Nhiều điểm mới trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Trả lời phóng viên báo chí chiều 23/1 ngay sau lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ về những điểm mới của kỳ Đại hội lần này.

Tổng Bí thư cho biết, các từ khóa “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” là những điểm mới của kỳ Đại hội XIV.

Những điểm mới này dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ bài học lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, quá trình phát triển đất nước và gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc tiếp tục quá trình đổi mới mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo thực hiện. Quá trình này đã được tổng kết, rút ra nhiều bài học.

"Trên cơ sở kinh nghiệm, truyền thống, lịch sử cũng như yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đòi hỏi chúng ta phải có cách làm mới, tư duy mới, hành động mới. Các điểm trong văn kiện thể hiện rất nhiều nội dung mới này", Tổng Bí thư nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, sự nghiệp Đổi mới đã được tiến hành 40 năm nay. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có nhiệm vụ tổng kết những điểm mới qua quá trình 40 năm đổi mới. Sự nghiệp Đổi mới của Đảng này còn tiếp tục. Đất nước muốn phát triển, Đảng muốn duy trì vai trò lãnh đạo, mang lại sự phát triển đất nước, sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân là phải tiếp tục đổi mới.

Trước những ý kiến cho rằng chúng ta đã có những cuộc đổi mới lần 1 và đây là đổi mới lần 2, nhưng Tổng Bí thư khẳng định, sự đổi mới của Đảng là liên tục, trên cơ sở những thành quả đã giành được, chúng ta phải tiếp tục sự đổi mới đó. Tất nhiên, mỗi giai đoạn có những yêu cầu, đặc điểm, mục tiêu khác nhau, cần có những trọng tâm, trọng điểm.

Thông tin thêm đến các nhà báo, Tổng Bí thư cho biết điểm mới nữa của Đại hội XIV là đổi mới tư duy xây dựng văn kiện khi Báo cáo Chính trị do Tổng Bí thư trình bày trước Đại hội đã tích hợp các báo cáo gồm: báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội và báo cáo về công tác xây dựng Đảng. "Báo cáo ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện. Đây là tư duy mới, là điểm nhấn trong Đại hội lần này để chúng ta thực hiện những việc tiếp theo".

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV của Đảng đặt trong thời điểm lịch sử quan trọng, trong bối cảnh mới, đòi hỏi có tầm nhìn mới - tầm nhìn không chỉ đặt ra mục tiêu phải hoàn thành trong giai đoạn nhiệm kỳ XIV (2026-2031) mà phải vươn tới tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội nhiệm kỳ XIII của Ban Chấp hành Trung ương giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đại hội nhiệm kỳ XIV nhiệm vụ tiến hành tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng từ năm 1991 và được bổ sung, hoàn thiện năm 2011. Đến năm 2031, khi kết thúc nhiệm kỳ này, chúng ta phải có báo cáo về quá trình 40 năm thực hiện Cương lĩnh.

"Trong giai đoạn mới, Cương lĩnh này tiếp tục phải được hoàn thiện, nâng cao và chúng ta phải tiếp tục có Cương lĩnh phát triển mới, tầm nhìn mới cho sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Đến năm 2045, Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nước, với mục tiêu đặt ra rất cụ thể, nếu không có Cương lĩnh, bước đi đổi mới, không có niềm tin thì chúng ta khó đạt được mục tiêu này trong bối cảnh như hiện nay", Tổng Bí thư nêu rõ. Ban Chấp hành Trung ương Đại hội XIV phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Cương lĩnh đặt ra. Năm 2030-2031, chúng ta tổng kết 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc tổng kết này không chỉ nhìn lại lịch sử, quá khứ, mà đồng thời phải xây dựng tầm nhìn 100 năm sau dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ như thế nào. Đây là nhiệm vụ rất mới, tầm nhìn rất dài và nhiệm kỳ này có trách nhiệm thực hiện chứ không chỉ tư duy trong nhiệm kỳ này.

Điểm mới nữa, Tổng Bí thư cho biết, giai đoạn hiện nay nhu cầu phát triển của Việt Nam rất nhanh, hiệu quả, tích cực, đòi hỏi chúng ta phải xây dựng mô hình phát triển như thế nào để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Về kinh tế, chúng ta phải xây dựng mô hình tăng trưởng để bảo đảm sự phát triển kinh tế 2 con số. "Trong bối cảnh thế giới khó khăn như thế, rất ít quốc gia phát triển kinh tế 2 con số. Vì thế, chúng tôi đặt ra mục tiêu phải tăng trưởng 2 con số thì mới đạt được mục tiêu đặt ra. Chúng tôi đã thảo luận và đặt ra vấn đề nếu chúng ta quyết tâm thực hiện điều này, cần phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, thay đổi mô hình tăng trưởng, duy trì hoạt động chiến lược, và được bổ sung, hoàn thiện, làm mới". Về nhiệm vụ quốc tế, Việt Nam tiếp tục thể hiện trách nhiệm với những vấn đề của quốc tế và khu vực, toàn cầu.

Ngoài ra, theo Tổng Bí thư, còn rất nhiều điểm mới mà chúng ta nhìn thấy trong suốt kỳ Đại hội. Ngay trong chương trình Đại hội được tổ chức ngắn gọn, khoa học, cải cách và hiệu quả. Nội dung Văn kiện được đông đảo các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến. Ngay trong Đại hội, các đại biểu cũng rất tích cực, gửi gần 800 ý kiến trong số lượt ý kiến đóng góp. Nhân dân cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hướng về Đại hội với niềm tin, sự phấn khởi cũng là điểm mới, điểm nhấn đặc biệt của Đại hội lần này.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn các phóng viên phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, chỉ ra điểm mới, điểm nhấn trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống hiệu quả.