Những trò chơi dân gian trong ngày Tết của người Việt

Hành lang sinh thái Trường Sơn – di sản cổ xưa đến mô hình kinh tế bảo tồn (Ngày Nay) - Phong Nha-Kẻ Bàng không chỉ là di sản địa chất-sinh học nhìn thấy bằng mắt thường, nó còn là một "kho lưu trữ khí hậu cổ" có giá trị toàn cầu.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc: Thủ đô Hà Nội văn hiến và anh hùng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc trong kỷ nguyên mới (Ngày Nay) - Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn về những dấu ấn lịch sử của Thủ đô trong năm qua và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Hình tượng Long Mã trong chiều sâu văn hóa Huế (Ngày Nay) - Long Mã là linh vật kết hợp giữa ngựa và rồng. Sự hòa quyện này thể hiện chí khí quân tử mạnh mẽ, linh hoạt, khai mở. Long Mã thường được khắc họa đang phi nước đại trên sóng nước hoặc vươn mình giữa mây trời, mang khí thế tiến thủ hùng hồn nhưng điềm đạm. Long Mã đại diện cho trí tuệ, điềm lành, sự hanh thông và vận hành bền bỉ theo thời gian.

EU không tham gia Hội đồng Hòa bình (Ngày Nay) - Theo Người phát ngôn Ủy ban châu Âu, EU tham dự cuộc họp chính xác vì cam kết lâu dài của mình trong việc thực hiện ngừng bắn tại Gaza nhưng không đồng nghĩa với việc trở thành thành viên.

Việt Nam khẳng định trách nhiệm quốc tế tại Hội đồng Hòa bình về Gaza (Ngày Nay) - Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2.

Hàng hoá dồi dào, giá cả ổn định trong ngày Mùng 1 Tết (Ngày Nay) - Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa bước vào trạng thái "nghỉ giao dịch" theo quy luật mùa vụ.

Nét đẹp truyền thống đi lễ đầu Xuân (Ngày Nay) - Trong dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại thời công nghệ số, nhiều nét đẹp văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc vẫn được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối đến các thế hệ hôm nay. Một trong số đó là phong tục đi lễ chùa bái Phật và viếng đền tưởng nhớ các bậc tiền nhân trong ngày đầu Xuân.

Những ca trực trong ngày đầu tiên của năm Bính Ngọ (Ngày Nay) - Trong những ngày đầu Xuân mới, khi hàng triệu gia đình quây quần, sum họp, vẫn có những người lặng lẽ ở lại với ca trực. Với họ, phiên trực Xuân trở thành “mái nhà”, nơi những niềm riêng được tạm gác lại vì Tết chung. Sự miệt mài, tận tụy ấy góp phần giữ vững nhịp sống đô thị, để mùa Xuân không chỉ hiện diện trong sắc đào, sắc mai, mà còn lan tỏa từ những trái tim âm thầm cống hiến cho hạnh phúc cộng đồng.

Nam Bộ nắng nóng, Bắc Bộ mưa rét trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ.