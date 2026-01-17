Steven Nguyễn: Ba lần casting để chạm tay tới vai nam chính phim giờ vàng VTV

(Ngày Nay) - Từ vai phản diện gây sốt trong Mưa Đỏ đến hình tượng người lính trong "Không giới hạn", Steven Nguyễn đang cho thấy sự lột xác ngoạn mục. Vai nam chính trong dự án truyền hình mới này cũng chính là 'ước nguyện' bấy lâu của nam diễn viên khi được thử sức ở tuyến nhân vật chính diện.

Lời hồi đáp cho "ước nguyện" cháy bỏng

Từng khiến khán giả "vừa ghét vừa trăn trở" với lối diễn xuất sắc sảo, diễn tả những mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật Quang trong Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đã chứng minh được thực lực ở những dạng vai có sức nặng tâm lý lớn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài phong trần ấy là một khao khát mãnh liệt về một hình tượng chính diện, đại diện cho sự kỷ luật và lòng quả cảm.

Có một sự tréo ngoe đầy thú vị trong lần bén duyên với Mưa Đỏ: Steven tham gia casting trong tâm thế được đảm nhận hình tượng "bộ đội cụ Hồ". Thế nhưng đạo diễn Đặng Thái Huyền lại nhìn thấy ở anh tố chất của... kẻ phản diện. Sau thành công của vai Quang, nam diễn viên nhiều lần bày tỏ mong muốn được vào vai một người chiến sĩ nhân dân mang trên mình màu xanh áo lính. Steven cho biết anh không ngần ngại thay đổi ngoại hình, giảm cân, thay đổi hình tượng để phù hợp với vai diễn.

Và Steven Nguyễn đã chạm tay vào mong ước của mình. Theo chia sẻ của ekip "Không giới hạn", anh đã di chuyển ra Hà Nội 3 lần để casting cho vai diễn mới, mỗi lần casting là một phân đoạn khác nhau trong kịch bản. Cú chuyển mình này đặt lên vai Steven Nguyễn một áp lực tâm lý không nhỏ, đòi hỏi nam diễn viên phải thấu hiểu nhân vật và đảm bảo tác phong của người lính.

Không giới hạn: Cuộc chiến thầm lặng của người lính thời bình

“Không giới hạn” nằm trong loạt phim truyền hình tiếp các dự án “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thời gian” do Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp sản xuất.

Thủ vai Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tổng tham mưu, Steven Nguyễn phải đối mặt với một nhân vật có chiều sâu nội tâm phức tạp, giằng xé giữa trách nhiệm cứu hộ và nỗi đau quá khứ. Trở về địa phương trong cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh đối diện với sự oán trách của Lợi (Tô Dũng) – em trai người bạn thân đã ngã xuống. Đảm đương trọng trách lớn khi tuổi đời còn trẻ, Kiên vừa phải lăn xả trong các vụ cứu hộ khốc liệt, vừa phải bản lĩnh vượt qua những hoài nghi từ nhiều phía. Bên cạnh đó, tuyến tình cảm với Lam Anh (Minh Trang) cũng gặp không ít rào cản khi cha cô – Thượng tướng Hà Đình Quân – dù hết lòng ủng hộ Kiên trong công việc nhưng lại đầy tâm tư khi anh trở thành con rể tương lai.

Đoàn làm phim đã chuẩn bị suốt 8 tháng liên tục, quay trong vòng 4 tháng, qua nhiều địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa,... Toàn bộ ekip đã làm việc miệt mài, cố gắng khắc họa và phản ánh chân thực nhất đời sống và công việc của các đơn vị bộ đội. Tại các bối cảnh khốc liệt như sập mỏ hay cháy nhà máy hóa chất, đoàn đã làm việc như những người lính thực thụ, lăn xả vào những nơi khói bụi, nguy hiểm để mang đến những thước phim sống động nhất.

Khi kỷ luật quân đội trở thành "kim chỉ nam" chinh phục vai diễn

Lý do khiến Steven Nguyễn trở thành lựa chọn phù hợp cho vai Trung tá Đào Minh Kiên chính là tư chất của một người lính thực thụ đã được tôi luyện qua 2 năm nghĩa vụ quân sự. Theo chia sẻ từ đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, mặc dù đã xuất ngũ từ lâu nhưng Steven Nguyễn vẫn ghi nhớ toàn bộ những gì được huấn luyện trong quân ngũ. Chính nền tảng kỷ luật này đã giúp anh nhanh chóng xây dựng chân dung một người chỉ huy nghiêm túc, chuẩn mực trong từng điều lệnh, cử chỉ.

Bản lĩnh của một người lính đã từng qua thao trường còn được chứng minh rõ nét qua những cảnh quay khắc nghiệt nhất, điển hình là phân đoạn cứu Lợi tại Nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh). Giữa bối cảnh khói bụi mù mịt, phải đeo mặt nạ phòng độc gây khó thở và làm việc liên tục đến 10 giờ đêm, Steven Nguyễn đã có lúc chạm đến ngưỡng kiệt sức. Tuy nhiên, với tinh thần thép không cho phép bản thân dừng lại khi đồng đội và ê-kíp vẫn đang nỗ lực, anh đã vượt qua giới hạn của chính mình. Đúng như tên gọi của bộ phim, sự kiên trì ấy chính là lời khẳng định cho tinh thần của một người chiến sĩ thực thụ trên cả màn ảnh lẫn đời thực. Những phân cảnh diễn bằng mắt linh hoạt, đầy cảm xúc của Steven trong bộ phim đang nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả trong thời gian gần đây.

Trong quãng thời gian ghi hình, Steven Nguyễn đã liên tục di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội và ngược lại. Có những ngày anh bay tới bốn chuyến để đảm bảo việc quay phim cũng như các lịch trình cá nhân. Lần đầu tiên làm việc với ekip phim truyền hình tại miền Bắc, đây vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức đối với Steven Nguyễn. Dù gặp không ít bỡ ngỡ trong phong cách làm việc giữa hai miền, Steven Nguyễn đã nhanh chóng bắt nhịp với guồng quay mới. Anh cũng hóm hỉnh chia sẻ mong muốn được trao nhiều cơ hội hơn và được gia nhập "vũ trụ VFC".

"Không giới hạn" dự kiến sẽ lên sóng vào đầu tháng 2/2026, 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 ngay sau khi Lằn ranh kết thúc.