưởng tâm lý
Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gieo rắc ảo tưởng tâm lý
(Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, tài chính, y tế, giao thông, đến giáo dục và thương mại điện tử. Tuy nhiên, nếu không được tiếp cận và ứng dụng đúng cách, AI cũng có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho người dùng.