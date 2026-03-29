TOFAS 2025 - 2026: Trang bị kiến thức Toán học và Lập trình cho những chủ nhân tương lai của kỷ nguyên số

(Ngày Nay) - Sáng ngày 29/3/2026, Vòng chung kết và Lễ Trao giải Kỳ thi Quốc tế TOFAS 2025 -2026 (TOFAS 2025-2026) đã được tổ chức trang trọng tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, khép lại một mùa giải rực rỡ của nhũng tài năng toán học và lập trình.

TOFAS (Test of Fundamental Academic Skills) là kỳ thi đánh giá năng lực học thuật nền tảng được phát triển bởi Tập đoàn Giáo dục SPRIX (Nhật Bản) – một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu châu Á với nhiều chương trình đào tạo phát triển năng lực học sinh theo chuẩn quốc tế.

Kỳ thi Quốc tế TOFAS 2025–2026 được tổ chức độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Đào tạo Công nghệ CodeStar, phối hợp cùng Công ty TNHH SPRIX Việt Nam – đơn vị thuộc Tập đoàn Giáo dục SPRIX (Nhật Bản), với sự đồng hành của Kaopiz Holdings.

Mùa giải năm học 2025–2026 đánh dấu bước phát triển mới của kỳ thi tại Việt Nam khi lần đầu tiên tích hợp hai nội dung thi Toán học và Lập trình trong cùng một mùa giải, thay vì tổ chức riêng lẻ như các năm trước. Chính vì thế, TOFAS 2025-2026 không chỉ là sân chơi Toán học, Công nghệ bổ ích và lý thú mà còn trang bị cho học sinh sự tự tin cùng những kỹ năng quan trọng để bước vào kỷ nguyên số tương lai.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Vòng 1 của kỳ thi chính thức được khởi động và nhanh chóng ghi nhận số lượng đăng ký ấn tượng với hơn 10.000 thí sinh tham gia, hơn 80 trường học và trung tâm giáo dục đồng hành trên toàn quốc.

Sau các vòng sơ loại và thi trực tuyến, những thí sinh có thành tích nổi bật đã tiếp tục bước vào Vòng 3 – vòng thi chung kết với 1.600 thí sinh xuất sắc. Vòng thi này được tổ chức đồng thời tại ba khu vực: Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên cả nước tham gia.

Vòng chung kết & Lễ trao giải Kỳ thi Quốc tế TOFAS 2025–2026 được tổ chức vào sáng 29/3 với chủ đề “One Meter Of Education” – một mét đo cho giáo dục”. Thông qua bài thi cuối cùng những hoạt động vinh danh, học sinh có thể nhìn thấy rõ năng lực của mình trên hành trình học tập. Từ đó, các em có thể xác định điểm mạnh và định hướng phát triển trong tương lai.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 300 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi chung kết, cùng sự tham dự của phụ huynh, thầy cô và đại diện nhà trường. Tại đây, các thí sinh sẽ tiếp tục chinh phục bài thi có độ phân hóa cao nhằm tìm ra những gương mặt tiêu biểu nhất của mùa giải.

Những thí sinh có thành tích xuất sắc nhất đã được vinh danh ở các hạng mục giải: Giải Triển vọng, Giải Tiềm năng, Giải Khuyến khích, Giải Ba, Giải Nhì, Giải Nhất, Giải Vô địch. Sau tất cả những phút gay cấn, cam go của 3 vòng thi, tất cả các em thí sinh đã vỡ òa cảm xúc khi được xếp hàng nối nhau lên sân khấu nhận giải.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó: 700 triệu đồng dành cho môn Lập trình và 500 triệu đồng dành cho môn Toán, với 7 hạng mục giải thưởng được trao cho những thí sinh đạt thành tích nổi bật.

Phát biểu tại Lễ trao giải, PGS.TS Nguyễn Bình Minh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Nhìn vào số lượng các em học sinh, có thể thấy các em rất hào hứng với Toán học và Lập trình. Cuộc thi Quốc tế TOFAS 2025 -2026 là một sân chơi uy tín, giúp các bạn nhỏ rèn luyện tư duy giải toán, đồng thời biết áp dụng công nghệ vào bài học.

"Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ, công nghệ số làm thay đổi mọi mặt của đời sống hàng ngày, do đó, công tác đào tạo đang dần thay đổi, phương pháp học cũng ngày càng đổi mới, sáng tạo... Sống giữa thời đại của kỹ thuật số và AI, sự ra đời của các cuộc thi quốc tế giúp các em học sinh có cơ hội học tập chủ động hơn, sẵn sàng hội nhập toàn cầu" - PGS.TS Bình Minh khẳng định.

Việc áp dụng các nền tảng toán học vào lập trình là bươc đi đúng hướng trong tương lai, vì thế, tất cả các giáo viên, lãnh đạo trường có học sinh tham gia TOFAS 2025-2026 đều bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ được lan tỏa rộng hơn, để kiến thức Toán học cũng như Lập trình được "chạm đến" thật nhiều học sinh trên cả nước. Đó là bước đệm vững chắc để chuẩn bị nguồn nhân lực trình độ cao cho nền kinh tế số của Việt Nam trong tương lai.