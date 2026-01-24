Tổng Bí thư Tô Lâm: Đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển đến năm 2045

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đổi mới tư duy, xây dựng tầm nhìn dài hạn đến 2045 để phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chiều 23/1, tại Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về điểm mới của Đại hội XIV của Đảng, sự tham gia của Việt Nam trong xử lý các vấn đề của thế giới và khu vực...

Xây dựng mô hình phát triển phù hợp

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết những điểm mới của Đại hội XIV đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ những bài học lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, từ quá trình phát triển đất nước cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng là sự tiếp tục của một quá trình đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết, rút ra được nhiều bài học trên cơ sở những kinh nghiệm, truyền thống lịch sử đó. Những yêu cầu phát triển mới của đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi phải có cách làm, tư duy, hành động mới. Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện rất rõ điều đó.

Đại hội XIV có nhiệm vụ tổng kết những điểm mới qua quá trình 40 năm Đổi mới. Sự nghiệp Đổi mới này còn được tiếp tục, đây là sự nghiệp của Đảng. “Đất nước muốn phát triển, Đảng muốn duy trì được vai trò lãnh đạo của Đảng, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới,” Tổng Bí thư nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, điểm mới đầu tiên, quan trọng, dễ nhận thấy là đổi mới tư duy xây dựng văn kiện. Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng mà các Đại hội trước thường tách riêng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai, thực hiện. Đây là tư duy mới, là điểm nhấn trong Đại hội lần này.

Điểm mới thứ hai là Đại hội XIV đặt trong thời điểm lịch sử rất quan trọng, bối cảnh mới, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, tầm nhìn không chỉ trong nhiệm kỳ XIV (2026-2031) mà phải vươn tới tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giao nhiệm vụ phải tiến hành tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, đã được bổ sung, được hoàn thiện năm 2011.

Đến năm 2031, khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIV cần tổng kết Cương lĩnh để nghiên cứu xây dựng Cương lĩnh mới đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư khẳng định con đường 100 năm qua đã đi với đường lối của Đảng vạch ra từ năm 1930 đã đạt được rất nhiều thành quả vĩ đại.

Việc tổng kết này không phải chỉ nhìn lại lịch sử mà phải xây dựng tầm nhìn 100 năm sau, đất nước Việt Nam như thế nào dưới sự lãnh đạo của Đảng đến năm 2130.

Điểm mới tiếp theo là nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này là phải nhanh, hiệu quả, tích cực, nên cần xây dựng mô hình phát triển phù hợp.

Về kinh tế, Việt Nam cần xây dựng mô hình phát triển để tăng trưởng hai con số. "Phải phát triển hai con số thì mới đạt được những mục tiêu đề ra, phải thay đổi mô hình tăng trưởng," Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hội nhập ngày càng sâu rộng

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Pravda, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên bang Nga về sự tham gia của Việt Nam trong xử lý các vấn đề của thế giới và khu vực, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đã nâng cấp vai trò của quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại lên một tầm mức quan trọng mới; ngang với nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh.

Quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành trọng yếu, thường xuyên. Đây chính là điểm mới mà các văn kiện, Nghị quyết Đại hội trước chưa xếp ở mức độ như thế.

Qua đây, cũng thấy được vai trò vị trí của công tác đối ngoại, vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề của thế giới đã được nâng cao. Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những vấn đề của quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Chủ trương của chúng tôi là hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh của nhân loại.” Theo đó, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc.

Các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm chung với vấn đề toàn cầu, các vấn đề xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, thiên tai, bệnh dịch, an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, an ninh mạng, chiến tranh, xung đột.

Theo Tổng Bí thư, thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh giá sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam cũng đã khác so với trước đây.

Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, trách nhiệm để tham gia vào những vấn đề của khu vực và thế giới. Việt Nam gắn kết ngày càng chặt chẽ với các vấn đề an ninh và phát triển của toàn cầu; sẽ tiếp tục chung tay, phối hợp cùng các nước và các thể chế đa phương để giải quyết các vấn đề quốc tế.

Về vấn đề an ninh quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vai trò trung gian, hòa giải, cầu nối trong việc giải quyết các tranh chấp, xung đột, đóng góp thiết thực vào kiến tạo hòa bình và đảm bảo an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới.

“Trên thực tế, chúng tôi đã làm và đang thực hiện những nhiệm vụ này,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về lĩnh vực phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam chia sẻ với những thách thức mà nhiều quốc gia đang gặp phải; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tham gia vào các nỗ lực để xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu, tiếp tục thực hiện các cam kết về mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những lĩnh vực mà toàn cầu quan tâm.

Thế giới càng bất định, các quốc gia càng phải đoàn kết, duy trì cam kết mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các trụ cột của các thể chế khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế khác.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp và đưa ra các sáng kiến, đồng thời cũng sẵn sàng xem xét tham gia vào những sáng kiến hòa bình, phát triển do các nước khởi xướng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc và cũng phù hợp với điều kiện và năng lực của Việt Nam,” Tổng Bí thư khẳng định.

Tiên phong, đi đầu vào những lĩnh vực mới

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản) liên quan đến việc làm thế nào để đạt được hội nhập quốc tế toàn diện và hiệu quả trong bối cảnh thế giới đang có xu hướng phân mảnh và chia rẽ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hội nhập quốc tế là vấn đề quan trọng để phát triển đất nước.

“Chúng tôi cho rằng cần phải coi trọng và nâng tầm hội nhập quốc tế, xem hội nhập quốc tế không chỉ là động lực phát triển quan trọng, mà là một trong những phương thức hàng đầu để thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước,” Tổng Bí thư nói.

Trong giai đoạn mới, Việt Nam chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng chuyển từ “tiếp nhận sang đóng góp,” từ “hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ,” từ “vị thế một quốc gia đi sau, hội nhập vào thế giới sang một quốc gia tiên phong, đi đầu vào những lĩnh vực mới.”

Tổng Bí thư nhắc đến một số ưu tiên trong hội nhập quốc tế. Theo đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam xác định hội nhập kinh tế là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế.

Bên cạnh đó, cần hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng hướng tới mục tiêu nâng cao tiềm lực, vị thế đất nước, đi đôi với việc tăng cường tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường...

Phát biểu cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, các phóng viên thông tấn báo chí trong nước và quốc tế, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, họp báo công bố kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

Đây là diễn đàn đối thoại truyền thông thể hiện rõ tinh thần chủ động, minh bạch, trách nhiệm và nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc cung cấp thông tin chính thống kịp thời, đầy đủ về đường lối, chủ trương, tầm nhìn phát triển đất nước.

“Thông qua trao đổi hỏi đáp thẳng thắn, cởi mở, thân tình, đồng chí Tổng Bí thư đã thông tin kịp thời một số nội dung mới, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả,” đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, những câu hỏi xác đáng, trách nhiệm được nêu tại họp báo đã phản ánh sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đối với đường lối phát triển, vị thế, vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết ngay sau họp báo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, sinh động và có sức thuyết phục, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí bám sát định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; truyền tải tinh thần, khí thế và những quyết sách quan trọng, chiến lược của Đại hội đến với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế, tạo sự đồng thuận, lan tỏa sâu rộng để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng tuyệt đối và đồng lòng ủng hộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.