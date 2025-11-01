TP.HCM mời người dân đóng góp ý kiến cho Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

(Ngày Nay) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức mời người dân đóng góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, dự kiến đặt tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài, TP.HCM.

Theo đó, nhân dân cả nước được mời tham gia đóng góp ý kiến cho ý tưởng công trình biểu tượng, ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 theo các nội dung:

Thứ nhất, từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc: thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt của Thành phố, khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn. Đồng thời, ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc của thành phố. Vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, thành phố đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81%, năm 2024 tăng trưởng 7,17%.

Thứ hai, tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng: Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP.HCM đã “chung sức, đồng lòng” trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Thứ ba, lời nhắc nhở cho tương lai: Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Đại dịch COVID-19 cho thấy các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, đòi hỏi toàn xã hội không bao giờ được lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó.

Người dân gửi ý kiến đóng góp qua hộp thư điện tử: svhtt@tphcm.gov.vn và gửi trực tiếp hoặc bưu điện về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ở số 164 đường Đồng Khởi, P.Sài Gòn, TP.HCM. Thời gian từ nay đến ngày 15/11/2025.

Hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026



Vừa qua, Tập đoàn Sun Group với mong muốn tặng nhân dân thành phố một dự án công trình không gian công cộng, công viên cây xanh kết hợp với Biểu tượng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài, TP.HCM.

Trong đó, việc thực hiện “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19 cũng như lời nhắc nhở cho tương lai” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo thành phố đã có chủ trương đồng ý thực hiện và phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán năm 2026.