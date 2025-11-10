(Ngày Nay) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 10/11 Quốc hội dành cả buổi sáng họp riêng về công tác nhân sự, bầu Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Vào lúc 10 giờ sáng sẽ diễn ra Lễ tuyên thệ được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Dân số; Dự án Luật Phòng bệnh. Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong tuần làm việc thứ 4 của Quốc hội, về công tác lập pháp, Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến vào các dự án: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Cũng trong tuần làm việc thứ 4 này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026; thảo luận về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.