Tùng Dương đặt câu hỏi cho một thế hệ: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?"

(Ngày Nay) - Sau nhiều dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn sáng tạo và chiều sâu nghệ thuật, ca sĩ Tùng Dương chọn ngày 9/7 để giới thiệu MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" - một ca khúc chạm đến những trăn trở rất thật của con người hiện đại về giá trị bản thân, ước mơ, sự thành công và ý nghĩa của cuộc sống.

Theo tác giả Đạt Max “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” ban đầu chỉ là câu nói trend vui vẻ trên mạng nhưng đã chạm đến trái tim và suy nghĩ mãi về câu nói này. Bản thân anh cũng rong ruổi theo đuổi đam mê, trải qua nhiều câu chuyện và từng nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng hiện tại vẫn được sống trong chính niềm đam mê của mình.

"Ý tưởng của bài hát đến từ rất nhiều suy nghĩ cá nhân. Bản thân tôi nghĩ hai chữ "rực rỡ" với mỗi người sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Có những người thành công, giàu có, nổi tiếng và đạt được những điều mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Nhưng với riêng tôi, rực rỡ không chỉ là như vậy. Bản thân tôi cũng có hành trình riêng, cũng từng vấp ngã, gặp khó khăn và nhiều lần phải tự vượt qua chính mình. Tôi nghĩ chỉ cần mình không từ bỏ, tiếp tục bước đi và chiến thắng được bản thân thì đó cũng đã là một sự rực rỡ rồi. Không nhất thiết ai cũng phải trở thành một ngôi sao trên bầu trời. Mỗi người đều có thể rực rỡ theo cách của riêng mình."

"Khi hoàn thành bài hát, tôi nghĩ ngay đến Tùng Dương - một nghệ sĩ có chất giọng rất riêng, nội lực, giàu cảm xúc và luôn dám thử thách bản thân với những giá trị nghệ thuật mới. Tôi tin Tùng Dương không chỉ hát hay mà còn truyền tải được đúng chiều sâu tinh thần của bài hát mới này’’ - tác giả Đạt Max trải lòng.

Là nhạc sĩ phối khí, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết khi nhận được demo của ‘’đàn anh” với lời nhắn muốn làm bài hát theo phong cách ballad nhưng khi xem kỹ phần lời và tiết tấu thấy không phù hợp nên gợi ý đổi sang phong cách Gyspy Rock.

‘’Bài hát "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" cần truyền cảm hứng mà giọng hát Tùng Dương vốn nhiều năng lượng, nhiều nội lực nếu làm các bài nhẹ nam ca sĩ hát theo kiểu thả nốt còn đã mạnh là mạnh hẳn để có đất bứt phá, vùng vẫy phô trương giọng hát của mình. Các bản phối khí tôi làm cho Tùng Dương phần âm nhạc thường phải dày dặn, đầy đặn mới thể hiện hết khả năng của nam ca sĩ’’ - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết.

Được xây dựng từ câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng đầy ám ảnh: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?", ca khúc do tác giả Đạt Max viết lời không chỉ là lời tự sự của một cá nhân mà còn là tiếng lòng của nhiều người đang từng ngày loay hoay giữa áp lực cuộc sống, kỳ vọng của xã hội và những giấc mơ còn dang dở.

MV được đạo diễn Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) xây dựng trên một ý tưởng đặc biệt xoay quanh ba nhân vật đều do Thừa Tuấn Anh nhập vai. Diễn viên Thừa Tuấn Anh - người từng tham gia các bộ phim trên VTV: Không thời gian, Gia đình trái dấu, Em ước mình cùng bay hay tác phẩm điện ảnh: Kẻ ẩn danh, Út Lan, Bẫy tiền… với lối diễn tự nhiên đã lột tả chiều sâu của ba nhân vật trong MV - nhưng thực chất là ba phiên bản có thể cùng tồn tại trong mỗi chúng ta, ở những thời điểm khác nhau của cuộc đời hoặc trong ba vũ trụ song song của cùng một con người.

Đó là một nhiếp ảnh gia luôn khao khát được khẳng định bản sắc nghệ thuật của mình nhưng dần lạc lối khi bị cuốn theo những tiêu chuẩn đại trà và áp lực phải chiều lòng số đông. Anh đại diện cho những người làm sáng tạo đang đánh mất tiếng nói riêng để đổi lấy sự công nhận.

Đó là một nhân viên văn phòng với guồng quay công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Sự ổn định dần trở thành chiếc lồng vô hình khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt, vô vị. Đến một thời điểm, anh quyết định tạm gác lại những bộn bề để bước vào một hành trình dành riêng cho chính mình, không phải để chạy trốn cuộc sống mà để tìm lại cảm hứng, lòng can đảm và lý do khiến mình muốn tiếp tục sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Đó cũng là một chàng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ để trang trải cuộc sống. Mỗi ngày của cậu là sự đánh đổi bằng mồ hôi và sự kiên trì. Thế nhưng, phía sau những chuyến xe là một trái tim chưa từng từ bỏ ước mơ. Cậu đại diện cho nhiều người trẻ đang âm thầm nỗ lực, tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến.

