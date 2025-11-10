Ngày 10/11, Quốc hội dành cả buổi sáng họp riêng về công tác nhân sự

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 10/11 Quốc hội dành cả buổi sáng họp riêng về công tác nhân sự, bầu Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
Quang cảnh phiên họp ngày 7/11/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Quang cảnh phiên họp ngày 7/11/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Vào lúc 10 giờ sáng sẽ diễn ra Lễ tuyên thệ được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Dân số; Dự án Luật Phòng bệnh. Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong tuần làm việc thứ 4 của Quốc hội, về công tác lập pháp, Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến vào các dự án: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Cũng trong tuần làm việc thứ 4 này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026; thảo luận về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

PV
Quốc hội công tác nhân sự

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
(Ngày Nay) - Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines, sau khi đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán.
Vị trí và đường đi của bão Fung Wong. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn
Bão Fung Wong vào Biển Đông với gió giật cấp 16 và trở thành bão số 14
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 10/11, bão Fung Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp, được dự báo sẽ tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm trên khu vực biển phía Bắc và giữa Biển Đông trong những ngày tới.
Cộng đồng người Việt Nam tại Anh chung tay hỗ trợ nạn nhân bão lũ ở trong nước
Cộng đồng người Việt Nam tại Anh chung tay hỗ trợ nạn nhân bão lũ ở trong nước
(Ngày Nay) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong tinh thần tương thân tương ái, đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh đã chung tay quyên góp gần 9.000 bảng Anh (310 triệu đồng) ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc Việt Nam thời gian gần đây.