Thư viện sách nói Hướng Dương trao học bổng cho học sinh khiếm thị

(Ngày Nay) - Ngày 25/10, Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù (thuộc Quỹ từ thiện sách nói cho người mù) tổ chức buổi trao 265 suất học bổng cho học sinh khiếm thị trong chương trình Học bổng Ánh Sen hàng năm.

Lễ trao được tổ chức tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM, với 7 đơn vị có học sinh khiếm thị được nhận học bổng: Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng - Thủ Đức, Mái ấm Khiếm thị Thiên Ân, Cơ sở Khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa, Cơ sở Khiếm thị Bừng Sáng, Mái ấm Khiếm thị Nhật Hồng - Thị Nghè.

Được biết, chương trình Học bổng Ánh Sen đã được thực hiện từ năm 2001, trải qua 24 năm vẫn luôn duy trì được nhờ sự đóng góp quý báu của các tấm lòng hảo tâm gần xa. Cho tới nay, Thư viện Hướng Dương đã trao gần 5.000 suất học bổng, với tổng trị giá gần 8 tỷ đồng. Riêng năm nay, có 530 triệu đồng được trao gửi đến các em học sinh khiếm thị.

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Quỹ từ thiện sách nói cho người mù, cho biết mặc dù tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn nhưng các nhà hảo tâm lâu năm của chương trình Học bổng Ánh Sen vẫn cố gắng đóng góp để duy trì được mức hỗ trợ cho học sinh mù. “Chúng tôi rất biết ơn và trân trọng các ân nhân đã luôn đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này”, ông Ân bày tỏ.

Thay mặt Mái ấm Khiếm thị Thiên Ân, bà Bùi Thị Lập cho biết học bổng Ánh Sen hàng năm có ý nghĩa lớn với các em học sinh khiếm thị cũng như với các cơ sở nuôi dạy. Bà cũng gửi lời cảm tạ đến các tấm lòng vàng và Thư viện Hướng Dương đã bền bĩ trong hoạt động này.

Cũng tại buổi lễ trao học bổng, đại diện các học sinh nhận học bổng, em Nguyễn Duy Sang (lớp 11) từ Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng – Thị Nghè đã xúc động phát biểu và tri ân Học bổng Ánh Sen. Cô Nguyễn Thị Thanh Huệ - Hiệu trưởng trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu – cho biết: phụ huynh của các em học sinh khiếm thị cũng rất mong chờ học bổng này vì nhiều gia đình còn rất khó khăn.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, ấm cúng, thấm đẫm tinh thần đồng hành và tri ân. Mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh khiếm thị biểu diễn; và kết thúc trong không khí thân thiện khi các nhà hảo tâm cùng nhau thăm hỏi và chụp ảnh với các học sinh khiếm thị.