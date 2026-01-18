Tiến tới Đại hội XIV: Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng tăng trưởng vững chắc

(Ngày Nay) - Theo bà Piper Campbell, Việt Nam tiếp tục phát triển phương pháp tiếp cận “đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại," và những diễn biến trong gần đây cho thấy đây là một chiến lược khôn ngoan.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Piper Campbell - Chủ nhiệm sáng lập Khoa Chính sách đối ngoại và An ninh toàn cầu, Trường Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Mỹ (American University), đã bày tỏ ấn tượng về sự tăng trưởng kinh tế và uy tín của Việt Nam, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Trả lời phỏng vấn, bà Campbell nhận xét: “Là người từng công tác trong ngành ngoại giao và chuyên về địa chính trị Đông Nam Á, tôi nhận thấy sự tăng trưởng kinh tế và uy tín của Việt Nam trong những năm gần đây rất ấn tượng - và liên kết chặt chẽ với nhau.

Theo bà, với mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 vào khoảng 8%, cùng với sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ, thương mại và đầu tư nước ngoài vững chắc, các chỉ số cho thấy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam là rất rõ ràng, kể cả khi so sánh với các quốc gia cùng khu vực.

Nhà ngoại giao kỳ cựu từng có thời gian lãnh đạo Phái bộ Mỹ tại Đông Nam Á (ASEAN) nhận định: “Sự tăng trưởng kinh tế này càng đáng chú ý nếu xét đến việc năm 2025 trên toàn cầu là một năm có nhiều gián đoạn và khó lường, trong đó có những tác động từ các chính sách của chính quyền Mỹ hiện nay."

Về mặt ngoại giao, bà Campbell cho rằng Việt Nam tiếp tục phát triển phương pháp tiếp cận “đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại," và những diễn biến trong những năm gần đây cho thấy đây là một chiến lược khôn ngoan.

Bà nhấn mạnh: “Nhìn lại năm 2020, khi Việt Nam đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong một năm đầy thách thức, Việt Nam đã mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ và hợp tác cấp cao. Qua đó, Việt Nam đã gia tăng vai trò của mình trên trường quốc tế."

Đề cập quan hệ Việt Nam-Mỹ, bà Campbell lưu ý quan hệ song phương đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023, báo hiệu kỳ vọng về sự hợp tác cao hơn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, khí hậu/năng lượng và giáo dục.

Nguyên Đại sứ Campbell với hơn 30 năm kinh nghiệm công tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhận định: “Mặc dù chặng đường từ năm 2023 đến nay không phải không có những trở ngại, các quan chức chính quyền Trump vẫn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực, đồng thời tiếp tục thể hiện mong muốn thúc đẩy một khuôn khổ cho một hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng."

Theo bà Campbell, những nỗ lực ngoại giao và kinh tế của Việt Nam đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, cải thiện cơ sở hạ tầng và logistics, chứng minh khả năng thu hút các tập đoàn toàn cầu, cũng như thể hiện sự linh hoạt trong ngoại giao.

Bình luận về những ưu tiên được đặt ra tại Đại hội XIV, bà Piper Campbell cho biết bà hiểu rằng Đại hội không chỉ đặt ra mục tiêu cho 5 năm tới mà còn là xây dựng lộ trình dài hạn sau năm 2030. Đây là điều không hề dễ dàng trong một thế giới đầy biến động và thay đổi nhanh chóng. Việc hướng tới tăng trưởng bền vững, “không mong manh và không quá nhanh” là điều vô cùng hợp lý.

Theo bà, Việt Nam cần tiếp tục tập trung nâng cao chuỗi giá trị, xét trên các phương diện năng suất và nâng cấp công nghiệp. Nhịp độ thay đổi nhanh chóng hiện nay vừa mở ra những cơ hội mới vừa tạo ra những áp lực mới trong việc nâng cao năng lực và cải thiện tiêu chuẩn, đặc biệt trong các lĩnh vực phức tạp như điện tử, sản xuất chính xác và dịch vụ kỹ thuật số.

“Tôi rất quan tâm đến cam kết của chính phủ trong việc trở thành một nền kinh tế dựa trên công nghệ, cũng như quyết định tăng gấp 3 lần chi tiêu cho khoa học và công nghệ vào năm 2026. Những tiến bộ trong lĩnh vực này cũng sẽ đòi hỏi cải thiện cơ sở hạ tầng, bao gồm năng lượng, và đầu tư vào nguồn nhân lực để đào tạo lực lượng lao động cần thiết," bà Campbell - người hiện cũng điều hành Sáng kiến Nghiên cứu ASEAN và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Đại học Mỹ, bày tỏ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực tư nhân, bà cho rằng Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khu vực tư nhân Mỹ. Tuy nhiên, đầu tư bền vững của khu vực tư nhân phụ thuộc vào một môi trường kinh doanh thuận lợi, trong đó bao gồm các quy định rõ ràng, công bằng và những nỗ lực phòng, chống tham nhũng được thực hiện một cách nhất quán.