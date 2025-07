“Superman” tái khởi động “cuộc xâm chiếm” của vũ trụ DC

Bộ phim "Superman" mới của Warner Bros đã thu về ước tính 122 triệu USD sau 3 ngày ra mắt, dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần tại Mỹ và Canada. Đây là bộ phim thứ 3 trong năm nay có doanh thu mở màn trên 100 triệu USD. Đây cũng là doanh thu mở màn cao thứ hai trong lịch sử phim Superman, chỉ sau “Batman v Superman” (166 triệu USD). Tại thị trường quốc tế, “người đàn ông thép” đã bỏ túi 95 triệu USD, nâng doanh thu phòng vé toàn cầu dự kiến đạt 217 triệu USD tính đến 13/7.

"Superman" được coi là “nút” tái khởi động loạt phim về người anh hùng ra mắt từ năm 1938. Thành tích của bộ phim này đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của Warner Bros và bộ phận DC Studios. "Superman" mới được viết kịch bản và đạo diễn bởi James Gunn, nhà làm phim nổi tiếng với 3 phần phim "Vệ Binh Dải Ngân Hà" độc đáo của Marvel. Bộ phim cũng nhận được những đánh giá tích cực từ cả khán giả lẫn giới phê bình với 82% bài đánh giá trên trang web Rotten Tomatoes đều dành cho bộ phim những lời khen ngợi.

Phim kể câu chuyện về Clark Kent, người ngoài hành tinh lớn lên ở Trái Đất, nỗ lực hòa nhập và tìm ra vai trò của bản thân trong xã hội nhiều xung đột. Dù bị nhiều người coi thường, hoài nghi và phản đối, người hùng vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ nhân loại trước các âm mưu thôn tính thế giới. Hình ảnh một superman không hoàn hảo của James Gunn mang đến thông điệp rằng điều làm nên người anh hùng là việc lựa chọn làm điều đúng đắn.

Hào quang của Superman đã khiến tiếng gầm rống dữ dội của “liên minh” khủng long trong “Jurassic World: Rebirth” (tên phim chiếu tại Việt Nam: “Thế giới khủng long: Tái sinh”) lui xuống vị trí thứ 2 với doanh thu giảm mạnh, còn 40 triệu USD, so với mức 91,5 triệu USD trong tuần đầu tiên. Mặc dù vậy, sức hút của “dàn sao” thời tiền sử này vẫn kịp giúp bom tấn của Universal đạt doanh thu toàn cầu vượt mốc 500 triệu USD và hướng đến cột mốc 1 tỷ USD như 3 phần phim tiền nhiệm từng làm được. Bộ phim với sự tham gia của dàn sao hạng A như Scarlett Johansson, Mahershala Ali và Jonathan Bailey, đưa khán giả quay về một cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang trên chính hòn đảo nơi công viên khủng long đầu tiên từng được xây dựng. Tại đây, những bí mật chết người cùng những sinh vật đột biến gene đang âm thầm trỗi dậy, hứa hẹn một cuộc phiêu lưu nghẹt thở chưa từng có.

Cùng lùi một bước trên bảng xếp hạng là sản phẩm hợp tác giữa Apple Original Films và Warner Bros, “F1: The Movie”. Với tài tử Brad Pitt trong vai một tay đua F1 luống tuổi khao khát quay lại đường đua, phim thu về 13 triệu USD, giữ vị trí thứ 3 tác phẩm ăn khách.

Sau đây là danh sách các phim ăn khách cuối tuần qua tại Bắc Mỹ:

1. "Superman", 122 triệu USD.

2. "Jurassic World Rebirth", 40 triệu USD.

3. "F1: The Movie", 13 triệu USD.

4. "How to Train Your Dragon", 7,8 triệu USD.

5. "Elio", 3,9 triệu USD.

6. "28 Years Later", 2,7 triệu USD.

7. “Lilo & Stitch,” 2,7 triệu USD.

8. “Nhiệm vụ bất khả thi 3 – The Final Reckoning,” 1,5 triệu USD.

9. “M3gan 2.0,” 1,4 triệu USD.

10. “Materialists,” 720.498 USD.