Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phòng vệ thương mại cho Việt Nam

Phát biểu tại phiên làm việc, ông Phạm Quang Huy đánh giá GTA là một công cụ hữu ích, giúp các cơ quan hoạch định chính sách theo dõi kịp thời các động thái về chính sách thương mại và công nghiệp từ các đối tác. Ông cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động nhanh như hiện nay, việc tiếp cận nguồn dữ liệu chất lượng cao, đáng tin cậy và các phân tích chuyên sâu đóng vai trò quan trọng để Việt Nam nâng cao năng lực cảnh báo sớm và chủ động ứng phó với các rủi ro thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực phòng vệ thương mại. Thời gian qua, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva đã hợp tác rất chặt chẽ với Quỹ St. Gallen trong các hoạt động tăng cường năng lực phân tích chính sách và kỳ vọng quỹ tiếp tục phối hợp sâu hơn với các cơ quan trong nước trong việc sử dụng dữ liệu, xây dựng năng lực phân tích và hỗ trợ cảnh báo sớm.

Sau đó, ông Andrey Eydlin đã giới thiệu tổng quan về quỹ, cũng như các sáng kiến do quỹ phát triển, trong đó có GTA và các công cụ dữ liệu phân tích chuyên sâu khác như Trade Defense Monitor, Import Dynamics. GTA là nền tảng độc lập, tổng hợp chính sách thương mại của hơn 60 nước về thương mại hàng hoá, dịch vụ, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lao động dựa trên nguồn thông tin chính thức, theo dõi hơn 60 loại công cụ chính sách (như thuế, thuế quan, lệnh cấm, hạn ngạch, hạn ngạch thuế quan, trợ cấp, mua sắm công, biện pháp nội địa hoá, phòng vệ thương mại...), đưa ra báo cáo theo các mảng: chính sách, các ngành và sản phẩm bị ảnh hưởng, các đối tác thương mại bị ảnh hưởng...). Trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, ông Andrey cho biết GTA có khả năng cung cấp thông tin theo thời gian thực về các hành vi phòng vệ thương mại của các nước Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), cảnh báo cho các cơ quan liên quan theo nước điều tra, nước xuất xứ, sản phẩm và doanh nghiệp bị kiện - nguồn thông tin rất hữu ích để Việt Nam nhận diện sớm nguy cơ với hàng xuất khẩu. GTA cũng cung cấp thông tin đầu vào để đánh giá vụ việc thông qua dữ liệu từ các cuộc điều tra phòng vệ thương mại ở thị trường khác liên quan đến cùng công ty, rà soát các chương trình trợ cấp phục vụ việc phân tích, theo dõi xu hướng thương mại gần đây của sản phẩm nhằm phân tích thiệt hại...).

Tham gia trực tuyến tại buổi làm việc, Phó cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, ông Chu Thắng Trung đánh giá cao những thông tin hữu ích do Quỹ St. Gallen cung cấp và cho biết hiện Cục Phòng vệ thương mại cũng đang khai thác dữ liệu trên website của GTA. Ông Chu Thắng Trung cũng nêu một số nhận xét, câu hỏi liên quan đến việc vận hành GTA và kế hoạch hỗ trợ của quỹ đối với các cơ quan liên quan của Việt Nam. Đáp lại, đại diện của Quỹ St. Gallen cho biết đơn vị này sẵn sàng hỗ trợ cấp quyền truy cập và tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng công cụ để theo dõi các biện pháp ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam; tổ chức hội thảo về rà soát chính sách thương mại, chính sách công nghiệp, thương mại số...; cung cấp các báo cáo phân tích chuyên đề theo yêu cầu, như phân tích về các cơ hội và thách thức với xuất khẩu Việt Nam.

Quỹ St. Gallen thành lập năm 2020 là tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy thịnh vượng thông qua thương mại với các sáng kiến chính gồm GTA; Digital Policy Alert (theo dõi các quy định và diễn biến về chính sách số liên quan đến trí tuệ nhân tạo, quy định về dữ liệu, cạnh tranh, thuế, kiểm duyệt nội dung...; chương trình C4TP do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ nhằm nâng cao năng lực về chính sách thương mại cho các nước đang phát triển, trong đó Việt Nam là một đối tác ưu tiên, NIPO (New Industrial Policy Observatory) - cơ sở dữ liệu về các chính sách công nghiệp....