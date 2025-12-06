Tiết lộ định vị mới của Nga trong Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên thời Trump 2.0

(Ngày Nay) - Chiến lược An ninh Quốc gia mới Mỹ công bố hôm 5/12 kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine, đưa việc bình thường hóa quan hệ với Liên bang Nga vào nhóm “lợi ích cốt lõi”.

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 5/12, theo giờ địa phương, cho biết Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên của Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine và ngăn chặn leo thang thêm ở châu Âu.

Mỹ đã đặt việc khôi phục quan hệ bình thường với Liên bang Nga và nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine vào trung tâm của Chiến lược An ninh Quốc gia vừa được công bố, coi cả hai mục tiêu là nằm trong số các lợi ích cốt lõi của nước này.

Báo cáo dài 33 trang, phác thảo tầm nhìn chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, được Nhà Trắng công bố hôm thứ Sáu (5/12).

Tài liệu chỉ rõ: “Đàm phán đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt nhanh chóng các hành động thù địch ở Ukraine là lợi ích cốt lõi của Mỹ”, “nhằm ổn định các nền kinh tế châu Âu, ngăn ngừa leo thang hoặc mở rộng chiến tranh ngoài ý muốn, và tái lập ổn định chiến lược với Liên bang Nga”.

Tài liệu lưu ý rằng xung đột Ukraine đã khiến “quan hệ châu Âu với Liên bang Nga… suy giảm nghiêm trọng”, làm mất ổn định khu vực.

Báo cáo chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu vì “kỳ vọng phi thực tế” về kết quả của cuộc xung đột, lập luận rằng “đa số người dân châu Âu muốn hòa bình, nhưng mong muốn đó không được chuyển hóa thành chính sách”.

Mỹ, theo báo cáo, sẵn sàng “can dự đáng kể về mặt ngoại giao” nhằm “giúp châu Âu chỉnh lại quỹ đạo hiện tại”, tái lập ổn định và “giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa Liên bang Nga và các quốc gia châu Âu”.

Trái ngược với Chiến lược An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, vốn nhấn mạnh cạnh tranh với Liên bang Nga và Trung Quốc, chiến lược mới chuyển trọng tâm sang Tây Bán Cầu và việc bảo vệ Lục địa, biên giới và các lợi ích khu vực.

Tài liệu kêu gọi chuyển hướng nguồn lực khỏi các chiến trường xa xôi sang các thách thức gần hơn, đồng thời thúc giục Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các quốc gia châu Âu gánh trách nhiệm chính cho việc tự phòng vệ.

Tài liệu cũng kêu gọi chấm dứt việc mở rộng NATO – một yêu cầu mà Liên bang Nga nhiều lần nêu ra, coi đó là nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine, vốn được Moskva xem là một cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây đứng sau.

Tổng thể, chiến lược mới báo hiệu một sự chuyển dịch khỏi chủ nghĩa can thiệp toàn cầu sang chính sách đối ngoại mang tính trao đổi thực dụng hơn, lập luận rằng Mỹ chỉ nên hành động ở nước ngoài khi lợi ích của mình bị tác động trực tiếp.

Chiến lược này là tài liệu đầu tiên trong số một loạt văn kiện quốc phòng và đối ngoại quan trọng mà chính quyền Trump dự kiến ban hành.

Chúng bao gồm Chiến lược Quốc phòng Quốc gia cập nhật, Đánh giá Phòng thủ Tên lửa và Đánh giá Tư thế Hạt nhân, dự kiến sẽ phản ánh định hướng của chiến lược hiện tại.