Ba câu chuyện, ba lát cắt tưởng như riêng biệt nhưng lại giao thoa ở cùng một câu hỏi: Liệu một cuộc đời không nổi bật, không hào quang, không được gọi là thành công theo chuẩn mực của xã hội có còn đáng để tự hào? Và gặp nhau ở một điểm chung: Ai cũng đều khát khao được sống đúng với giá trị của mình.

Thông qua hình ảnh ba nhân vật, MV gửi gắm thông điệp mỗi con người đều có những cuộc chiến rất riêng. Có người đang vật lộn với cơm áo gạo tiền. Có người bị mắc kẹt trong sự an toàn. Có người đánh mất chính mình giữa những hào nhoáng của thành công. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, điều đáng quý nhất vẫn là dám bước tiếp và không từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Ca khúc không cổ vũ cho việc phải trở thành người nổi tiếng, phải thành công hơn người khác hay phải sống một cuộc đời thật ’’rực rỡ” theo tiêu chuẩn xã hội. Điều bài hát muốn nhắc nhở là mỗi người đều có quyền được sống một cuộc đời có ý nghĩa theo cách của riêng mình. Bởi đôi khi, điều khiến một cuộc đời trở nên rực rỡ không nằm ở ánh hào quang mà ở việc ta đã từng sống hết mình, dám yêu thương, dám lựa chọn, dám thất bại và dám theo đuổi điều mình tin tưởng.

"Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" đánh dấu một Tùng Dương với một tâm thế điềm tĩnh, chín chắn cùng cách hát đầy tiết chế nhưng giàu nội lực. Giọng hát của anh không phô diễn kỹ thuật mà dẫn dắt người nghe bằng những lớp cảm xúc sâu lắng, day dứt và đầy sẻ chia.

Đặc biệt ở phần cao trào, chất giọng mạnh mẽ, giàu chiều sâu của Tùng Dương như vỡ òa cùng những chất vấn nội tâm, đưa cảm xúc của bài hát lên đến đỉnh điểm mà vẫn giữ được sự chân thành và nhân văn. Nam ca sĩ hát như kể chuyện, những câu chuyện dung dị xung quanh đời sống.

Tùng Dương chia sẻ: ‘’Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật, "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: “Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?”. Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình’’.

Chia sẻ về MV mới của Tùng Dương, diva Thanh Lam cho biết đặc biệt đồng cảm với thông điệp mà ca khúc gửi gắm. "Với tôi, đây là một bài hát có thông điệp rất ý nghĩa. Mỗi chúng ta đều có hành trình riêng của mình và tôi cảm nhận ca khúc như một lời chúc của Tùng Dương gửi đến tất cả mọi người: hãy rực rỡ trong chính hành trình của mình", nữ ca sĩ nói.

Thanh Lam cũng đánh giá cao cách xử lý âm nhạc của ê-kíp, đặc biệt là phần phối khí khi chuyển sang chất liệu rock. "Tôi rất thích phần phối khí, nhất là đoạn chuyển sang rock. Đó là lúc Tùng Dương trở về đúng 'bản địa' của mình rồi, chỉ việc cháy nổ thôi. Nhưng điều tôi thích ở MV này là Tùng Dương đã kiểm soát rất chặt chẽ nguồn năng lượng ấy để sự bùng nổ vừa đủ, phù hợp với nhu cầu thưởng thức của công chúng và giúp khán giả dễ tiếp nhận hơn", diva nhận xét.

Bên cạnh đó, diva Thanh Lam cũng hài hước bày tỏ sự thích thú với ý tưởng của MV. Nhìn diễn viên Thừa Tuấn Anh hóa thân thành ba nhân vật đại diện cho ba số phận khác nhau, bà cười nói: "Giá mà Thanh Lam cũng được đóng ba vai như bạn diễn viên chính thì tốt quá, được sống ba cuộc đời và mỗi cuộc đời lại có một màu sắc riêng."

"Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" không chỉ là một MV âm nhạc mà còn là lời động viên dành cho tất cả những ai đang thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn hãy tiếp tục bước đi, bởi mỗi con người đều có một ánh sáng riêng và chỉ cần không từ bỏ, ánh sáng ấy sẽ có ngày được nhìn thấy. Chỉ cần mỗi ngày, bạn vẫn đủ dũng cảm để sống thật với chính mình, thì đó đã là một ánh sáng rất đẹp giữa cuộc đời.